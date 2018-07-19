Реакция капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на присуждение ему престижной премии ESPY, которую впервые в истории получил хоккеист.

Казалось бы, ну сколько можно чествовать нынешним летом российского форварда, трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина за долгожданную победу в Кубке Стэнли?

Ведь сперва Сашу признали самым полезным игроком в НХЛ, где он оказался лучшим снайпером и плей-офф, и в регулярке. Что позволило ему превзойти лучшего бомбардира плей-офф Евгения Кузнецова, также сражавшегося за «Вашингтон». Затем уже в России специалисты признали его лучшим хоккеистом сезона по обе стороны океана, вручив престижный приз «Советского спорта» – «Харламов Трофи».

Ну и наконец сам Кубок Стэнли, привезенный в Москву, и вызвавший безумный ажиотаж даже во время чемпионата мира по футболу, – еще одна ценнейшая награда, истинный показатель народного признания. Сфотографироваться на память с Александром выстроилась многотысячная очередь. И за три часа успели это сделать далеко не все желающие.

САША ЗАТМИЛ ЗВЕЗД НБА

Однако, как говорится, совершенству нет предела! И сейчас у нас есть еще один повод поздравить Александра не просто с очередным призом, но… и с новым выдающимся рекордом!

Дело в том, что премию ESPY за океаном часто называют спортивным «Оскаром». В мире спорта это действительно прямой аналог киношному супертрофею или не менее раскрученному музыкальному «Грэмми». Номинаций в премии ESPY очень много. Но есть, как всегда, три основные – «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка», «Лучшая команда».

Приз присуждается с 1993 года. И не секрет, что в подавляющем большинстве он достается американским атлетам. Хотя никаких ограничений нет, что было доказано и в этом году.

Так вот Овечкин стал первым россиянином, сорвавшим премию «Лучший спортсмен года». Однако его главный триумф – даже не в этом. Впервые в истории (то есть за 26 последних лет) этот титул вручен хоккеисту. Обычно его получают звезды НБА. Но в этом году наш нападающий обошел и баскетболиста Джеймса Хардена из «Хьюстона» и игрока в американский футбол Тома Грэйди.

При этом я замечу, что при всей популярности Кубка Стэнли в США, хоккей там вовсе не спорт №1. Его значительно опережают баскетбол, бейсбол и американский футбол. Что, собственно, отчасти подтвердилось и в этом году. Потому что лучшей командой года ESPY назвала вовсе не «Вашингтон», а бейсбольный клуб «Хьюстон Асторс», о котором многие любители спорта в Европе наверняка услышали впервые. А титул лучшей спортсменки года удостоилась сноубордистка Хлоя Ким – за золотую олимпийскую медаль.

Надо помнить и о том, что Кубок Стэнли выигрывается ежегодно. Поэтому дело не столько в победе «Вашингтона», столько в том, что его привел к победе именно Александр – самая яркая звезда НХЛ за последний десяток лет.

Именно это заставило американских экспертов, журналистов и болельщиков, сломать устоявшуюся традицию в голосовании. И впервые отдать спортивный «Оскар» хоккеисту. Русскому парню Александру Овечкину. Который, наверное, сделал больше для сближения двух держав, чем весь наш дипломатический корпус в США. Наших дипломатов американцы почему-то чтут меньше.

«НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО И ТУТ ВЫИГРАЮ»

А ведь Саша совсем скоро станет еще и отцом! Нет, что ни говори, а 2018-й – его год! Даром, что заканчивается на «восьмерку» - игровой номер Александра, который достался ему по наследству от мамы – двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Овечкиной.

- Очень рад. Это действительно почетно, потому что раньше такого не было, - заявил Овечкин в ответ на поздравление обозревателя «Советского спорта». – Я горд, что стал первым русским человеком, выигравшем такой трофей.

- Знали заранее, что и этот приз нынешним летом станет твоим?

- Откуда? То есть, что я на него номинирован, знал конечно. Но то, что его присудят именно мне – полная неожиданность.

- Когда его официально вручат?

- Не раньше, чем вернусь в «Вашингтон». Это будет в августе. А я сейчас в Москве.

- Поделитесь секретом - чем завоевали любовь американцев, заставив их впервые отдать такой приз хоккеисту?

- Если честно, я и сам этому удивляюсь. Понятия не имею!

- Как готовитесь к сезону и прибавлению к семействе?

- Пока просто отдыхаю от чемпионата. Провожу время с семьей. Главное, что у жены все в порядке.