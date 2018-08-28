«А зачем решили прикрыться сборной России?» Система в два очка не изменит ничего
Обозреватель «Советского спорта» поддерживает реформу КХЛ по переходу на энхаэловскую систему подсчета очков в регулярном чемпионате.
Мне только одно не нравится – почему эту систему вводят в обход регламента ровно за день до старта регулярного первенства? Да еще под прикрытием самого святого – сборной России. Это же смех, что двухочковая система поможет нашим хоккеистам лучше подготовиться к чемпионату мира. Не путайте теплое с мягким. Не поможет вообще никак.
Еще в понедельник даже в топ-клубах ничего не знали о реформах. А ведь в наших командах, которые живут на дотации спонсоров, прописано во внутренних документах, сколько очков нужно набрать в чемпионате – за это положены бонусы. И как все теперь менять? А о сайтах подумали, где таблицы считают автоматически? Там ведь скрипты нужно переписывать. Или вручную все обновлять?
У нас часто так бывает – рота, подъем, в шесть утра – и куда-то бежим копать траншеи. Почему нельзя это было ввести в мае? Как и овертаймы «3 на 3», которые тоже прошли по формуле «песец подкрался незаметно». Причем ничего страшного не произошло. Нововведение сразу понравилось всем в КХЛ.
Так и с двухочковой системой – я вот привел таблицу. Радикально ничего не изменится. В плей-офф выйдут те же, кто и вышли в феврале. Только «Северсталь» поднимется выше «Спартака» - и попадет на ЦСКА, а не СКА. Но исход этой пары все равно был бы ясен. Как и дуэли СКА – «Спартак».
Вот на Востоке заметно перепутались бы пары. «Ак Барс» не выиграл бы конференцию, пропустив вперед «Магнитку» - на битву с «Авангардом». Казань играла бы с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» полетел бы в Хабаровск, а «Трактор» в дерби мотористов встретился бы с «Автомобилистом».
Но я не уверен, что это помешало бы «Ак Барсу» выиграть Кубка Гагарина. Да пожалуйста, вводите что-то новое. Хоккей не должен быть мухой, застывшей в янтаре. Меняйте правила. Не понравится – перекрутите обратно. Тем более на чемпионатах мира от трехочковой системы никто не отказывается.
Только делайте это вовремя. В мае, а не на флажке.
ЗАПАД
- 1. СКА – 138 / 98
- 2. ЦСКА – 124 / 89
- 3. Йокерит – 103 / 74
- 4. Локомотив – 99 / 73
- 5. Торпедо – 89 / 67
- 6. ХК Сочи – 87 / 65
- 7. Спартак – 85 / 63
- 8. Северсталь – 83 / 65
- 9. Динамо М – 80 / 61
- 10. Динамо Мн – 73 / 53
- 11. Витязь – 67 / 50
- 12. Слован – 58 / 43
- 13. Динамо Р – 50 / 41
ВОСТОК
- 1. Ак Барс – 100 / 70
- 2. Салават Юлаев – 93 / 67
- 3. Трактор – 96 / 70
- 4. Автомобилист – 95 / 70
- 5. Металлург – 95 / 71
- 6. Нефтехимик – 94 / 67
- 7. Авангард – 88 / 66
- 8. Амур – 88 / 67
- 9. Сибирь – 87 / 64
- 10. Барыс – 74 / 55
- 11. Адмирал – 63 / 47
- 12. Куньлунь – 61 / 46
- 13. Лада – 50 / 38
- 14. Югра – 48 / 41