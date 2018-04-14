- Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, - сказал Галиев.

- Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола?

- До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.

- Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы?

- Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.

- Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку?

- От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.

- Продолжаете штамповать голы в плей-офф. Насколько есть вдохновение от возвращения в Россию?

- Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше – все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю – главное, командный результат.

- Какой видите сценарий следующей игры?

- Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.

- Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились?

- Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.

- Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь?

- Нет, сейчас не до переписок с соперниками.

- За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите?

- Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.

- Как сам игралось шайбой, которая побывала в космосе?

- Она похожа на обычную. Себе я ее не забрал после дубля - она у нас в раздевалке. Осталось еще три таких нам набрать до полного комплекта.