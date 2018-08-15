ТРИ МИЛЛИОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Кузнецова в среду будут снимать семь телекамер, причем четыре из них – из Северной Америки. Это будет очень плотный день для Евгения, но он должен его выдержать, потому что Кубок Стэнли приезжает в Мекку российского хоккея – в Челябинск», – такое сообщение я получил за несколько дней до церемонии.

Сам Кузнецов, центрфорвард «Вашингтона» под номером 92, лично пригласил болельщиков – с 11 утра до 13:30 в детской спортивной школе «Трактора» на улице Савина выставлялся Кубок Стэнли: «Есть возможность сфоткаться со мной и чашей. А вечером на ледовой арене «Трактора» перед матчем с «Магниткой» на Кубке губернатора Челябинской области также можно посмотреть на трофей».

Между прочим, Кузнецов приехал не с пустыми руками. Евгений собрал деньги – провел вместе с «Трактором» благотворительную акцию и собрал три миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие детского хоккея в школе родного клуба. Чек на эту сумму был вручен юным хоккеистам перед матчем «Трактор» – «Металлург».

«КОРМИМ ВСЕХ БЛИНАМИ»

Конечно, Кузя нашел время и на то, чтобы пообщаться с журналистами. Разговор начался с банального…

– Как вы попали в этот спорт?

– Отец играл в хоккей, и меня зацепила эта игра. Рад, что все пошло хорошо. Можно сказать, что я – счастливчик.

Самое трудное в детстве – обманывать родителей. Ты говоришь, что идешь в обычную школу, а сам пошел в хоккейную. В детстве вообще все было здорово. Потом стало сложнее – когда ребята летом отдыхают, то ты должен тренироваться. Даже когда не очень хочется. Но другого пути нет. Нужно всегда себя преодолевать. Самый опасный возраст – от 15 до 18 лет, когда ты переходишь из юниорского хоккея во взрослый. Конкуренция очень большая, и ты в любой момент можешь оказаться за бортом. Надо всегда доказывать, кто ты такой.

– Победа в Кубке Стэнли – это абсолютное счастье?

– Личные трофеи – это всегда круто. Но главное – как выступает клуб. Когда ты завоевываешь Кубок Стэнли или золотые медали со сборной – это совсем другое дело. Ты можешь быть суперзвездой, но какой в этом смысл, если не побеждает команда? Это ведь коллективный вид спорта.

– Вам комфортно в «Вашингтоне»?

– Конечно. У нас в команде много европейцев – шведы, чехи, немец… Но без разницы, кто откуда. Мы все говорим на английском. Правда, у нас разные праздники. Когда русские отмечают Масленицу, то зовут своих товарищей и они с радостью едят блины. Иностранцы потом зовут нас на свои праздники.

«ПТИЧКА ИЗ КОМПЬЮТЕРА»

– Когда вы придумали, что после забитого гола показываете жест – свою знаменитую птичку?

– Это пошло из одной компьютерной игры. Часто ли я сам играю в компьютер? У меня в детстве не было приставки, поэтому сейчас я нередко за ней сижу. Но полезнее заняться спортом – поиграть в футбол или хоккей.

– Вы каждое лето проводите в Челябинске?

– Да, конечно. Как только игры заканчиваются, сразу тянет домой. Тут мои родители, близкие люди. Я ведь большую часть жизни прожил здесь, поэтому скучаю по дому. У меня здесь много друзей.

Что тут делаю? Вот выезжал на озера – это 50 км за городом. Природа у нас хорошая. Стараюсь со всеми увидеться, хотя времени не хватает. Жена даже иногда обижается, что я с ней не так часто общаюсь. А еще надо поддерживать себя в форме.

– Помним, вы в КХЛ сидели на трибуне с объявлением: «Продам гараж». Тогда выступали за «Трактор», но получили травму.

– Представляете, гараж так никто и не купил. Видимо, считают, что дорого.

– А он еще на продаже?

– Вы купить хотите? Но это отдельный разговор.

– А как вам «Трактор» в прошлом сезоне?

– Команда порадовала, выиграла медали. Теперь интерес к хоккею еще выше. И я не согласен с тем, что та бронза случайна. Ничего просто так не бывает. Главное, что «Трактор» играл здорово. А наш челябинский болельщик разбирается в хоккее, его не проведешь.