Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок объяснил, чего не хватило его команде для победы над ЦСКА в Западном финале.

- Не смогли мы в этих матчах переиграть вратаря ЦСКА, - сразу заявил Олег Знарок на пресс-конференции после решающего матча. – Никак Юханссону забить не могли. Создали столько моментов и… Но это жизнь, это хоккей. ЦСКА желаю удачи в финале. (При этих словах Знарок глянул в упор на главного тренера армейцев Игоря Никитина. – Прим. ред.)

- Скоро у одного из ваших лидеров Ильи Ковальчука день рождения. Правда ли что он уезжает в Америку? – повергла всех в ступор неожиданным вопросом одна из девушек-журналисток.

- А вы лучше у него спросите, - спокойно ответил Знарок. При этом большинство корреспондентов на этот момент уже слышало заявление Ковальчука, что он сыграл за СКА свой последний матч.

- А как будете поздравлять его с 35-летием? – настаивала коллега жизнеутверждающим голосом.

- Пф-ф-ф, - изобразил руками то ли салют, то ли взрыв Знарок. Вывести его из себя в этот вечер было явно непросто. Но пресса продолжала наседать.

- Ваше будущее в СКА известно?

- Нет.

- Какие планы, мысли?

- Пока не знаю.

- А со сборной?

- Давайте о конкретной игре поговорим, - предложил в ответ Знарок. – Не надо сейчас про сборную.

- Раскройте ваше будущее в СКА! – уже прям-таки требовал настойчивый коллега.

- Вы спросили, я ответил: не знаю, - развел руками Знарок.

- У Шипачева двусторонний контракт. Он может сыграть за «СКА-Неву» в финале ВХЛ?

- Да нет, конечно. Вы что смеетесь что ли?!

И вот после этого нам наконец удалось поговорить о причинах поражения СКА в Западном финале и решающем матче в серии.

- Шестой матч фактически начался не с 0:0, а с 0:2. Внесло ли это резкие коррективы в ваш план на игру? – Спросил я Знарка.

- Нет, мы продолжили играть в атаку, в давление. И массу моментов создали. Там просто забивать нужно было. План такой был. И он работал. Только шайба в ворота не шла.

- У вас есть претензии к своим форвардом или весь секрет во вратаре ЦСКА?

- Это вот его (Знарок кивнул на Никитина – Прим. ред.) надо спрашивать – в чем секрет Юханссона.

- Как же Дацюк не забил в овертайме? – эмоционально влез в разговор один из моих коллег.

- Зато Капризов забил перед этим, - парировал Знарок и даже улыбнулся при этом.

- 30 лет назад ваше рижское «Динамо» также низложило в полуфинале «Динамо» московское. Хотя в том составе бело-голубых было четыре олимпийских чемпиона, - напомнил Знарку обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев.

- Так Рига тогда очень здорово подготовилась к плей-офф, - припомнил и Олег Валерьевич.

- А москвичи разве не готовились?

- Олимпийские чемпионы в их составе были эмоционально не совсем в форме.

- Для вас олимпийский сезон тоже оказался окаянным - помешал подготовиться к плей-офф?

- Я не скажу, что он окаянный. Мы же выиграли Олимпиаду. А подготовиться к Кубку Гагарина он помешал, безусловно. В сборной было очень много игроков СКА. И эмоционально они… В общем, сделали, что могли. Они все равно молодцы. И я еще раз повторю, что мои ребята в каждом матче переигрывали ЦСКА, но не могли забить.

- То есть правы специалисты, которые говорят, что вывести команду на пик два раза за сезон очень сложно?

- У нас просто не было времени выводить ее второй раз на пик. Мы же после Олимпиады сразу поехали играть. Поэтому и физически, и эмоционально нам очень сложно было.

- А вам лично сейчас трудно находить мотивацию? Ведь вы выиграли ранее и Олимпиаду, и ЧМ, и Кубок Гагарина…

- Так же, как ребятам. Я с ними в одной лодке. Старался, конечно, но…