Вчера, 26 апреля состоялось торжественное закрытие девятого сезона Молодежной хоккейной лиги 2017/18. На церемонии присутствовали руководители лиги, звездные хоккеисты Эмиль Гарипов, Илья Ковальчук и Александр Радулов, актеры сериала «Молодежка», тренеры, судьи и, конечно, герои вечера – лучшие хоккеисты МХЛ. Познакомимся с ними поближе, ведь вероятность того, что скоро они заявят о себе в КХЛ и сборной довольна велика.

Лучший новичок – Никита Рожков, «Стальные лисы» (г. Магнитогорск)

45 очков, 28 шайб

Хоккейный путь Никиты начался в родном Оренбурге. В 13 лет он поехал на просмотр в Магнитогорск и остался там. Поначалу подростку было тяжело одному осваиваться в чужом городе, но знакомые ребята помогли стать своим. Никита уже успел примерить форму с двуглавным орлом – в составе юниорской сборной России ездил на выставочные матчи в Чехию и на Кубок Вызова в Канаду:

– Про Канаду правду говорят, что она дышит хоккеем. Меня очень впечатлил тот факт, что в десятитысячном городке Труно есть десять ледовых дворцов! – восхищается Никита – у нас в городах-миллионниках по два всего бывает. И на игры наши тысяч семь зрителей было. Это здорово. В Магнитогорске тоже любят хоккей. Я бы очень хотел попробовать выйти на лед в составе основной команды. Буду работать, чтобы получить такой шанс.

Лучший защитник – Тимралий Вахрутдинов, «Мамонты Югры» (г. Ханты-Мансийск)

5 шайб, 32 очка

Тимралий, необычное имя которого переводится как «железный человек», не собирался становится профессиональных хоккеистом. Гонял шайбу с ребятами во дворе в родном Ноябрьске. Но волею судеб все-таки попал в хоккейную школу, а потом по совету тренера перебрался в команду Ханты-Мансийска. Негабаритный игрок, он уже знает, как перевести этот небольшой недостаток в достоинство:

– Я стараюсь играть хитро – всегда выбираю такую позицию, в которой будет удобно мне – рассказывает Тимралий – из защитников мне нравится стиль Криса Ли. Он часто подключается к атаке. Я тоже в обороне отсиживаться не люблю. А среди команд мне нравится «Ак Барс». У них все настолько слаженно. Хоккей умный, техничный.

Лучший вратарь – Никита Лысенков, «СКА 1946» (г. Санкт-Петербург)

Процент отраженных бросков 93,9%; коэффициент надежности 1.46

По воротам Никиты в регулярке было нанесено 888 бросков. Про Лысенкова трудно сказать – «типичный вратарь». Это довольно открытый, общительный молодой человек. Для себя отмечает игру трех голкиперов – Хедрика Лундквиста, Сергея Бобровского с уникальной техникой и Марка-Андре Флери с его сумасшедшими сейвами. На игру Никита настраивается стандартно:

– Я слушаю музыку. В основном предпочитаю рэп – Басту, Эминема – говорит Никита – и еще мечтаю, думаю о том, чего хотел бы достичь – это отличная мотивация.

Лучший снайпер – Никита Дыняк, «Динамо» (г.Санкт-Петербург) и Антон Рубан, «Кузнецкие медведи» (г.Новокузнецк)

35 шайб, 41 очко / 35 шайб, 80 очков

В данной номинации получилось два победителя. И Никита, и Антон отгрузили в ворота соперника по 35 шайб. Расскажем про Никиту, ведь с Антоном будет шанс познакомиться в следующих номинациях.

Никита – коренной петербуржец. На хоккей его отвел отец, увидев, как завороженно сын наблюдает за матчем московского «Динамо» против СКА. Закончив школу, ему нужно было переходить в МХЛ. Но тренеры сомневались в готовности Никиты, и начался его путь преодоления – Дыняк сменил несколько питерских команд, попал в МХЛ-Б, и уже оттуда, благодаря своему труду и определенному фарту, попал в молодежку петербургского «Динамо». Как все петербуржцы, Никита – человек с художественным взглядом на мир, любит читать:

– Сейчас я читаю роман «Мастер и Маргарита» Булгакова – делится Никита – а своей любимой книгой могу назвать произведение Жоржи Амаду «Капитаны песка». Там рассказывается про детей-сирот, которые пытаются выжить в суровом мире. И пройдя сквозь испытания судьбы, они понимают, что если держаться вместе, а не по одиночке, то многое можно преодолеть.

Лучший бомбардир, лучший снайпер, самый ценный игрок – Антон Рубан, «Кузнецкие медведи» (г. Новокузнецк)

35 шайб, 80 очков

Несмотря на то, что команда Антона не попала в плей-офф, в личном зачете он сумел взять целых три престижных награды. Хоккейное будущее будущего форварда определил джерси «Анахайм»: – Тетя как-то привезла мне его в подарок. Еще старая эмблема с уткой была. Все дети в то время катались в своих джерси. Я – в «Анахайм». Получается своеобразный талисман для меня – говорит Антон.

Не получавший достаточного количества игрового времени в молодежке родного Омска, Рубан решил уехать в Новокузнецк, где провел два сезона:

– В этом году у нас случались провалы – проигрывали по несколько матчей подряд. Иногда, ведя всю игру и в конце совершая глупые ошибки. Психологически это очень сложно – вспоминает Антон – как-то в один из таких моментов тренеры отвели нас в пейнтбольный клуб. Мы смогли расслабиться и полностью перезагрузиться.

В прошлом году Антон играл бок о бок с сегодняшним обладателем Кубка Гагарина:

– Очень рад за Никиту Лямкина! Поздравил его сразу же после золотого матча.

У лучшего снайпера Антона Рубана и увлечение, стопроцентно подходящее для такого звания:

– Я люблю поохотится. На только на уток хожу. Зайца, косулю мне жалко. Ходим компанией с заядлыми охотниками. Они сразу из добычи суп, жаркое делают. Но я не могу это есть почему-то! Даже рыбу, которую сам поймал! Когда в магазине купил – все отлично, а свой улов не хочется – удивляется Антон.

Хочется пожелать, чтобы «улов» у этих молодых, талантливых хоккеистов пополнялся новыми трофеями. Запомните этих ребят! Вполне вероятно, что скоро мы услышим о них в КХЛ. Например, в прошлом году самым ценным игроком МХЛ был признан Андрей Кузьменко. Сегодня он – игрок основного состава топ-клуба ЦСКА, обладатель серебряной медали чемпионата КХЛ. Может быть кто-то из этих ребят тоже выстрелит в следующем сезоне? Жаль только, что ни в Ханты-Мансийске, ни в такой добротной Кузне больше нет клубов для старта на высоком уровне.

Победители в других номинациях:

Лучший тренер – Дмитрий Красоткин, «Локо» (г. Ярославль)

Лучший журналист – Даниил Ябелов

Лучшая пресс-служба – «Омские ястребы»

Лучший судья – Александр Самарин