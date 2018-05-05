Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке нашей команды ко второму матчу на ЧМ-2018 – против австрийцев.

В субботу сборная России провела тренировку, готовясь к встрече с австрийцами. Подытожить работу нашей команды можно, пожалуй, тремя основными пунктами.

Во-первых, в Копенгаген наконец прилетел форвард Никита Гусев, судя по всему, переболевший все той же злосчастной для игроков КХЛ свинкой. На тренировке его не было, в воскресенье против австрийцев уже точно не сыграет. Да и вообще его выступление на ЧМ-2018 пока под вопросом.

Во-вторых, в тренировке, вопреки опасениям, принял участие голкипер Илья Сорокин. Поскольку все наши игроки (кроме Гусева) получили официальные аккредитации, они могут тренироваться в составе команды.

Ну и в-третьих, изменений в составе звеньев не наблюдалось, что журналистам подтвердил после занятий на льду и старший тренер нашей команды Алексей Жамнов.

- Сочетания не меняем, - заявил Алексей. – Продолжаем работать с этими же составами, хотя есть нюансы, которые нам не понравились. Перед тренировкой в команде было собрание. Там мы ребятам показали и позитивные моменты, которые надо оставлять в игре, и негативные.

- Что могло не понравится в сверхуверенной победе над французами (7:0)?

- Мы отошли от своей игры во втором периоде. Самоуверенность ненужная появилась. А сражаться надо до конца. Это Франция… А в дальнейшем соперники будут намного серьезнее.

- В чем проявилась эта самоуверенность?

- Начали принимать на льду не совсем правильные решения. Но есть и позитив – моментов хороших много создали.

- Нам сообщили, что Гусев уже прилетел. Почему его нет на тренировке?

- Да, Никита прибыл в Копенгаген, но сейчас он в гостинице. Пока будет восстанавливаться. Играть он, разумеется, завтра не готов. Сейчас он на попечении наших докторов.

- Про Ткачева сказали, что у Владимира нет эмоций, а сами держите место под не совсем здорового Гусева. Рискованно!

- Поэтому мы и не торопимся Никиту заявлять. Но он будет с нами. А оттолкнемся от его состояния. Больше сейчас мне сказать нечего.

- На австрийцев информацию набрали?

- Они вот как раз сейчас с датчанами играют (Сборная Австрии уступила 2:3 – Прим. ред.). И у нас Алексей Кудашов внимательно смотрит этот матч. Получим материал и проанализируем эту сборную. Сам я австрияков не видел. А за другой группой, канадцами и американцами, Сергей Федотов наблюдает. Но эту информацию начнем уже в плей-офф изучать.

- Против австрийцев опять Кошечкин в воротах сыграет?

- Это тренер вратарей будет решать. Но я думаю, что победный состав менять не стоит.