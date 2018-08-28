Мне только одно не нравится – почему эту систему вводят в обход регламента ровно за день до старта регулярного первенства? Да еще под прикрытием самого святого – сборной России. Это же смех, что двухочковая система поможет нашим хоккеистам лучше подготовиться к чемпионату мира. Не путайте теплое с мягким. Не поможет вообще никак.

Еще в понедельник даже в топ-клубах ничего не знали о реформах. А ведь в наших командах, которые живут на дотации спонсоров, прописано во внутренних документах, сколько очков нужно набрать в чемпионате – за это положены бонусы. И как все теперь менять? А о сайтах подумали, где таблицы считают автоматически? Там ведь скрипты нужно переписывать. Или вручную все обновлять?

У нас часто так бывает – рота, подъем, в шесть утра – и куда-то бежим копать траншеи. Почему нельзя это было ввести в мае? Как и овертаймы «3 на 3», которые тоже прошли по формуле «песец подкрался незаметно». Причем ничего страшного не произошло. Нововведение сразу понравилось всем в КХЛ.

Так и с двухочковой системой – я вот привел таблицу. Радикально ничего не изменится. В плей-офф выйдут те же, кто и вышли в феврале. Только «Северсталь» поднимется выше «Спартака» - и попадет на ЦСКА, а не СКА. Но исход этой пары все равно был бы ясен. Как и дуэли СКА – «Спартак».

Вот на Востоке заметно перепутались бы пары. «Ак Барс» не выиграл бы конференцию, пропустив вперед «Магнитку» - на битву с «Авангардом». Казань играла бы с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» полетел бы в Хабаровск, а «Трактор» в дерби мотористов встретился бы с «Автомобилистом».

Но я не уверен, что это помешало бы «Ак Барсу» выиграть Кубка Гагарина. Да пожалуйста, вводите что-то новое. Хоккей не должен быть мухой, застывшей в янтаре. Меняйте правила. Не понравится – перекрутите обратно. Тем более на чемпионатах мира от трехочковой системы никто не отказывается.

Только делайте это вовремя. В мае, а не на флажке.

ЗАПАД

1. СКА – 138 / 98

2. ЦСКА – 124 / 89

3. Йокерит – 103 / 74

4. Локомотив – 99 / 73

5. Торпедо – 89 / 67

6. ХК Сочи – 87 / 65

7. Спартак – 85 / 63

8. Северсталь – 83 / 65

9. Динамо М – 80 / 61

10. Динамо Мн – 73 / 53

11. Витязь – 67 / 50

12. Слован – 58 / 43

13. Динамо Р – 50 / 41

ВОСТОК