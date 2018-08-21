Один из них, защитник Вадим Кудако, который, несмотря на молодость, уже четвертый год защищает желто-черные цвета родного клуба…

– Вадим, на фестивале Severstal Family вы готовили хот-доги и бургеры вместе с партнером по команде Эштоном Картером. Как вам в роли повара? Бургеры лучше, чем у Тимати?

– Это бесценный опыт! Ребята сказали, что Тимати увидел видео с фестиваля и зовет меня к себе шеф-поваром! А вообще на Severstal Family были лучшие бургеры в мире. За качество – отвечаю! (смеется).

– Вадим, первый спорт, который вы занимались, была гимнастика. На мостик сейчас встанете?

– Нет, я уже деревянный! (смеется).

– Как из гимнастики сделали поворот в сторону хоккея?

– Однажды отец сказал, что если я пойду заниматься хоккеем, то он из детского сада меня раньше забирать будет. Конечно, я согласился!

– Вы были знакомы с этим видом спорта или согласились на «кота в мешке»?

– Я к тому времени уже ходил с отцом на игры «Северстали». Особенно запомнился один матч, где Череповец засуживали, и трибуны ревели от негодования. Это произвело на меня сильное впечатление. Поэтому я с удовольствием принял предложение отца «переквалифицироваться» из гимнаста в хоккеиста. Завязал с гимнастикой! И началась веселая жизнь – тренировки, игры, сборы, поездки… (смеется).

– Сувениры домой из поездок привозите?

– Сейчас не так часто, а вот в детстве всегда хотелось что-нибудь привезти домой. Самая необычная покупка – большой чайный сервиз. Мне было лет 10 тогда. Ехали со сборов из Анапы на поезде. В каком-то небольшом городке была остановка, и там весь перрон был в тетушках, продававших сервизы. Ребята набрали себе, а я что-то растерялся, но в последнюю минуту понял, что мне просто жизненно необходим этот чайный сервиз! Со стороны, наверное, это выглядело очень забавно – отъезжающий поезд, женщина, бегущая рядом и сующая мне в форточку чашки, блюдца и чайник! Теперь чай по праздникам из них пьем.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

– Как оказались именно в защите?

– Ещё в детстве тренер так распределил. 90% мальчишек хотят быть нападающими. Но, в тоже время, когда тебе, ещё ребёнку, говорят будешь защитником, ты соглашаешься. Сейчас я понимаю, что это, возможно, было самое правильное тренерское решение.

– Вас часто называют игроком сугубо оборонительного плана…

– Да, изначально меня так учили, что я должен играть только на оборону. Но сейчас больше ценятся универсальные игроки, поэтому я буду стараться подтянуть свои атакующие возможности.

– Какой матч вы можете назвать самым интересным в вашей карьере?

– Череда самых интересных — это игры молодёжного чемпионата мира в 2016 году. В Торонто и Монреале особая атмосфера… В Канаде все живут хоккеем, и на льду ты это чувствуешь. Собирается полная арена, и все вместе поддерживают свою команду. Выступления за сборную страны на таком уровне навсегда остаются в памяти. Это колоссальный опыт, большая честь и настоящее удовольствие выходить на лед и биться за свою страну.

– В прошлом сезоне вы бились не просто за «Северсталь», но и за большой хоккей в Череповце…

– Хоккей для нашего города – это все. Арена – это то место, куда люди могут прийти семьями после работы. Школа дает шанс талантливым ребятам воплотить в жизнь свою мечту. У нас действительно живут хоккеем.

ПО-СОСЕДСКИ

– Какой клуб принципиальный соперник для «Северстали»?

– Каждый соперник принципиален. Но с Ярославлем всегда своеобразное дерби. Они наши соседи, игры получаются интересные.

– Именно с «Локомотивом» вы часто проводите товарищеские игры. Как раз недавно были такие встречи. «Северсталь» проиграла. В чем причина?

– У нас необычный формат игры. Людей на предсезонке много, набирается по два состава. Играем два мини-матча. У нас с пятачка все залетало. Сейчас усиленно работаем над ошибками. Команда обновилась, притираемся друг к другу. К старту сезона подойдем в полной готовности побеждать.

– У вас есть увлечения помимо хоккея?

– Я предпочитаю что-то активное: баскетбол, большой теннис. Зимой – лыжи и сноуборд. Картинг люблю, правда в Череповце он не так хорошо развит. Этим летом в отпуске попробовал заняться дайвингом. Конечно, в Турции не самое подходящее для этого море. Но для первого раза сойдет.