Обозреватель «Советского спорта» продолжает горячую тему о том, что хоккей может быть исключен из программы Олимпиад. Так ли это?

КУБОК МИРА НЕ ЗАМЕНИТ ОЛИМПИАДУ

Для начала давайте поймем, откуда дует ветер. Вся информация пошла из твиттера известного обозревателя TSNГорда Миллера. Канадец, который специализируется на освещении молодежного хоккея, прилетел в Эдмонтон на юниорский турнир Глинки-Гретцки, пообщался с людьми из ИИХФ и выдал в соцсети:

«Во время дискуссии с участием президента ИИХФ Рене Фазеля было сказано, что МОК рассматривает четыре варианта с хоккеем на Олимпиаде, и все это сейчас в стадии активного обсуждения. Первый вариант – Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ. Второй – Олимпиада будет без энхаэловцев. Третий – участие в Олимпиаде примут хоккеисты до 23 лет. Четвертый – хоккей вообще уберут из программы Олимпиад».

И это пока все.

Да, многим в Северной Америке будет на руку, если хоккей перестанет быть олимпийским видом спорта. Тогда Кубок мира автоматически станет главным турниром в мировом хоккее. Это очень крутое событие, которое в сентябре раз в четыре года проводится под эгидой НХЛ.

Нюанс в том, что Кубок мира почти всегда устраивается в Канаде. Так, в 2016 году он состоялся в Торонто. Но это не турнир мирового масштаба, который смотрит несколько миллиардов человек – как Олимпиада. Вообще другая аудитория и размах.

Хорошо об этом сказал известный защитник Дарюс Каспарайтис: «Кубок мира – вроде бы престижный турнир. А вроде еще летний хоккей. Нет такого ажиотажа, как на Олимпиаде, которую смотрит вся планета. Вообще Кубок мира создан для болельщиков – в первую очередь, из Северной Америки. А вот у игроков приближается сезон НХЛ, и им трудно думать о чем-то еще».

ЖДЕМ КОНГРЕСС НА МАЛЬТЕ

Так вот, информация пошла только от Миллера, и она не является официальной. ИИХФ не делала никакие заявления о том, что хоккей может быть исключен из программы Олимпиад.

ФХР – да, заявила: «Олимпийский хоккейный турнир – важнейшее международное соревнование. Участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. НХЛ вправе принимать решение об участии ее игроков в Олимпиаде. Но проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ. Игры-2018 показали, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остаются высокими независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира – выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе. Ближайший конгресс ИИХФ пройдет 27-28 сентября на Мальте».

Ценная информация – в конце сентября могут быть сделаны официальные заявления. Но пока, как я знаю, ИИХФ и МОК не рассматривают возможность отказа от хоккейного турнира на Играх в Пекине-2022.

ГРЯДЕТ ЛОКАУТ

Переговоры идут совсем в другом ключе. Сейчас ИИХФ обсуждает с МОК, как получить наилучшие условия для проведения хоккейного турнира на Олимпиаде.

Вот перед Пхенчханом ведомство Томаса Баха отказалось оплачивать энхаэловцам их страховки, перелеты, проживание. Все это упало на плечи ИИХФ, и вроде бы Рене Фазель нашел деньги ($20 млн). Однако комиссара НХЛ Гари Бэттмана покоробило такое отношение к его лиге. И почему он должен делать окно в регулярном чемпионате НХЛ под Олимпиаду?

Оно и не было сделано, а в итоге пострадали болельщики и игроки. Тот же Александр Овечкин снова не стал олимпийским чемпионом. Да что там, не завоевал даже завалящую бронзу – у него в коллекции нет ни одной медали. С другой стороны, если бы НХЛ поехала в Корею, может, сборная России осталась без золота, а сам Овечкин – без Кубка Стэнли.

Как вышло, так вышло. Нужно смотреть вперед – в Пекин-2022. Но сейчас договориться в НХЛ нельзя. Ведь коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков истекает в сентябре 2022 года, но может быть разорвано разгневанными игроками уже в сентябре 2020-го.

Нельзя сказать, что хоккеисты НХЛ счастливы тому, что с ними так поступили. А значит, вероятность локаута в 2020 году велика. До этого времени получить ответ НХЛ об участии ее игроков в Олимпиаде никак нельзя. Это для лиги Бэттмана сейчас – десятый вопрос.

Но главное – не сломать хоккейный миропорядок. С точки зрения российских болельщиков, иерархия турниров сейчас выглядит так: Олимпиада – Кубок мира и чемпионат мира – Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Если все это разрушить, убрав Олимпиаду, то рейтинг хоккея резко просядет. Это очень важное соревнование, которое никак нельзя терять. Посмотрите на тот же хоккей с мячом, как бьются там за то, чтобы попасть в олимпийскую программу. Это бесценное право, которое не купишь ни за какие деньги.

К слову, хоккей присутствовал вообще во всех зимних Олимпиадах в истории, начиная с 1924 года – тогда, в Шамони, золото завоевали канадцы. А вообще хоккей дебютировал еще в 1920 году на летних Играх в Антверпене, и тогда тоже победила Канада.

Вот, даже летом играли! А кто-то говорит, что из зимы нужно убрать.