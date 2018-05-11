То, что Гусев стартует на чемпионате именно в ударном звене стало ясно, когда игроки только подходили к тренировочному катку. На Никите был красный свитер. На Евгении Дадонове – синий. С рокировкой все стало понятно.

Итак, сейчас сборная России выглядит так:

Вратари

Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

1-я пятерка

Гавриков – Киселевич, Гусев – Дацюк– Капризов

2-я пятерка

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич

3-я пятерка

Яковлев – Береглазов, Дадонов – Андронов – Михеев

4-я пятерка

Трямкин; Барабанов – Каблуков – Шалунов, Сошников, Мамин

Сразу обращу ваше внимание на то, что это окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Не хватает только Динара Хафизуллина из СКА, который получил травму в матче с чехами и в тренировке не участвовал. Но именно это и вынудило наш тренерский штаб использовать последнюю дозаявку и ввести в состав мощного Алексея Береглазова из «Магнитки». Алексей Бывальцев, форвард «Амура», на турнире, увы не сыграет.

Усилилась и наша спецбригада на розыгрыш большинства. В ней на лед выходят вместе Дацюк, Капризов, Гусев и Дадонов. Единственным защитником в этом квинтете на тренировке был Яковлев.

- Мы считаем, что физически Гусев уже готов стартовать на турнире, - сразу отметил Жамнов. – Ясно, что ему не хватает игровой практики. Наверняка какие-то нюансы будут не удаваться. Но это нормально. Со швейцарцами Никита сыграет.

- Много было вариантов внедрения Гусева в состав сборной?

- Нет, мы держали в голове олимпийскую тройку изначально. У ребят на Играх в Корее была неплохая химия… Так зачем их разлучать? Думаю, что и самому Гусеву будет легче вкатиться в игру с известными партнерами.

- А Дадонов в третьем звене не заскучает?

- Думаю, что нет. Тем более, что мы рассчитываем на Евгения в большинстве, где он будет играть вместе с ударным звеном. Шалунова убрали из спецбригады? Это сборная. Тут никаких обид быть не может. Тем более при розыгрыше большинства у нас будет на льду достаточно игроков с хорошим броском – Гусев, Дадонов, Капризов… Все могут здорово бросить.

- Зачем Капризова в матче с чехами переводили в третье звено, если изначально видели его в ударной тройке?

- Кирилл не слишком хорошо вошел в игру вчера. Решили добавить энергии в звено Дацюка, поменяв Капризова на Сошникова. Но в целом Кирилл неплохо там смотрелся.

- Он уже успел сыграть в сборной на обоих флангах. Где, по-вашему, лучше?

- Без разницы. Если игра у Кирилла идет, он везде хорош. Думаю, что в олимпийской связке у него все отлично пойдет. Это и по сегодняшней тренировке было видно.

- Хафизуллин, судя по всему, против швейцарцев не сыграет?

- У него травма нижней части тела. Один матч Динар пропустит, чтобы ее не усугублять. Затем он, скорее всего, вернется в строй. Но мы подстраховались и дозаявилиБереглазова.

- Бывальцев останется в сборной или вернется домой?

- Он, по-моему, уже сегодня улетает.

- Нет ощущения, что в матче с чехами мы изначально недооценили появление в их составе Крейчи и Пастернака?

- Это мастера высокого уровня. Но дело в том, что это мы совершили ошибки, которыми они воспользовались. Для таких игроков достаточно полшанса, чтобы сделать гол. С реализацией у них проблем нет. Вывод – надо более дисциплинированно действовать в обороне. Но во вчерашнем матче было и много позитивного. Работаем. Все ошибки сегодня с ребятами разобрали. Конечно, хоккей без ошибок не бывает. Важно их потом изучать, чтобы не повторять.

- Кто выйдет против швейцарцев 13-м нападающим – Мамин или Сошников?

- Решим перед матчем.

- В целом состав звеньев окончательный?

- Если травм не будет, то, надеюсь, так и сыграем до конца чемпионата. Хотя у нас есть возможность для маневра, имеем игроков, который могут сыграть и в центре, и на фланге.

- К сборной Швейцарии в скором времени присоединятся два игрока из «Нэшвилла», но сыграть против России они точно не успеют. Это облегчение?

- Да какое облегчение может быть? Все, нет тут больше слабых соперников. Тот, кто несерьезно относится к нынешней сборной Швейцарии, сильно ошибается. Она в матче с теми же чехами это доказала. Мастеровитая команда. Мы на швейцарцев настраиваемся, как на чехов. А вот ошибки попытаемся устранить.

- У нас есть турнирная задача на групповой этап? Или важно просто подготовить сборную к плей-офф?

- Задача – побеждать в каждом матче. А плей-офф, конечно, сидит в подсознании.