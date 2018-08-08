Самый представительный турнир межсезонья «Сочи Оупен» получил нового победителя. Им стал СКА, выигравший все матчи.

В том числе и решающий, у «Ак Барса».

Открытием «Сочи Оупен»-2018 и его MVP стал форвард олимпийской сборной России и «Авангарда» Денис Зернов. Его звезда зажглась в Тольятти. Но «Лада» теперь не в КХЛ, и Зернов переехал в Омск. Но играть там пока не будет, его ждет знакомство с Балашихой, где вазовцы в последний раз побывали в конце 2015-го. Правда, без Зернова, еще не начавшего карьеру.

Лучшим игрокам матча организаторы вручают топор и нож от спонсора турнира. Настоящие, в чехлах. Зернов по моей просьбе помахал своим призом: «Зарублю всех соперников».

- Денис, куда денете топор?

- Не знаю, наверное, в Омск возьму.

А после заключительного матча против Куньлуня», в котором Зернов забил победный гол (4:2), сообщил мне:

- Топор-то я продал.

Если это не шутка, то новый владелец приза уже вскорости почувствует ценность покупки. Потому что уже в ближайшем будущем Зернов может стать лицом лиги.

Заключительный матч турнира, в котором определялся победитель, подавался с помпой. Народу в «Большом» собралось не меньше, чем в чемпионате. 7513 зрителей! Зал в своем большинстве болел за СКА, обладателя Кубка Гагарина-2018 поддерживал… маскот Барс.

Армейцы так ни разу и не показали своего капитана Дацюка, в центре с Гусевым и Якубовым выходили Прохоркин, Коскиранта, а вчера Бывальцев.

У «Ак Барса» травму на тренировке получил центрфорвард ведущего звена Ландер. Его заменил Попов.

Но судьям досталось не меньше. Как сообщал «Советский спорт», «Золотой свисток»-2018 Константин Оленин после столкновения с «олимпийцем» Ткачевым ушиб позвоночник. А еще один рефери международного топ-уровня Роман Гофман… отравился рыбой. Для восстановления сил пришлось полежать под капельницей.

Финал, ставший репетицией матча этих же соперников за Кубок открытия КХЛ, вполне тянул на генеральную репетицию Кубка открытия. Нули на медиа-кубе сохранялись до последней секунды второго периода. Новичок СКА Бывальцев реализовал большинство «5 на 3».

А после фирменного щелчка Херсли в той же козырной для армейцев ситуации «5 на 3» (еще и защитник-ветеран «Ак Барса» Марков схватил за споры с судьями «десятку») вопрос о победителе матча и турнира был снят с повестки дня. Хотя казанцы и посопротивлялись. Ждем матч-реванш 1 сентября в Казани.