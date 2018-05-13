В воскресенье сборная России провела тренировку в этаком индивидуальном режиме. На лед вышли только шесть человек – вратари Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, защитники Динар Хафизуллин и Никита Трямкин, нападающие Никита Сошников и Илья Михеев. Остальные тренировались в зале.

Все выше перечисленные либо пропускали матч со швейцарцами, либо получили в нем не слишком много игрового времени. Но главный вопрос был, конечно, по Хафизуллину. На сколько Динар готов к возвращению в строй уже в следующем матче? С этого и начался наш разговор с Алексеем Жамновым.

– Завтра у нас еще раскатка, после нее примем окончательное решение, – ушел от категоричного ответа старший тренер сборной. – Динару намного лучше, прогресс на лицо. Катался он нормально. Тоже самое могу сказать и по вратарю, и по тринадцатому нападающему. Утром в понедельник все объявим.

– Какие уроки вынесли из тяжелой победы над швейцарцами?

– Тяжелая и нервозная игра. Я же вас предупреждал перед матчем, что у Швейцарии хорошая команда, которая в очень агрессивный хоккей играет. Поэтому начало у нас получилось очень нервное. Была суета такая… Многие решения получались необдуманными. Но затем ребята справились с этим волнением и довели матч до победы, молодцы. Но игра, повторюсь, тяжелая. Как и все матчи, оставшиеся нам на чемпионате мира.

– Генменеджер сборной Словакии Мирослав Шатан заявил, что Россия – фаворит в предстоящем поединке. Согласны?

– Я не знаю, кто фаворит. Смотрю на последние игры и понимаю, что настраиваться надо на любую команду. Так что мы не думаем о шведах, с которыми сыграем во вторник, как о самом главном матче в группе. Сейчас настраиваемся конкретно на словаков.

– Тем более за ними должок после Олимпиады остался.

– Ну да. Об этом мы тоже помним.

– Еще Шатан утверждает, что наша команда после Олимпиады не изменилась.

– На самом деле у нас в составе очень много новых игроков. И много ребят, которые впервые играют на чемпионате мира. Так что команда совсем другая.

– Где уровень выше – на Олимпиаде или чемпионате мира?

– Тяжело говорить. Понятно, что игроков из НХЛ здесь больше. А значит и мастерство в целом выше, чем на Играх в Корее. А с другой стороны, олимпийский турнир по накалу и напряжению – очень тяжелое испытание.

– Против нас словаки обычно действую с акцентом на оборону.

– Посмотрим. Хотя соглашусь, что обычно они играют в откат, на контратаках. Мы это учитываем.

– А сборная России на что делает акцент?

– В первую очередь надо сократить количество потерь в средней зоне! Не совершать там ошибок. Когда команда играет четко по заданию, все идет нормально. А про акцент трудно говорить. Все команды используют разные тактические схемы. Поэтому нам порой приходится прямо по ходу матча перестраиваться.

– Игру в неравных составах придумали, как улучшить? Ведь в матче со швейцарцами у нас не пошло ни большинство, ни меньшинство.

– У нас не хватало скорости при раскате. И ребята сами это прекрасно понимают. Мы им говорили, что швейцарцы даже в меньшинстве будут играть активно и агрессивно. А наши хоккеисты понадеялись на свою технику. Поэтому забили только один гол при «5 на 3». Но он нам здорово помог.

– К Трямкину какие претензии? Не успевает?

– Тут надо учитывать, что для Никиты это первый чемпионат мира. Тут немного другой уровень. Поэтому парню надо просто расти и двигаться дальше. Я уверен, что он прибавит.

– Игра Гусева вас впечатлила?

– Никита – мастер, один из самых талантливых игроков в нашей лиге. И даже с учетом того, что он много дней пропустил из-за болезни, его появление в составе сразу принесло команде пользу. Особенно в атаке.

– Не удивлены, что в нашей группе такая равная борьба? И даже сейчас сборная России не обеспечила себе место в плей-офф?

– Да везде так. А во второй группе разве борьбы нет? Вон финны уступили датчанам, а потом разгромили Канаду – 5:1. Тут нельзя ориентироваться на то, кто как уже сыграл. Надо концентрироваться на собственной игре, чтобы быть полностью готовыми к конкретному завтрашнему матчу.