Теперь понятно, почему болельщики отдали свои голоса Константину Барулину. На вечере закрытия десятого, юбилейного сезона КХЛ в Барвихе голкипер ХК «Сочи» оказался самым импозантным номинантом. Он вышел на сцену и зал ахнул. Вид у вратаря был безупречный. Начиная с костюма и заканчивая прической.

Это обладатель «Золотой клюшки» для самого ценного хоккеиста сезона Никита Гусев, спаситель России на Олимпиаде в Пхенчхане, предстал перед взыскательной публикой в рваных джинсах и кроссовках, правда, в пиджаке. А лауреат в номинации «Лучший новичок» Виталий Кравцов из «Трактора» и вовсе забыл поменять повседневный молодежный прикид на строгий костюм для торжественных мероприятий.

– Может, челябинца пригласили в самый последний момент? Вместо финского вундеркинда Толванена, который в 18 лет наколотил более 20 шайб, выломал дверь в сборную, успел зацепить плей-офф в НХЛ и сыграть на чемпионате мира? – шептались в недоумении гости вечера.

Константин – в переводе с античного «постоянный» – стал лауреатом приза лучшему игроку сезона по версии болельщиков, вручаемого Бесценной лигой. Вратарь он уникальный. Полный кавалер наград чемпионата мира – в 2007-м завоевал бронзу, в 2012-м – золото, в 2015-м – серебро. А на ЧМ-2011 в Братиславе был первым номером, но наша сборная тогда заняла четвертое место и довольствовалась «деревянными» медалями. А голкипер пропустил ту самую шайбу от финна Гранлунда-старшего, которую он «черпачком» занес в ворота.

Барулин стал первым вратарем КХЛ, удостоившимся титула самого ценного игрока плей-офф. В 2011-м его «Атлант» сенсационно взлетел в финал розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил записному фавориту «Салавату Юлаеву».

Последние сезоны Константин провел в Сочи. В том, что молодой клуб после годичного перерыва снова прорвался в плей-офф, немалая заслуга 33-летнего вратаря.

– Константин, давненько мы вас не видели среди лауреатов сезона КХЛ.

– Спасибо болельщикам за их выбор. Надеюсь, меня еще не раз пригласят на такое торжество.

– Как вам играется-дышится в Сочи?

– Супер! У нас молодая команда, ей всего четыре года, но она три раза выходила в плей-офф. А в позапрошлом сезоне заняла в Западной конференции четвертое место. Отличный результат! Главное, чтобы руководство продолжало нас поддерживать. С финансированием. Сейчас, слава богу, таких проблем нет, но…

– 31 августа на старте чемпионата ваша команда была разгромлена в Уфе с двузначным счетом – 3:11. Единицы тогда верили в светлое будущее «леопардов». За счет чего удалось выправить ситуацию?

– Вы сами прекрасно понимаете, что у нас была новая команда, новый тренер. Состав обновился процентов на 70. Требовалось время, чтобы притереться друг к другу, сыграться. То поражение нас только сплотило. Считаю, провели хороший сезон. Вспомните победы над СКА, «Ак Барсом», достойно сражались с ЦСКА…

– Ведь именно сочинцы 11 октября прервали победную серию питерских армейцев на старте чемпионата, победив их в гостях 3:2 в овертайме…

– Да. Правда, ворота в том матче защищал не я. Мы, кстати, обыграли СКА и дома.

– В Черном море купаетесь?

– Да. Почему нет?

– Вода, говорят, грязная…

– Нет, купаемся. Все нормально.

– «Ак Барс» заслуженно завоевал Кубок Гагарина?

– Считаю, что да. Лига развивается, конкуренция серьезная. Чтобы там ни говорили. Хочу поздравить Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова, своего друга Даниса Зарипова. Я с ним два сезона играл в Казани. Правильно сказал Илья Ковальчук: пять Кубков Гагарина – это космос.

– Когда вы играли в Казани, взошла звездочка голкипера Эмилия Гарипова. Он уже тогда составлял вам конкуренцию. А теперь…

– Очень рад за Эмиля. Он стал зрелым вратарем. Провел классный сезон. В одиночку вытащил чемпионский плей-офф. Достойно ответил на доверие тренеров. Слышал, у него было предложение из НХЛ, но он еще на два сезона остался в КХЛ. Желаю успехов!

– По «Атланту» не скучаете?

– Еще как скучаю. И по Мытищам тоже. Там так любят хоккей, свою команду.

– Ровно год назад на этом же месте, где мы сейчас беседуем, Василий Кошечкин признался, что хотел бы пробиться в сборную, сыграть на Олимпиаде. Да что там, вернуться из Пхенчхана с золотой медалью. Его мечта сбылась. А вы не расстались с мыслью вернуться в главную команду страны?

– Мечтаю. Шанс есть. Знаю, что все зависит в этом плане от меня. Если ты достоин, то никто не будет втыкать палки в колеса.