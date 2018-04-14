- У нас был настрой, в первую очередь, показать хорошую игру. Соперник не простой. Готовились, разбирали ключевые моменты. Вышли с хорошим настроем и победили... – сказал Ткачев.

- Очень много блокированных бросков у вашей команды. Это задача тренера или так получилось в конкретной игре?

- Это и задача тренера, и все ребята у нас сами понимают, что это неотъемлемая часть хоккея.

- Как прокомментируете отличную игру партнера по звену Станислава Галиева?

- Он - молодец, создает много моментов, реализовывает их. Надеюсь, он будет продолжать так играть и дальше.

- Насколько усилил игру Секач?

- Усилил, конечно. В финале такой игрок нужен. У него были проблемы со здоровьем до последнего момента, но он вышел. Надеемся, все будет нормально и проведет всю серию.

- ЦСКА опасен на контратаках. Столкнулись два игрока «Ак Барса» и вы пропустили моментально...

- Все команды сейчас опасны на контратаках. Конечно, нельзя таких ошибок допускать. Но случилось и случилось. Постараемся дальше не допускать таких оплошностей.

- Как получилось вернуться в игру после такой обидной шайбы?

- Мы просто не опустили руки и старались играть правильно.

- В первом периоде у вас был отличный момент, но не забили...

- Да, быстро переключился, даже не стал расстраиваться.

- Ноль удалений у вашей команды как прокомментируете?

- Мы стараемся не удаляться. Сегодня получилось.

- Во время второй шайбы Галиева сразу приняли решение отдавать пас на Зарипова?

- Если честно, не очень хорошо его видел. Обрабатывал шайбу, увидел Даниса - сразу отдал.

- Когда брали видеопросмотр на вторую шайбу, были сомнения по поводу отмены, или сразу знали, что ее засчитают?

- Вопросы всегда есть. Но в том эпизоде не сразу все так очевидно было. Здорово, что все так получилось – арбитры быстро приняли решение.