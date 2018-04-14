Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, сделавший дубль в первом матче финала Кубка Гагарина, поделился своими впечатлениями об игре.
Станислав Галиев - яркий пример того, как человек уезжает из Северной Америки, где его не поднимают выше фарм-клуба. Начинает в 25 лет играть совсем в другой хоккей. И становится одним из ключевых хоккеистов своей команды. Прошлый сезон @galixon провел в АХЛ, выступая за "Херши". Статистика у него неплохая - 40 (21+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Еще 7 (3+4) очков в 12 играх плей-офф. Но главному тренеру "Вашингтона" Барри Тротцу он не пригодился. В итоге "Кэпиталз" вылетели от "Питтсбурга" во втором раунде. Как всегда. Причем если бы Стаса подняли в основу "Вашингтона", я думаю, для самого "Вашингтона" ничего бы не изменилось. А теперь - посмотрите: 26 (12+14) очков в 52 играх регулярки. Причем чемпионат Галиеву не очень удался, он еще осваивался в КХЛ. А вот в плей-офф: 14 (9+5) очков в 15 матчах. Вот это он разогнался! На видео Стэн говорит, что следит за "Вашингтоном", желает удачи ребятам. А я рад, что Галиев нашел свою лигу. #хоккей #галиев #вашингтон #тротц #сборнаяроссии #хоккейроссии #акбарсцска #цскаакбарс #кубокгагарина #казань
- Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, - сказал Галиев.
- Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола?
- До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.
- Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы?
- Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.
- Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку?
- От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.
- Продолжаете штамповать голы в плей-офф. Насколько есть вдохновение от возвращения в Россию?
- Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше – все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю – главное, командный результат.
- Какой видите сценарий следующей игры?
- Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.
- Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились?
- Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.
- Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь?
- Нет, сейчас не до переписок с соперниками.
- За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите?
- Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.
- Как сам игралось шайбой, которая побывала в космосе?
- Она похожа на обычную. Себе я ее не забрал после дубля - она у нас в раздевалке. Осталось еще три таких нам набрать до полного комплекта.