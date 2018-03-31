Павел Карнаухов: Сначала было тяжело, потом легче

21-летний нападающий был единственным изменением в составе ЦСКА на вторую игру против СКА. Он занял место Джеффа Плэтта, который смотрел матч с трибуны. Форвард, родившийся в Минске, большую часть сезона провел в ВХЛ, и в 40 матчах регулярки показал приличную статистику: 14 голов и 19 результативных передач. По ходу сезона Карнаухов поучаствовал в 11 играх регулярного чемпионата КХЛ, где набрал два очка за голевые передачи. Последний матч за ЦСКА он сыграл еще 19 декабря, а через три месяца он вернулся в основную команду и умудрился разозлить сразу трех игроков СКА. Все началось перепалкой с Ильей Ковальчуком, потом состоялась драка с Ярно Коскирантой, а чуть позже произошла стычка с Сергеем Плотниковым.

– Легко ли было войти в такую серию? Вы давно в КХЛ не играли, – спросили у Карнаухова журналисты, когда он вышел из раздевалки.

– Поначалу было тяжело. Давно я не играл матчи, а такого уровня – вообще ни разу. По крайней мере в этом году. Сначала нелегко, потом легче.

– Какую-то персональную задачу тренеры давали?

– Играть.

– С вашим участием было много стычек. Целенаправленно шли?

– Нет, это обычные рабочие моменты. Мне не понравилось, что они делали. Им не нравилось, что я делал. Никто никому не хочет уступать.

– Слышали, что вам Плотников кричал со скамейки?

– Нет.

– Из-за чего конфликт возник?

– Я же говорил: мне не понравились его действия, ему – мои.

– Тренеры просили не поддаваться на провокации? Или самому выводить из себя?

– Вот вопросы! – не сдерживал смех армеец. – Обычный процесс шел, никто ничего не говорил. Это плей-офф, никто не хочет уступать.

Богдан Киселевич: Думал, меня удалили за удар Тихонова

– Я же вчера говорил, – удивлялся защитник ЦСКА, что его снова вызвали к журналистам. Уже в ходе интервью он еще раз сказал «вчера», хотя первый матч серии был позавчера.

– Сами сделали ошибки, за которые нас наказали, – говорил Киселевич. – Произошло то, о чем мы и говорили: у СКА высокое исполнительское мастерство. Нас наказывали за недоработки и ошибки.

– Второй матч получился более боевым, чем первый. Из-за чего такой накал возник?

– Позавчера не то что присматривались – просто смотрели. Сегодня уже понимали, что отступать некуда. Нужно играть и в силовой хоккей, и скорости были выше, но моментов – меньше. Было больше борьбы на каждом метре за каждую шайбу.

– Как произошел эпизод с Тихоновым и Барабановым?

– Я не успевал за шайбой, провел силовой прием, дальше на меня сзади налетели. Я особо не видел. Ничего страшного, это хоккей.

– Сразу для себя поняли: вы делали хит чисто, никакой грязи не было?

– Мне трудно судить в пылу борьбы. Я вообще стараюсь играть чисто, не хочу кому-то нанести травму. Мы все кормим свои семьи. Что касается накала борьбы: никто друг другу не уступает. Вы сами видели огромное число силовых приемов.

– Вас сначала отправили на скамейку штрафников, потом вы поехали к запасным.

– Я думал, меня тоже удалили, затем показалось, что дали десять минут. Потом мне уже сказали, что все нормально.

Игорь Никитин: Не сказал бы, что СКА играл в закрытый хоккей

– Мы понимали, что игра будет тяжелой, не доработали нюансы, – объяснялся на пресс-конференции главный тренер ЦСКА. – Это решило исход матча. Ребята старались, но мы играем с хорошей командой, нужна концентрация на протяжении всей игры. Результат был важен и им, и нам. Я бы не сказал, что они играли в закрытый хоккей. Просто дисциплинированно. Тяжело преодолеть организованную оборону.

– Телегин сыграл только одну смену в третьем периоде. Что с ним?

– Пока не знаю. Просто сказали, что он не может на 100 процентов играть. Решили не рисковать.

У Никитина еще спрашивали, специально ли так жестко играл Карнаухов, но ограничился фразой «Это хоккей».