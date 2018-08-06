Нападающий олимпийской сборной Владимир Ткачев пропустил матч против ХК «Сочи» из-за дисквалификации на турнире Sochi Open.

В чем криминал? Лучший новичок КХЛ сезона-2016/17 Ткачев в первом периоде воскресной игры с «Локомотивом» (3:2 в пользу олимпийцев) за воротами соперника коньком подсек судью Константина Оленина. Тот упал на спину и покинул лед с помощью коллег.

Напомним, Оленин, награжденный по итогам прошлого сезона «Золотым свистком» для лучшего судьи КХЛ, дважды работал на финале ЧМ (в 2013-м и 2018-м).

– У меня ушиб шейных позвонков, еще легко отделался, – сообщил пострадавший спецкору «Советского спорта». – Но один день, видимо, придется отлежаться.

Оленин вышел досрочно – уже на следующие сутки и с блеском отработал матч «Локомотив» – «Куньлунь».

Также напомним, что незадолго до ЧМ-2013 Оленину шайбой сломали скулу и выбили несколько зубов. Причем диагноз был поставлен лишь после того, как Константин надкусил яблоко. Мужественный судья успел восстановиться до мирового первенства-2013 и в паре с чехом Антонином Ержабеком отработал финал.