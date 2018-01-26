Напомним, что из 25 игроков, которые будут сражаться за нашу команду на Олимпиаде в Корее, 15 представляют СКА, которым руководит в КХЛ главный тренер сборной России Олег Знарок.

– Состав сборной действительно удивил многих специалистов, – отмечает Борис Майоров – Каблуков, Хафизуллин, Зуб... Появление этих игроков в олимпийском составе стало для многих неожиданностью.

Но Знарок сказал свое слово, и с одной стороны, сейчас нет никого смысла ставить под сомнения его решение. Тренер готовит команду, ему добиваться с ней результата. Следовательно, ему и карты в руки. Знарок таким решением взял ответственность на себя. И если у нашей сборной все получится, никто в его огород камня уже не бросит. Все будут аплодировать.

Но вот если россияне проиграют, тренеру это спорное решение припомнят, как это обычно бывает. Ведь для многих сейчас странно, что Ткачев – в листе ожидания, а Каблуков – железно в составе.

Кто был более достоин вызова в сборную? В любом случае почти все наши лучшие кадры собраны в СКА и ЦСКА. Но вот из тех же московских армейцев я бы выделил несколько молодых ребят. Взять ту же связку Шумакова с Шалуновым. Ведь замечательные хоккеисты! И сезон у них складывается отлично.

Я еще хочу сказать вот о чем – раньше критерием вызова игрока в сборную был в первую очередь уровень его мастерства, его значимость для команды. А для нападающего это в первую очередь – результативность.

Сейчас же в КХЛ я все чаще слышу о форвардах – «сдерживающее звено». А кого они сдерживают?! Задача нападающего – забрасывать шайбы. Да, есть люди, которые лучше играют в меньшинстве или, наоборот, в большинстве. Это я могу понять. Но чтоб форвард выходил на площадке в равных составах с задачей сдерживать соперника…

Конечно, в истории нашей сборной были не слишком результативные звенья. Но это если сравнивать их с другими другим, более сильным тройками. Я сейчас говорю о связке Мишаков – Ионов – Моисеев. Конечно, они уступали, скажем, тройке Викулов – Полупанов – Фирсов или Майоров – Старшинов – Александров (Зимин).

Но они все равно выходили на лед и забивали! Они прекрасно играли в прессинг, но задачи кого-то сдержать никогда не было.

Я могу сказать, что в «Спартаке» в свое время Всеволод Михайлович Бобров освобождал из команды игроков, которые не могли забить. Не забиваешь, значит, «Спартаку» не подходишь! Мы найдем, того, кто может забрасывать шайбы...