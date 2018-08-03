Обозреватель «Советского спорта» рассказывает интересные подробности об Олеге Знарке, который прилетал на праздник хоккеистов на Манежной площади.

Почему-то незамеченным остался тот факт, что экс-главный тренер национальной команды Олег Знарок воссоединился со сборной России – пусть и на празднике на Манежной площади, но все же.

Ведь сейчас Олег Валерьевич представляется болельщикам таким изгнанником из нашего хоккея. Но я рад, что это не так.

Во-первых, тренерский штаб был награжден золотыми медалями за Олимпиаду – тогда ведь в Пхенчхане вручали награды только хоккеистам. Но теперь, в июле были награждены медалями Олег Знарок, Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев.

У меня есть уникальное видео с закрытого банкета, как Знарок получает золото. Смотрите, как он счастлив, как показывает медаль своей команде: «Парни, это я не смог бы выиграть без вас!»

Во-вторых, Олег Знарок рассказал интересную байку. Не так давно его близкие махнули в Японию, где скоро пройдет летняя Олимпиада-2020. Я бы на их месте и в Пекин заехал, но надеюсь, что ребята там сами побывают на зимней Олимпиаде-2022.

Кстати, вы видели свежее видео Панарина, как он катит на тракторе в родном Коркино и рассказывает, что лично его никак не коснулись американские санкции? Посмотрите, очень прикольно – это целая подборка на восемь минут, и в ней появляется любимый пес семьи по кличке Рыжий.

Так вот, оставить пса было не с кем. Ну и попросили папу приглядеть. Олег Знарок ради этого приехал в Санкт-Петербург – и остановился в том же отеле, где жил пару лет, когда работал в СКА.

Просыпается утром Знарок и… на автомате думает, что нужно ехать на сбор с командой. Ну а как же, ведь СКА отправился на сбор, и Олегу Валерьевичу тоже надо уезжать. Машина вот внизу уже ждет.

Только потом пришло осознание того, что никакой машины нет, и в СКА он уже не работает. Вообще, как я знаю, предложений у Олега Валерьевича в КХЛ пока нет. А так он с удовольствием вернулся бы в работу. Да и многие болельщики по нему уже соскучились.

И это не совсем верно, что тот субботний день, когда чествовали сборную России на Манежной площади на концерте «Россия в моем сердце», остался в тени. Это было крутое со всех сторон событие. Ради него из-за океана даже прилетели Илья Ковальчук и Егор Яковлев, которые уже перешли в НХЛ. Не было только Вячеслава Войнова и Сергея Мозякина. А так – все в сборе.

Хоккеистам и всем причастным к победе на Олимпиаде были вручены памятные перстни из белого золота, украшенные крошечными рубинами и сапфирами. А звания ЗМС – заслуженные мастера спорта – у них и так есть. И ни у кого это не вызвало споров.

Очень хорошо на тему Олимпиады высказался Владислав Третьяк в эксклюзивном интервью «Советскому спорту», которое взяли наши обозреватели Алексей Андронов и Владислав Домрачев.

– После победы в Пхенчхане не осталось осадка от того, что на Олимпиаде не было игроков НХЛ? И турнир получился второсортным?

– А я, трехкратный олимпийский чемпион, хоть одного профессионала ни Олимпийских играх видел? Нет. Да и на чемпионат мира они впервые приехали в 1977 году, в Вену. Помню, как в 1967-м с широко раскрытыми глазами смотрели на канадского защитника Карла Брюера, он много и успешно играл в НХЛ.

Разве в Пхенчхане не интересные матчи были? Кстати, на чемпионате мира по футболу все гранды повылетали. Уровень хоккея в Европе очень высокий. Швейцария едва не обыграла в финале шведов, до этого победив канадцев. Я в карьере лишь один раз финнам проиграл, да и то на турнире «Известий». И полякам – в первом матче на чемпионате мира в Катовице. Теперь силы сборных подравнялись. В Германии после того, как она пробилась в олимпийский финал, поднялся хоккейный бум.

– Правда, что в конце олимпийского финала, когда Германия вышла вперед, вы ушли из ложи?

– Не так было. Когда наши за шесть минут до сирены забили второй гол, мы с Рене Фазелем двинулись как члены ИИХФ на награждение. Думали, что победу Россия не упустит. Сели в лифт и услышали шум, правда, не громкий. Фазель говорит: «Давай выйдем, узнаем». Оказалось, пока мы спускались с пятого этажа на третий, немцы сравняли счет. А когда приехали вниз, они вышли вперед. Я не видел эти голы, не знал про удаление Калинина. Фазель звал досмотреть матч, но я не пошел. И вдруг снова шум, это наши сравняли. Овертайм я не пошел смотреть, вспомнил Квебек, где тоже не видел гол Ковальчука.

И тут снова шум, открылась дверь на арену, и женщина-кореянка сообщила, что наши выиграли. Я ее на радостях расцеловал. Потом извинился, но она не обиделась.