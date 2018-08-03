Самый представительный предсезонный турнир с участием трех чемпионов России стартовал матчем «Локомотив» – «Ак Барс». Обладатель Кубка Гагарина уступил…

Еще в самолете, летевшим из Москвы в Сочи, пассажирам предлагали сертификаты на бесплатные билеты на хоккей. Брали охотно, по нескольку конвертов. Люди обсуждали, как будут совмещать пляж и хоккей. В комфортабельном дворце спорта «Большой».

Кто-то считает «Куньлунь» белой вороной в столь именитой компании участников. Однако не стоит забывать, что теперь в штабе китайского клуба наш Алексей Ковалев. Кудесник клюшки и шайбы, олимпийский чемпион (1992), капитан олимпийской сборной в Турине-2006, сокрушившей канадскую дрим тим.

После первой тренировки Ковалев охотно ответил на вопросы телевизионщиков, а вечером отправился на корт играть в свой любимый теннис. Несмотря на жару-духоту. Это еще что. Главный тренер хозяев турнира Сергей Зубов пошел в… баню. Парилки на свежем воздухе ему не хватало.

А во дворце помимо нескольких водяных капель, упавших в пресс-центре во время ливня, вполне комфортно. На арене не холодно и не душно. В первый день соревнований свободная от игр игроки олимпийской сборной (ее руководит Олег Браташ) пришли в «Большой» и с интересом следила за сшибкой Казани и Ярославля.

А накануне между олимпийцами и «барсами» завязалась борьба за право тренироваться на основной арене. По расписанию должны были парни Браташа, однако наставник чемпионов Зинэтула Билялетдинов выразил недоумение:

– Почему мы занимаемся на тренировочной арене, ведь «Ак Барс» чемпион?

– Нет, чемпионы мы – вспомните, кто выиграл прошлогодний турнир в Сочи, – парировали ему в олимпийской сборной.

Да, да. Именно олимпийская сборная, в которой зажигали Капризов и другие кандидаты для Пхенчхана, год назад стала первой.

Сейчас ее состав не пестрит звонкими фамилиями. Но есть в нем и олимпийский чемпион – вратарь Шестеркин, которому пора утвердиться в роли первого номера. Причем не только в сборной, но и своем клубе.

Шестеркина мы увидим в деле в субботу днем. А в пятницу зрители наблюдали за вратарской дуэлью Гарипов – Салак. Герой плей-офф-2018 в концовке матча при счете 2:1 в пользу железнодорожников пропустил от Локтионова с острого угла. Эта шайба оказалась победной. Тут же MVP Кубка Гагарина сократил разрыв до минимума, Аверин же поразил пустые ворота.

– Где Падакин? – поинтересовались журналисты и Билла о новичке его команды, в прошлом сезоне лидере атак сочинцев.

– Он не приехал, у него микротравма.

– А как вы собираетесь его использовать? – не унимались репортеры.

– Как использовать? – Билялетдинов одарил конференц-зал улыбкой. – Найдем как использовать.

К слову, перенесший операцию на плече капитан «Ак Барса» Свитов здесь, с командой. Но на лед ему рано.

После финальной сирены на вопросы ответил 19-летний Николай Коваленко, сын олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Недавно молодой форвард «Локомотива» подписал двусторонний контракт еще на два сезона.

Парня спрашивали про перспективы уехать за океан, про его знаменитого отца. На вопрос о самом запоминающемся голе его папы, Коваленко-младший вспомнил роковую шайбу чеха Свободы в финале Олимпиады в Нагано-1998:

– Она ведь от конька отца влетела в ворота.

– Стоит ли так переживать, ведь там был тройной рикошет, – напомнил опытный журналист Николаю.

– Я, пожалуй, победу в раздевалку. А то тренеры мне напихают…