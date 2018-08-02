Наши хоккеисты победили на Олимпиаде еще в феврале, а отмечают золотые медали, участвуют в праздниках и принимают награды даже в июле.

В субботу на Манежной площади прошел красочный праздник, посвященный в том числе нашим хоккеистам – золотой сборной России образца корейской Олимпиады.

Все было здорово и замечательно, игроки вживую исполнили национальный гимн вместе с тысячами болельщиков – этого счастья наши хоккеисты были лишены в Пхенчхане. Самый ценный игрок Олимпиады Илья Ковальчук сказал, что хоккей – спорт №1 в стране, чем взбудоражил публику.

Но вот на что я обратил внимание. У нас ведь Олег Знарок после Кореи стал как граф Монте-Кристо. Живет во Франции (Ницца), изолирован от внешнего мира.

Однако в ту субботу Олег Валерьевич приехал в Москву – принял участие в празднике вместе со своей командой. И получил золотую медаль Олимпиады вместе с Харийсом Витолиньшем, Игорем Никитиным, Ильей Воробьевым – тогда, в Пхенчхане, награды вручали хоккеистам, но не тренерскому штабу. И вот справедливость восторжествовала.

Знарок – подтянутый, загорелый, веселый. Видно, что в хорошем тонусе. Верю, что совсем скоро он вернется в большой хоккей, и ему найдется работа в КХЛ.

Но вот вам – загадка, над которой я ломаю голову. Президент РФ своим указом наградил Витолиньша ценным орденом Александра Невского. Эту награду также получил, например, Станислав Черчесов за четвертьфинал чемпионата мира, а также Татьяна Покровская за выдающуюся работу с нашими синхронистками. И это все. Орден такого калибра спортивные тренеры получают крайне редко.

Воробьев и тренер по физподготовке Юрий Жданов получили ордена Дружбы. А вот Знарку не дали ничего. Известно, что он – кавалер ордена Дружбы (2012) и ордена Почета за победу на чемпионате мира в 2014 году. Но за Олимпиаду главный тренер сборной не отмечен никак.

Мы не строим никакие теории заговора. Просто сообщаем факты. И эта история – еще одна загадка нашего хоккея.