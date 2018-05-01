Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о том, как наша команда готовится к чемпионату мира в Дании.

Перед началом тренировки в Новогорске пресса получила список игроков, которые полетят на чемпионат мира в Данию. В этот состав, еще не окончательный, вошло 26 человек. И сразу резануло глаз, что в нем нет ни одного представителя «Ак Барса», завоевавшего в апреле Кубок Гагарина. Естественно, после окончания занятий на льду у Воробьева первым делом спросили – как же так? Почему в сборной нет ни Владимира Ткачева, ни Станислава Галиева, которые прекрасно показали себя в плей-офф?

– Тут дело не в клубах, – сразу подчеркнул Илья Воробьев. – Просто длинный сезон у ребят. Настолько они выжатые и уставшие. Когда эмоций у них уже нет, то нет и смысла что-то из них выдавливать.

… Ответ Воробьева прозвучал не совсем логично с учетом того, что в сборной России оказалось семь представителей ЦСКА, которые также, как и «Ак Барс» тратили эмоции в финале Кубка Гагарина, а некоторые до этого и на Олимпиаде. Однако загонять нового тренера в эту логическую ловушку в первом же официальном интервью журналисты не стали. Вместо этого спросили о лидерах сборной, капитаном которой будет опытный форвард СКА Павел Дацюк.

– У нас молодая команда и, соответственно, опытный вожак, – улыбнулся Воробьев. – Ассистенты у него тоже игроки известные – Сергей Андронов и Евгений Дадонов.

– Что скажете о прошедших матчах Евротура? Как никак пять поражений. Как идет подготовка к чемпионату?

– Спасибо, что напомнили. Мы в курсе. Работу провели хорошую. Проверили очень много игроков. В расширенном составе у нас вообще очень много ребят, которые на чемпионате мира еще ни разу не играли. Проанализировали их выступление и… Едем дальше! А про поражения уже забыли.

– И все-таки чем вы руководствовались, делая свой выбор?

– Просматривали разные сочетания. Увидели, что у каких-то звеньев игра идет, а у других нет. Работа велась в первую очередь по оптимизации состава.

– Судя по результату игроки вас не сильно впечатлили?

– Главное – мы собрали полную картинку. Те, кто с нами идет дальше, все здесь.

– В Данию летят 26 игроков. Сколько из них вы внесете в первоначальную заявку на турнир?

– Думаем над этим ежедневно. Время до начала чемпионата еще есть. Но конкретика по составу будет непосредственно перед первым матчем.

– Будете держать места под игроков, которые освободятся из Кубка Стэнли?

– Мы рассчитываем на эту команду. Что будет с НХЛ – это совсем другая тема. Будем решать все постепенно, день за днем.

– Почему основным вратарем сборной России заранее стал 35-летний Василий Кошечкин?

– Я уже говорил, что наша команда – сплав молодости и опыта. Впереди у нас вожак Паша Дацюк. А сзади очень стабильный и матерый Вася. Думаю, что это правильное решение.

– Не беспокоитесь, что эмоционально Кошечкин тоже устал – после Олимпиады?

– Мы ему дали достаточно времени, чтобы отдохнуть.

– Что чувствуете, отправляясь на свой первый чемпионат мира в качестве главного тренера сборной России?

– Гордость. И немного волнения.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба - «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев («Авангард»).