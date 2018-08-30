В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой хоккейного телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с форвардом «Коламбуса» и сборной России Артемием Панариным.

«НА ТРАКТОРЕ В КОРКИНО»

– Артемий, ты выставил сторис в инстаграме, как заглянул в кино в США. Выходишь и заявляешь: «Смотрел фильм – ничего не понял!»

– Мой английский язык еще в процессе. Если надо помочь с интервью, в раздевалку «Коламбуса» ко мне заходит переводчик. Но в «Чикаго» это было чаще.

– Как ты обыграл Олега Знарка в шахматы? Понимаю, был мат. Много мата.

– Конечно, был мат. Но не детский. Олег Валерьевич чуть-чуть побился. Не сдался.

– Еще ты этим летом катался на банане.

– На подушке, которую цепляют к катеру. Посадил рядом своего агента Дэна Мильштейна. Он в эту подушку бился лицом, нос через две минуты стал как слива. Но проверку выдержал. И мы перешли ко второму этапу – рассекали без шлемов на мотоцикле. Потом я катался на тракторе…

Лето было слишком активным. Я совсем мало времени побыл в Питере. Все куда-то летал по делам.

– Кто придумал эту гениальную фотосессию, когда ты в тельняшке и сапогах на скотном дворе?

– Тут нет выдумки. Это мои обычные дни, – смеется Панарин. – И что тут удивительного – найти трактор в Коркино? Вот где машину там взять – это вопрос!

– Ты крутил баранку и говорил, что американские санкции не ударили по русской глубинке. Но кто-то воспринял эти слова всерьез. А как живут люди в Коркино?

– Не совсем здорово, конечно. Когда я туда часто приезжал, не с чем было сравнивать. Но теперь бываю в Санкт-Петербурге и Москве, в Америке. Вижу, что уровень жизни совсем другой. Даже если есть деньги, элементарно хорошие продукты не купишь. Производители их туда даже не повезут. Кому их там продавать?

#коркино Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 2 Авг 2018 в 10:38 PDT

«НАУЧИЛСЯ БЫТЬ ПОФИГИСТОМ»

– Кто тебя учил в шахматы играть? И как вы перестали скрывать?

– Да мы как-то особо и не скрываем. Просто не афишируем. Ты сейчас об Алисе спрашиваешь?

– Алиса Знарок, дочь Олега Знарка, который завоевал золото со сборной России на Олимпиаде.

– А в шахматы меня научил играть Витя Тихонов. У него есть задатки педагога. Легко все показал, дал мотивацию, когда пару раз грамотно уступил.

– Может, вы открылись потому, что Знарок перестал быть главным тренером? И теперь никто не скажет, что Панарина тащат в сборную по блату.

– Я вообще об этом не думал! Бред же полный. На мне вообще давления нет. Я в последний год поработал над своей психологией. Научился быть пофигистом в хорошем смысле слова.

«УБЕГАЮ ОТ ХУЛИГАНОВ»

– Какие у тебя планы на чемпионат?

– А что намекать? Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт еще на один год. Вот и все.

– Многие переживают: «Что дальше будет с Артемием?»

– Я тоже переживаю. Хотя я ведь говорил, что мне все по хрен? – смеется Панарин. – Да, пусть так и будет. Главное – работа. Я тренируюсь, от меня не все зависит. А как будет – увидим. И я к этому готов.

– Вспомни самый ужасный эпизод в жизни.

– Вот, например. Мне было восемь лет. Бабушка с дедушкой давали мне денег на автобус из Челябинска в Коркино. Однажды я купил билет, на сдачу – воду и сухарики.

Съел, выпил, до автобуса 10 минут. Раз – а билета нет! Я его потерял. И нет денег. Что делать? Принимаю решение – реветь. Подошли два мужика, помогли: «Только купи именно билет». Они думали, я побираюсь. Такой вот актер.

Я шел к кассе и крепко зажал деньги в кулаке, чтобы никуда не вылетели. Прыг в автобус – и поехал счастливым домой.

– Сейчас ты, человек с годовой зарплатой как бюджет всего Коркино, можешь пройти по родному городу ночью?

– Местные хулиганы могут меня и не знать. Если докопаются, нужно как обычно – бежать. Поэтому всегда с собой ношу коньки. Я в них всегда быстрее, даже на асфальте.

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ИГРЫ»

– Наиль Якупов сказал, что в НХЛ предвзято относятся к русским. Это так?

– Я сразу скажу, что Наиль – не ленивый. Немного с ним пересекался… Если честно, не чувствую предвзятости. Все зависит от игры. Если ты в топе в своей команде, то никаких вопросов не возникнет. Но если ты на уровне среднего американца или канадца – может быть всякое.

Когда я пришел в «Чикаго», то сразу начал неплохо играть. Уже три сезона прошло, я по-английски двух слов связать не могу. И мне никто об этом не говорит. Всех устраивает. Даешь результат – все нормально. Но если ты где-то внизу ковыряешься, тебе надо и английский знать, и улыбчивым быть.

– Когда главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла к тебе пристает, ты его не понимаешь?

– Может, поэтому мне все по фигу? – смеется Панарин.

«ЧАСЫ ЗА 600к РУБЛЕЙ»

– Твоя самая большая покупка за лето?

– Часы.

– Они с виду не очень дорогие. У меня такие в детстве были.

– А они и не самые-самые. Я не трачу много.

– И сколько?

– 600.

– Долларов? Евро?

– Тысяч рублей.

– Ого! В детстве у меня были другие. Кстати, у тебя мало подписок в инстаграме, но почти все – часовые паблики.

