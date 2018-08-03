В среду на 62-м году ушел из жизни олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира прославленный нападающий Виктор Тюменев. В последнее время он тяжело болел.

В последний раз я встретил Тюменева в Лужниках на открытии памятника Валерию Харламову. В конце прошлого года.

– Сбежал из больницы, не мог усидеть, – грустно улыбнулся Тюменев.

Мы привыкли видеть его розовощеким, пышущим энергией и оптимизмом. Теперь перед нами предстал высохший от болезни человек, который перенес несколько сложных операций. Свое 60-летние в июне 2016-го Тюменев отпраздновал тихо, даже буднично, никто из официальных лиц нашего хоккея его не поздравил.

После открытия памятника Легенде №17 – он всем очень понравился – мы разговорились с Виктором Николаевичем. Я напомнил, как Тюменев дебютировал в сборной СССР.

– Дело было в Кубке вызова-1979, на второй матч Тихонов поставил меня в первой звено, с Михайловым и Петровым. Харламов потянул пах и играть не мог. Мы победили 5:4, и в третьем решающем матче я вышел с Сергеем Макаровым и Иреком Гимаевым. Вы, надеюсь, не забыли тот разгром сборной НХЛ – 6:0?

Тюменев Виктор Николаевич Родился 1 июня 1957 года в Москве. Играл за «Крылья Советов» (1975-1980) и «Спартак» (1980-1990). В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча, забросил 15 шайб. В Суперсерии-1985/86 – знаменитой серии матчей ЦСКА с командами НХЛ – заменил травмированного Игоря Ларионова. Провел пять матчей из шести и сделал пять голевых передач. В 1989-1991 играл за финский ТПС, затем еще 2 сезона провел в финских командах. В сезонах-1997/98 и 1998/99 отыграл по несколько матчей за ЦСКА и «Крылья Советов» соответственно. Олимпийский чемпион 1984, 3-кратный чемпион мира (1982, 1986, 1990), обладатель Кубка вызова 1979 Награжден орденом «Знак Почета» (1982). ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Тюменева пригласили в сборную из «Крыльев Советов», переживавших перезагрузку. Вскоре Борис Кулагин позвал его в «Спартак», считавшийся в те годы главным конкурентом ЦСКА.

Звездным часом Тюменева стали Олимпийские игры-1984 в югославском Сараеве. Виктор стал мозговым центром звена с Николаем Дроздецким и Александром Кожевниковым, затмившим первую тройку КЛМ.

Голов Тюменев не забил, зато с его передач Дроздецкий наколотил десяток шайб и был признан лучшим игроком страны в том сезоне.

Тюменев слыл универсалом, в трудный момент Виктор Тихонов пригласил его на ЧМ-1990. Тренер верил в спартаковца, в его опыт и игровую мудрость.

Из Берна сборная СССР вернулась с золотой медалью, третьей для Виктора на чемпионатах мира.

У памятника Харламову мы успели обсудить один гол Тюменева Владиславу Третьяку. В конце чемпионата-1983/84 спартаковец как-то легко перехитрил лучшего вратаря XX века, но красно-белые уступили 2:8.

– И я помню этот гол, – расплылся в улыбке Тюменев. – Поймал на клюшку летевшую шайбу, вывалился один в ноль и развел Третьяка и шайбу по разным сторонам. Но главное в том матче произошло не льду. В перерыве, когда команды шли в раздевалку (а во Дворце спорта «Лужники» этот путь был очень длинным и долгим) сцепились Тихонов и Кулагин. Началась драка. Мы, правда, быстро их разняли. Такое вот у непримиримых Виктора Васильевича и Бориса Павловича было соперничество…

Умер Тюменев в нищете, чуть ли на улице, без денег. Увы, так часто бывает: что имеет не храним, потерявши плачем.

Похоронами знаменитого чемпиона занимается ХК «Спартак». Надеемся, в последний путь Тюменева проводят достойно.