Владимир Ткачев: Мы пропустили шайбу, но не опустили руки
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев подвел итоги первого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором казанцы дома победили ЦСКА (2:1).
- У нас был настрой, в первую очередь, показать хорошую игру. Соперник не простой. Готовились, разбирали ключевые моменты. Вышли с хорошим настроем и победили... – сказал Ткачев.
- Очень много блокированных бросков у вашей команды. Это задача тренера или так получилось в конкретной игре?
- Это и задача тренера, и все ребята у нас сами понимают, что это неотъемлемая часть хоккея.
- Как прокомментируете отличную игру партнера по звену Станислава Галиева?
- Он - молодец, создает много моментов, реализовывает их. Надеюсь, он будет продолжать так играть и дальше.
- Насколько усилил игру Секач?
- Усилил, конечно. В финале такой игрок нужен. У него были проблемы со здоровьем до последнего момента, но он вышел. Надеемся, все будет нормально и проведет всю серию.
- ЦСКА опасен на контратаках. Столкнулись два игрока «Ак Барса» и вы пропустили моментально...
- Все команды сейчас опасны на контратаках. Конечно, нельзя таких ошибок допускать. Но случилось и случилось. Постараемся дальше не допускать таких оплошностей.
- Как получилось вернуться в игру после такой обидной шайбы?
- Мы просто не опустили руки и старались играть правильно.
- В первом периоде у вас был отличный момент, но не забили...
- Да, быстро переключился, даже не стал расстраиваться.
- Ноль удалений у вашей команды как прокомментируете?
- Мы стараемся не удаляться. Сегодня получилось.
- Во время второй шайбы Галиева сразу приняли решение отдавать пас на Зарипова?
- Если честно, не очень хорошо его видел. Обрабатывал шайбу, увидел Даниса - сразу отдал.
- Когда брали видеопросмотр на вторую шайбу, были сомнения по поводу отмены, или сразу знали, что ее засчитают?
- Вопросы всегда есть. Но в том эпизоде не сразу все так очевидно было. Здорово, что все так получилось – арбитры быстро приняли решение.