– Вот так я веду инстаграм. Стараюсь вести, развлекать читателей. Но не буду наркоманить, сидеть там с утра до ночи. Часы – потому что я ими загорелся, выбирал пару месяцев. Вот и окружил себя этой темой.

– Надо было стать лицом фирмы – получил бы часы бесплатно.

– Дайте хотя бы джи-шоки!

«КАК ЗА ВОСЬМОЕ МЕСТО ДАВАТЬ ЗМС?»

– Ты говорил мне до чемпионата мира, что к футболу равнодушен. А теперь он зацепил?

– Я смотрел три матча сборной России – с Саудовской Аравией, Испанией и Хорватией. Не могу сказать, что зафанател. И хотел бы кое-что сказать… Но не буду.

– Я прочитал твою мысль – ты хочешь сказать о том, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта.

– Мне самое непонятное – как можно за восьмое место давать? Это даже не пятое. Хотя за пятое тоже по идее нельзя.

Я хотел высказаться об этом в инстаграме. Меня отговорили. Но было обидно за ребят из менее популярных видов спорта. У них ведь тоже травмы, проблемы, переживания. Я не стал писать из-за родных футболистов. Зачем им портить настроение? А так, конечно, это все несправедливо.

«ДРАКА НА УРАЛЕ»

– Кто у тебя самый любимый в YouTube?

– Я ведь депрессовый. Веселое не смотрю. Люблю сидеть и реветь.

Если серьезно, пока на это не хватает времени. Вот в сезоне поваляюсь на кровати. Там и познакомлюсь с блогерами. Кстати, в этой теме я вижу большую перспективу. Это хорошее направление для людей, которые могут достигать успехов в карьере.

– Вспомни самый прикольный случай из жизни. Вот однажды ты чуть не подрался на уральской свадьбе.

– Там не так было. Я вместе с тафгаями «Витязя» Джереми Яблонски и Джоном Мирасти шли по улице Магнитогорска с одной целью – отдохнуть. А там уже были отдыхающие, которые отдохнули как следует. И они говорят нашим большим ребятам: «Хай. Что ты факаешь там?»

Мы заглянули туда – занято. А те со свадьбы за нами пошли. Я как дипломат города Коркино, который приехал в Магнитогорск договариваться о бизнес-проектах о изготовлению молока, сначала объяснял уральцам, что трогать нас не надо, это бойцы из Северной Америки, мы сейчас спокойно уйдем…

Но когда ребята отдохнувшие, они ничего не понимают, лезут напролом. Ну и все. Штабелями лежали эти парни в ряд. Ужасное зрелище. И все это произошло за 10 секунд. Сразу же милицейский «бобик» остановился. Выбежала мама невесты, ревет: «Что вы наделали?» А мы пошли в другое место.

«СО МНОЙ ТОЖЕ НЕ ТАК ПРОСТО»

– С каким человеком ты бы на один день поменялся жизнями?

– Наверное, конечно, с Владимиром Владимировичем. Интересно посмотреть, как это – управлять такой махиной.

– Какие качества ты ценишь в девушках?

– Порядочность. Ум. Вообще качеств много, но главное, чтобы человек был умным, и с ним можно было поговорить. Не просто честный и тупой, а умный, хитренький, сообразительный. Это я о девушке говорю.

– Алиса родилась 14 августа. Трудно ли строить отношения с девушками-львицами?

– Ну и вопрос! Я к нему не готовился. Даже не знаю ответ, если честно. Я такой, как есть, и все. Конечно, у нас не все ровно, как и в любой паре. Иногда возникает недопонимание. Решаем это со временем. Но со мной тоже непросто. Я же – Скорпион по знаку Зодиака. Меня очень сложно терпеть. И я не знаю, как она пока с этим справляется.

– Когда ты последний раз плакал в жизни? Может, над фильмом «Хатико»?

– Я очень сентиментальный. Чтобы реветь – это было лет пять назад. А помочить глаза – постоянно. Каждую неделю какой-нибудь фильм цепляет. Вот дед ко мне в Питер приехал. С ним тоже бывают трогательные моменты.

#хеллоуин #helloween Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 1 Ноя 2017 в 10:51 PDT

«БЕСЯТ БАКЛАНЫ»

– Технический вопрос – обычные люди получают SMS о зарплате. А как это бывает у хоккеистов? И не шокирует ли количество нулей?

– Вот в НХЛ приносят чек в раздевалку. Деньги – хорошее средство в этой жизни. Много где они могут помочь. Но я особо об этом не заморачиваюсь. Даже не знаю, по каким дням у нас зарплата. Когда я начал получать 100 тысяч рублей в месяц в «Витязе», то уже не знал, когда дадут в следующий раз. Мне надолго хватало этих денег. Конечно, сейчас я трачу чуть побольше. Но в принципе ничего не изменилось.

Нули не шокировали. Потому что у меня не было цели – заработать деньги. Передо мной стоят спортивные и жизненные задачи. А это уже приятный бонус, который очень нужен в нашем мире, что тут скрывать?

– Какие темы тебя раздражают?

– Вообще нет такого.

– Странный Скорпион.

– Мне пофигу все.

– И на улицах никто не бесит.

– Бесят. Очень сильно! Бакланы есть такие… По моему мнению. Они, наверное, нормальные люди. Но я – вспыльчивый человек. И не всегда получается контролировать эмоции. Что бы я ни делал, не могу исправиться. Только забываю про контроль – все, я кого-нибудь пошлю.

– Когда на ногу наступили?

– Какой-нибудь грубиян, хам, в обществе себя ведет вызывающе. Вот они меня просто бесят! Превозносят себя. Показывают, кто тут крутой. Это очень раздражает.