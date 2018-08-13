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КУБОК МИРА НЕ ЗАМЕНИТ ОЛИМПИАДУ

Для начала давайте поймем, откуда дует ветер. Вся информация пошла из твиттера известного обозревателя TSNГорда Миллера. Канадец, который специализируется на освещении молодежного хоккея, прилетел в Эдмонтон на юниорский турнир Глинки-Гретцки, пообщался с людьми из ИИХФ и выдал в соцсети:

«Во время дискуссии с участием президента ИИХФ Рене Фазеля было сказано, что МОК рассматривает четыре варианта с хоккеем на Олимпиаде, и все это сейчас в стадии активного обсуждения. Первый вариант – Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ. Второй – Олимпиада будет без энхаэловцев. Третий – участие в Олимпиаде примут хоккеисты до 23 лет. Четвертый – хоккей вообще уберут из программы Олимпиад».

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Молодежная хоккейная Олимпиада? Это может быть очень крутой турнир

И это пока все.

Да, многим в Северной Америке будет на руку, если хоккей перестанет быть олимпийским видом спорта. Тогда Кубок мира автоматически станет главным турниром в мировом хоккее. Это очень крутое событие, которое в сентябре раз в четыре года проводится под эгидой НХЛ.

Нюанс в том, что Кубок мира почти всегда устраивается в Канаде. Так, в 2016 году он состоялся в Торонто. Но это не турнир мирового масштаба, который смотрит несколько миллиардов человек – как Олимпиада. Вообще другая аудитория и размах.

Хорошо об этом сказал известный защитник Дарюс Каспарайтис: «Кубок мира – вроде бы престижный турнир. А вроде еще летний хоккей. Нет такого ажиотажа, как на Олимпиаде, которую смотрит вся планета. Вообще Кубок мира создан для болельщиков – в первую очередь, из Северной Америки. А вот у игроков приближается сезон НХЛ, и им трудно думать о чем-то еще».

ЖДЕМ КОНГРЕСС НА МАЛЬТЕ

Так вот, информация пошла только от Миллера, и она не является официальной. ИИХФ не делала никакие заявления о том, что хоккей может быть исключен из программы Олимпиад.

ФХР – да, заявила: «Олимпийский хоккейный турнир – важнейшее международное соревнование. Участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. НХЛ вправе принимать решение об участии ее игроков в Олимпиаде. Но проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ. Игры-2018 показали, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остаются высокими независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира – выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе. Ближайший конгресс ИИХФ пройдет 27-28 сентября на Мальте».

Ценная информация – в конце сентября могут быть сделаны официальные заявления. Но пока, как я знаю, ИИХФ и МОК не рассматривают возможность отказа от хоккейного турнира на Играх в Пекине-2022.

ГРЯДЕТ ЛОКАУТ

Переговоры идут совсем в другом ключе. Сейчас ИИХФ обсуждает с МОК, как получить наилучшие условия для проведения хоккейного турнира на Олимпиаде.

Вот перед Пхенчханом ведомство Томаса Баха отказалось оплачивать энхаэловцам их страховки, перелеты, проживание. Все это упало на плечи ИИХФ, и вроде бы Рене Фазель нашел деньги ($20 млн). Однако комиссара НХЛ Гари Бэттмана покоробило такое отношение к его лиге. И почему он должен делать окно в регулярном чемпионате НХЛ под Олимпиаду?

Оно и не было сделано, а в итоге пострадали болельщики и игроки. Тот же Александр Овечкин снова не стал олимпийским чемпионом. Да что там, не завоевал даже завалящую бронзу – у него в коллекции нет ни одной медали. С другой стороны, если бы НХЛ поехала в Корею, может, сборная России осталась без золота, а сам Овечкин – без Кубка Стэнли.

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«Убрать хоккей из программы Олимпиад!» Идет война между Бахом и Фазелем

Как вышло, так вышло. Нужно смотреть вперед – в Пекин-2022. Но сейчас договориться в НХЛ нельзя. Ведь коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков истекает в сентябре 2022 года, но может быть разорвано разгневанными игроками уже в сентябре 2020-го.

Нельзя сказать, что хоккеисты НХЛ счастливы тому, что с ними так поступили. А значит, вероятность локаута в 2020 году велика. До этого времени получить ответ НХЛ об участии ее игроков в Олимпиаде никак нельзя. Это для лиги Бэттмана сейчас – десятый вопрос.

Но главное – не сломать хоккейный миропорядок. С точки зрения российских болельщиков, иерархия турниров сейчас выглядит так: Олимпиада – Кубок мира и чемпионат мира – Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Если все это разрушить, убрав Олимпиаду, то рейтинг хоккея резко просядет. Это очень важное соревнование, которое никак нельзя терять. Посмотрите на тот же хоккей с мячом, как бьются там за то, чтобы попасть в олимпийскую программу. Это бесценное право, которое не купишь ни за какие деньги.

К слову, хоккей присутствовал вообще во всех зимних Олимпиадах в истории, начиная с 1924 года – тогда, в Шамони, золото завоевали канадцы. А вообще хоккей дебютировал еще в 1920 году на летних Играх в Антверпене, и тогда тоже победила Канада.

Вот, даже летом играли! А кто-то говорит, что из зимы нужно убрать.

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