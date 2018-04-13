Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. ГОЛ ПАНАРИНА

Мы уже так привыкли к тому, что «Вашингтон» неприятно преображается в плей-офф, что вообще не надо удивляться домашнему поражению «Кэпиталз» от боевого «Коламбуса». Тому, что Александр Овечкин куда-то исчез и растворился, хотя провел на льду почти 26 минут. Что его команда снова имеет реальные проблемы в первом раунде, а во втором наверняка попадет снова на «Питтсбург», и вы уже знаете, что будет. Это замкнутый круг.

EVGENY KUZNETSOV SLIDES ONE HOME TO GIVE THE CAPITALS THE LEAD ON THE 5 MINUTE POWERPLAY!#ALLCAPS 1 - 0 #CBJ pic.twitter.com/fFtdM8R5Hr — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 апреля 2018 г.

Из этого круга «Вашингтон» попробовал вытащить Евгений Кузнецов. Вот кто отлично провел матч! Он сделал дубль, причем его второй гол получился невероятным. Человек просто подхватывает шайбу и делает гол из ничего. Евгений отличился во время пятиминутного большинства, когда за толчок Михала Кемпни на борт был удален Джош Андерсон.

EVGENY KUZNETSOV AGAIN ON THE POWER PLAY! THE CAPITALS AREN'T MESSING AROUND!#ALLCAPS 2 - 0 #CBJ pic.twitter.com/q4ZyBtXNNL — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 апреля 2018 г.

Также Кузя работал и на другом фронте, жестко играя против Артемия Панарина. Они даже там начали лупить клюшками друг друга, но до настоящей драки не дошло. Напомню, что на днях Кузнецов выбесил лидера «Питтсбурга» Евгения Малкина, который орал на него благим матом. Потом они помирились, но такой факт был.

When you're friends, but don't Facetime before bed pic.twitter.com/bRsCF3ggQW — Ian Oland (@ianoland) 13 апреля 2018 г.

И вот «Вашингтон» ведет 3:1, и вроде бы все хорошо. Но опять команду подводит некубковый характер. Панарин сначала отдает две голевые передачи, а потом забивает сам в овертайме, подкатываясь к воротам Филиппа Грубауэра и переигрывая голкипера метким кистевым броском. Гол случился после того, как «Вашингтон» потерял шайбу в средней зоне, и форвард гостей Пьер-Люк Дюбуа начал контратаку.

Panarin with the game winner 🔥



pic.twitter.com/LrlVhsKo1t — NHL Chirps (@nhlchirpz) 13 апреля 2018 г.

После игры Сергей Бобровский сказал, что две шайбы Кузнецова не выбили его из колеи. «Коламбус» захватил преимущество своего льда в серии, а Панарин показал, что умеет играть в плей-офф НХЛ. То, что в прошлые два сезона он вылетал с «Чикаго» уже в первом раунде? Так может, в «Чикаго» было все дело?

https://www.instagram.com/p/Bhf5s8uAteq/

2. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

«Лайтнинг» играли не очень хорошо в концовке регулярного чемпионата, но тут без пыли и шума разобрались с «Нью-Джерси». Главным героем стал Ондржей Палат, набравший 3 (1+2) очка. Андрей Василевский сделал 29 сэйвов, а Никита Кучеров отправил шайбу в пустые ворота.

Интересно, что лидер «Девилз» Тэйлор Холл – один из лучших форвардов НХЛ и конкурент Кучерова в борьбе за «Харт Трофи» (самый ценный в плей-офф) – проводил свой первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли за карьеру. И это в 26 лет! Просто ему не повезло начать карьеру в «Эдмонтоне». Холл старался, набрал 2 (1+1) очка, но все впустую.

В калифорнийском дерби «акулы» убрали «Анахайм». А вот «Колорадо» приезжал в Нэшвилл – и даже открыл счет, когда забил универсальный защитник-гренадер Никита Задоров. Но «хищники» в итоге переломили ход матча, а все решил дубль Филипа Форсберга. Одна из его шайб получилась умопомрачительной – он пропустил ее между ног, обвел защитника и нанес решающий бросок.

3. ПОЦЕЛУЙ МАРШАНА

Ярким моментом матча «Бостон» - «Торонто» стала стычка лидера «Бостона» Брэда Маршана, который мало того, что жестко попрессовал силовика «Торонто» Лео Комарова. Но взял да… поцеловал его в шею. Трудно сказать, как Комаров тут сдержался от драки. Но он – опытный человек, и понимал, что легко схватит за это удаление. Тем не менее, "Торонто" и без финского форварда погубил себя неоправданными нарушениями дисциплины.

Brad Marchand is just trying to show Leo Komarov how much he loves the #StanleyCup playoffs 💋 pic.twitter.com/wLLARBs60z — Hockey Night in Canada (@hockeynight) 13 апреля 2018 г.

Общее соотношение штрафа: 6 – 23. Реализация большинства у "Брюинз": 3/6. По ходу регулярного чемпионата "Бостон" шел четвертым в лиге по этому показателю (23,5%), уступая только "Тампе" (23,9%), "Торонто" (25%) и "Питтсбургу" (26,2%). Интересно, на что игроки канадского клуба рассчитывали в такой ситуации? Да, "Мэйпл Лифс" тоже умеют забивать большинство. Но свои три попытки они не реализовали (0/3), а в целом "Бостон" вел себя дисциплинированно и вызывающе.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев – не набрал очки, но показал полезность плюс-1, что удивительно в матче, который завершился со счетом 1:5. Два броска, три хита, три блока, 20:49 минуты на льду… Вопросов к Зайцеву не может быть никаких.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Коламбус – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

КУЗНЕЦОВ, КУЗНЕЦОВ, Смит-Пелли – Веннберг, Ванек (ПАНАРИН), Джонс (ПАНАРИН), ПАНАРИН

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 25.42)

Кузнецов (2+0; 0, 2, 6, 23.58)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 28.59)

К: Панарин (1+2; +1, 2, 3, 23.29)

в Бобровский (30-27; 90%, 65:56)

Счет в серии: 0-1

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Палат, Джонсон, Гурд (СЕРГАЧЕВ), Киллорн, КУЧЕРОВ – Холл, Зэйджак

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 2, 18.16)

Сергачев (0+1; 0, 0, 1, 7.39)

в Василевский (31-29; 93,5%, 60:00)

Счет в серии: 1-0

Бостон – Торонто – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Маршан, Бэккес, Пастрняк, Курали, Крейчи – Хаймэн

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 2, 20.49)

Счет в серии: 1-0

Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Уотсон, К.Смит, Форсберг, Форсберг, Сиссонс – ЗАДОРОВ, Комо

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 11.42)

К: Задоров (1+0; -1, 12, 2, 21.11)

Счет в серии: 1-0

Анахайм – Сан-Хосе – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Э.Кейн, Э.Кейн, Бернс

Счет в серии: 0-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.