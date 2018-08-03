Вечерний матч на Sochi Open между хозяевами и «Куньлунем» собрал меньше зрителей, чем дневной. Виной тому – ливень, отпугнувший болельщиков. Однако это отнюдь не испортило праздник хоккея.

Хочу выразить восхищение организацией турнира. Проводится он в третий раз и хорошеет год от года. Я уже рассказывал, как зазывали на большой хоккей в «Большом» в лайнере, в котором я летел из Москвы.

По организации сочинский хоккейный фестиваль не уступает иным чемпионатам мира. К турниру выпустили роскошный буклет. Это не только бумага и полиграфия, но и богатое содержание. При входе в зал всем предлагают картонную папку с расписанием матчей. На обложке – капитан «леопардов» Эрик О’Делл.

В фойе арены торгуют атрибутикой, выпущенной специально к турниру. На трибунах много детворы, на вечернем матче была замечена большая группа мальчишек из Китая.

Поймал себя на мысли. Если в «Авангарде» еще не сделали выбор в пользу дворца, в котором «ястребы» будут принимать в новом сезоне соперников вместо пострадавшей «Арены Омск», то «Большой», на мой взгляд, наилучший вариант. Так что неплохо бы задуматься об афише: «Манукян и «ястребы» приглашают». Кому-то этот вариант покажется диковатым, но он не беспочвенный. В Сочи очень внушительная армянская диаспора, которая повалит на Манукяна. Да и болельщики «Авангарда» получат удовольствие от лишнего посещения олимпийской столицы.

Я по образу и подобию канадского журналиста не готов съесть эту заметку, поскольку она не попадет в газету, а будет размещена на нашем сайте. Однако если команда Боба Хартли при выборе домашней арены откажется от Сочи, публично принесу знакомым поклонникам «ястребов» извинения.

Да, хоккей в «Большом» на Sochi Open пока летний, но это вовсе на аномальное явление. Сочинская команда только формируется. Так было на старте прошлого чемпионата, когда после поражения на старте в Уфе с двузначным счетом 3:11, подопечных Сергея Зубова заранее похоронили. В числе скептиков был и автор этих строк. А «леопарды» восстали из пепла и прорвались в плей-офф.

Стоит ли горевать об уходе Падакина? Разве что сожалеть. Сторона форварда в лице его агента Игоря Ларионова запросила очень большую зарплату, которую сочинскому клубу было не потянуть. «Ак Барс» потянул, но есть сомнения, сможет ли закрепиться в чемпионской команде участник Матча звезд КХЛ-2018. Ведь роли в Казани расписаны. Так что Падакин вполне может повторить путь челябинца Глинкина, вернувшегося после победы в Кубке Гагарина в родной «Трактор».

А для молодого нападающего Полунина переход в ХК «Сочи» шанс расцвести. После пары сезонов опалы в Ярославле, где он был украшением звена Красковского. Теперь Дмитрий Квартальнов наигрывает в нем Картаева, тоже нападающего искусного.

Украшением же «Куньлуня» может стать вратарская бригада. Против «леопардов» вышел Лазушин, которого мы помним по московскому «Динамо». Несколько лет назад он получил приз лучшему российскому голкиперу лиги.

Ему на подмогу спешит Налимов, который прошлый сезон заканчивал в Уфе. Не так давно его и в сборную приглашали. Для Налимова чрезвычайно важен тот факт, что команду возглавляет тренер-иностранец (Юсси Тапола – из штаба сборной Финляндии), специалист без предрассудков. Да и присутствие нашего Алексея Вячеславовича Ковалева на лавке и раздевалке большое подспорье.

Верится, что Налимов в китайском клубе забудет локальные уфимские неудачи, перезагрузится и скоро вернет былую уверенность. А в его мастерстве сомнений нет.