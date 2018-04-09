Звездный форвард объявил, что провел последний матч за СКА. Но в каком клубе НХЛ он теперь окажется?

«Я НЕ ГОВОРЮ ПРОЩАЙ»

Почти все журналисты убежали в раздевалку ЦСКА, когда там распахнулись двери. А я остался в микст-зоне, и через минуту был вознагражден. Ко мне вышел Илья Ковальчук – чтобы дать свое последнее интервью после официального матча за СКА.

«Я сказал ребятам огромное спасибо. И руководству, и всем болельщикам. Я не знаю, как сложится судьба. Но думаю, что в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Северной Америке, – сказал Ковальчук. – Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Мы стали одной большой семьей. Но я не говорю «прощай». Я говорю «до свиданья». Мы еще увидимся!»

Не было секретом, что Кови возвращается в НХЛ. Впервые об этом он заявил еще прошлым летом, когда давал интервью на федеральном канале футбольному комментатору Владимиру Стогниенко.

Но в какой клуб поедет Ковальчук?

«РЕЙНДЖЕРС» И ПЕРЕСТРОЙКА

Вообще о том, что Илья может попасть в «Рейнджерс», мы писали еще зимой. Это тоже не свежий слух. Но в нью-йоркском клубе в последние дни произошли перемены. В отставку отправлен главный тренер Ален Виньо. А кто возглавит команду? Сейчас ведь выбирает сам Ковальчук, который получает статус неограниченно свободного агента. Работать, грубо говоря, с Дэном Байлсмой или Кеном Хичкоком – тут есть разница. Подписать контракт на три года, чтобы потом мучиться при тренере-деспоте, который может пустить твою карьеру под откос?

Во-вторых, не забывайте, зачем Ковальчук уезжает в НХЛ. Он ведь объявил, что его цель – Кубок Стэнли. Илья хочет войти в TripleGoldClubи взять трофей, которого у него еще нет. Но «Рейнджерс» ждут большие изменения, там много молодежи. В ближайшие два-три года вряд ли эта команда будет претендовать на выход в финал.

Мне известно мнение генменеджера «Рейнджерс»: «Вряд ли Ковальчук к нам приедет. Он хочет победить, а мы перестраиваемся».

Хотя если Кови выберет Нью-Йорк, его можно будет понять. У него там дом. Там комфортно жить его семье – жене и четырем детям. В новой команде его поставят в тройку к Владиславу Наместникову и Павлу Бучневичу. Дадут нормальные деньги – у «Рейнджерс» есть $19 млн под потолком зарплат.

Так что вариант с Нью-Йорком очень вероятен. Если задача взять Кубок Стэнли не стоит ребром. Можно ведь и в «Айлендерс» поехать, где Ковальчук вообще будет королем. И там есть форвард Мэтт Барзал, который может стать круче Джона Тавареса (если ветеран уйдет из клуба). Но с «островитянами» будет еще тяжелее взять чашку.

А ЕСЛИ ЭТО «ФЛОРИДА»?

Факт в том, что самый ценный игрок Олимпиады и лучший бомбардир чемпионата КХЛ Илья Ковальчук будет очень востребован за океаном. Его за пять минут готовы подписать многие клубы, так что именно Кови сейчас выбирает.

Есть ли альтернатива «Рейнджерс»? Конечно! Илья держит свое будущее в тайне, ни с кем не обсуждает даже в раздевалке СКА. Но многие его одноклубники почему-то уверены, что Ковальчук поедет во «Флориду». Там у Ильи есть дом, и он каждое лето отдыхает в Майами.

Ну, «Флорида» набрала больше очков, чем «Рейнджерс». И стала лучшим клубом в истории НХЛ, который не попал в плей-офф – 44 победы, 96 очков. Играть в звене с Евгением Дадоновым – неплохой вариант.

Трудно представить, что Ковальчук окажется где-нибудь в «Питтсбурге» или «Вашингтоне», хотя Евгений Малкин и Александр Овечкин наверняка хотели бы видеть такого партнера. Нужно еще найти деньги под потолком зарплат, хотя со следующего сезона он поднимается на $3-5 млн. И надо найти игровое время, особенно в большинстве, где тот же Ови проводит иногда по две минуты.

ВАРИАНТ С «САН-ХОСЕ»

Но есть один отличный вариант – «Сан-Хосе». Один из сильнейших клубов Запада. Два года назад играл в финале Кубка Стэнли. Заканчивается контракт у ветерана Джо Торнтона, то есть освобождаются $8 млн.

А главное – «Сан-Хосе» сейчас ведет себя активнее всего на российском рынке. Потому что Евгений Набоков уже исполняет обязанности ассистента генменеджера. Он очень активно следит за КХЛ, мониторит всех игроков. И им нужно усиливать именно нападение. Кузьменко, Окулов, интересные защитники и вратари – все в их поле зрения.

Семье будет комфортно в Калифорнии. Да, есть немаленькая разница в налогах. Но если идти именно за Кубком Стэнли, то это очень интересный вариант.

В итоге все будет решать сам Илья. Хочет в «Детройт», «Коламбус» – пожалуйста. «Рейнджерс» – понятный и правильный вариант.

А итоговое решение мы узнаем 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов НХЛ. Можно договориться о контракте даже зимой, но объявят о нем только в середине лета.