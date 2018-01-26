На самом деле игроков из питерского клуба в Пхенчан отправится даже больше. 16-м станет защитник СКА Егор Яковлев, который летит на Олимпиаду в качестве запасного. Вместе с ним в ближайшем резерве еще один защитник-гренадер из «Автомобилиста» Никита Трямкин и нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев.

Но даже если говорить только о нынешней заявке из 25 человек… 15 хоккеистов из СКА! Такой мощной гегемонии одного клуба в сборной в российской истории еще не было. Вот уж действительно вернулись времена советского ЦСКА. Благо, что и атмосфера на международных «фронтах» ностальгически напоминает мне о пионерском детстве и временах «холодной войны».

Но вернемся к хоккею и конкретному составу игроков. Почему так много из СКА?! Понятно, что это базовый клуб сборной России, хоть в Санкт-Петербурге и не любят этого открыто признавать. Призыв в сборную лучших бомбардиров сезона или, к примеру, заслуженного ветерана Дацюка – тут у специалистов нет вопросов.

Но из СКА в олимпийскую команду попали и игроки, так сказать, не топ-уровня. Настолько, что это режет глаз. И многие недоумевают уже – почему именно они?

Давайте без фамилий, чтоб в людей не тыкать лишний раз. Потому что, на мой взгляд, не в фамилиях тут дело. Еще восемь игроков сборной из ЦСКА. Но и они пришли не сами по себе, в вместе с помощником Знарка – главным тренером московских армейцев Игорем Никитиным. И потому они как бы тоже – члены «семьи».

А не будь Никитина… Мне кажется, что Знарок взял бы из СКА еще больше людей! Под свою ответственность. Он ведь и теперь отвечает уже за все. В том числе и этот крен в сторону питерских игроков.

Олег Валерьевич в самый ответственный момент не изменил себе. Он часто говорил про игроков сборной и СКА «мои ребята». И на свой главный в жизни турнир он легко пошел именно вместе с ними. Думаю, без особых раздумий.

В СКА весь этот сезон метали «камни». Я и сам несколько пульнул. За то, что весь чемпионат заточен под один клуб. Что все заранее известно. Что все ради сборной.

Знарок ни разу не ответил на эти упреки. Но мне очень импонирует, что и прятаться сейчас за других, за объективную статистику игроков он не стал.

СКА – базовый клуб сборной? Значит, СКА на Олимпиаду и поедет! Вот вам простой и четкий ответ Знарка.

А ответить-то будет не так просто. Это ведь только на словах наши сильнее всех. А глянешь на составы – в других сборных полно лидеров КХЛ или, как минимум, лидеров клубов КХЛ. Шведов, финнов, чехов, канадцев мы подготовили к Играм у себя в лиге очень даже неплохо.

При этом соперники СКА и ЦСКА могут сейчас спокойно и планомерно тренироваться перед плей-офф. Пока армейцы будут пластаться в Корее. И это тоже ответ критикам. Раз мы – базовые клубы сборной, мы и ответим за страну. А вы готовьтесь к Кубку Гагарина. Увидимся там через месяц с небольшим.

Ах да, пардоньте. Честь России защищать как бы и не придется – без флага едем. И уже не поймешь – болеют люди за сборную или чаще плюют ей в спину. Хотя понятно, что в том кошмаре, который сейчас творится с российским спортом, не атлеты виноваты. А уж хоккеисты – и вовсе не при делах.

И можно было опять же набрать игроков из разных клубов и прикрыться, как щитом, любовью болельщиков к своим, доморощенным, приглашенным вдруг на олимпийский орбиту. Ну приятно же чего там!

Но Знарок и этого делать не стал. Раз у сборной трудные времена, значит и бойцы должны быть там, свои проверенные. Приученные к плевкам в спину – в том числе! А уж игроки СКА в этом сезоне наслушались злобного шепота из-за кулис предостаточно. Им к злопыхательству не привыкать.

В общем можно критиковать и Знарка, и СКА… Да и будем еще критиковать, найдем за что.

Но надо сказать, что сейчас тренер поступил по-мужски. Всю эту грязную тяжесть будущего нервного февраля ни на кого перекладывать не стал. Взвалил на свои плечи. Ну и на плечи тех, с кем последние полтора года бок о бок выходил на площадку. А в том, что организаторы турнира нашим в Корее нервы еще попортят – сомнений почти нет.

И это вызывает уважение. Даже ни перед успешно тренером. Ни перед представителем мощной сборной. Просто перед мужиком, который отвечает за то, что он делает в своей жизни.

Отвечают то, да-алеко не все.