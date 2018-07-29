Вот так Илья Ковальчук выступил в эфире телеканала «Россия 24» во время грандиозного праздника в субботу на Манежке, где чествовали хоккеистов – героев Олимпиады, откуда наша сборная приехала с золотом.

«Нет ли ревности, что сегодня футболистов чествуют чуть больше по свежей памяти?» – спросила наивная девушка.

«А их разве чествуют? – даже бровью не повел Ковальчук. – Я просто их не видел, поэтому ничего не знаю. Мы приехали на Манежную площадь и думаем, что праздник у нас».

Ковальчук: Дзюба сказал Путину, что пора менять коньки на бутсы. Но наш президент — правильный человек, который сделал правильный выбор. В России хоккей — спорт номер один pic.twitter.com/JDRcKoHzti — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 июля 2018 г.

Все правильно, Илья. Кстати, так можно было сказать и в июне: «Почему тут 80 тысяч зрителей в «Лужниках»? Не думаю, что в честь футболистов – я их из VIP-ложи не видел, поэтому ничего не знаю. Мы пришли сюда с Малкиным, Капризовым, Радуловым, Овечкиным. Все с нами фотографируются, мы со всеми фотографируемся, выкладываем в инстаграм, поэтому думаем, что праздник у нас».

Но Ковальчук так не сказал, а отвесил комплимент сборной России по футболу, зажигательному ефрейтору Артему Дзюбе, их главнокомандующему Черчесову по прозвищу Супер-Стас: «Наши ребята – красавцы. Мы за них болели. Были на матчах с Испанией, с Хорватией. Это были суперигры. Молодцы».

Но дальше Кови сказал главное: «Мы знаем, что Дзюба сказал Владимиру Владимировичу – мол, пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, что наш президент – правильный человек, который сделает верный выбор».

Так какой же выбор? Говори, Илья, не томи!

«Хоккей в России – спорт номер один, конечно же», – рубанул Ковальчук правду-матку.

…Вы заметили, что разные виды спорта чуть ли не дерутся из-за инстаграм-поста Екатерины Гамовой? Знаменитая волейболистка возмутилась тем, что нашим футболистам дали звание заслуженных мастеров спорта всего лишь за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Всего лишь…

Скажи кто об этом в мае, что наши бедовые футболисты могут попасть в восьмерку лучших на мундиале, такого эксперта выставили бы на смех. А теперь вам что, звания ЗМС жалко? Тем более тут нет никакого нарушения. Согласно положению Минспорта, «в порядке исключения можно давать ЗМС спортсменам за выдающийся вклад в повышения авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительные мужество и мастерство».

Разве не это мы видели от сборной с 70-м рейтингом ФИФА на домашнем мундиале? Если другие спортсмены говорят, что футболисты не достойны награды – это банальная ревность.

Но вернемся к Ковальчуку. Он трижды прав. Хоккей – спорт №1 в России. Вынесем за скобки исключительные события вроде чемпионата мира и Европы. В остальном – у наших хоккеистов больше побед, золотых медалей, четыре россиянина (Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов) входят в десятку лучших игроков мира. Вся страна любит хоккей, КХЛ по посещаемости обгоняет РПЛ, а футбол широко популярен только в Москве и Питере. Поезжайте в Казань – там все на руках носят «Ак Барс», а «Рубин» как бастард Роберта Баратеона.

Миллион примеров, что хоккей – спорт №1, но не будем их приводить, чтобы не обижать ребят-футболистов. Они все-таки старались – вот вам звания ЗМС. На полгода позже, чем хоккеистам за Олимпиаду.