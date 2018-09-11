Я встретился с Нестеровым, можно сказать, внезапно. Зашел в хоккейный магазин «Наша игра» в Мневниках – бац, а тут Никита. Конечно, я сразу попросил об интервью.

Кстати, сегодня ЦСКА проведет первый домашний матч сезона – против «Локомотива», на новой арене на «Автозаводской». Приходите!

«Я ДРУЖУ СО СПАРТАКОВЦАМИ»

– У вас поменялся тренерский состав. Предсезонка стала тяжелее?

– Трудно сказать. В том году я выступал в олимпийской сборной в Сочи, пропустил один цикл в Швейцарии. А еще мы на чемпионат мира ездили, поэтому пропустили и цикл в Финляндии. Поэтому сравнивать непросто. Но в составе остался тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков…

– А это очень серьезный специалист.

– Да, загружает по полной программе!

– Как реагировать на то, что ЦСКА и «Спартак» теперь выступают на одной арене?

– Я не думаю, что это проблема. И хотел бы пожелать болельщикам, чтобы они приходили, поддерживали нас. Будем радовать вас своей игрой. А вне льда мы все равны. Мы дружим, и в «Спартаке» у меня много хороших знакомых ребят. Тот же Ярослав Дыбленко – вообще крестный моего ребенка. Так что на одной арене будем играть, чаще видеться.

– После старенького дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте вы будете играть на главной хоккейной арене Москвы. Это особенное чувство?

– Мы играли в Парке легенд на Кубке Первого канала, выступали в сезоне, когда встречались со «Спартаком» и «Динамо». В этом дворце должна быть хорошая атмосфера. Но у нас и на Ленинградском проспекте тоже была нормальная аура.

«КУЧЕРОВ НАБЕРЕТ 120 ОЧКОВ»

– Вы – редкий универсал. Трудно играть и в центре, и в защите?

– Последний раз я выходил в центре, когда выступал в НХЛ. Если выпадет еще раз шанс… Я бы сыграл! Желание есть, и все зависит от тренера.

– Ваш друг по «Тампе» Никита Кучеров может набрать больше 100 очков?

– Вы у меня в том году спрашивали, сможет ли Кучеров набрать сотню.

– Ах да, точно!

– Он именно столько и набрал.

– Давайте теперь попробуем еще раз дать прогноз.

– 120 очков наберет Кучеров. Без шуток.

– Представьте, если Артемий Панарин перейдет в «Тампу» – и его поставят в тройку к Стивену Стэмкосу и Кучерову. Это будет фантастическое звено!

– Не факт. Думаю, Стэмкос не подходит в такую тройку. Он – более бросающий игрок, а нужен раздающий центр.

«ИКОНА СТИЛЯ»

– Ваш земляк и одноклубник по «Трактору» Евгений Кузнецов – красавчик с этой идеей поесть пельмени из Кубка Стэнли?

– Я не знаю, он меня не пригласил.

– Почему?

– Сам не знаю! Но все сказал ему в Сочи во время благотворительного матча, – улыбается Нестеров.

– Если бы в ЦСКА выбирали икону стиля, ей бы стали вы, Никита. Кто учил вас так модно одеваться?

– Вообще меня одевает жена. Ну или я сам покупаю, когда иду по магазину – вдруг что-то понравилось. Померял, взял. Специально за модой не гонюсь, но с супругой советуюсь. Женский глаз немного другой.

– А как вы купили дорогие часы?

– Просто понравились в инстаграме. Я их посмотрел, сделал скрин, сохранил. И больше шести месяцев ходил и думал. А потом решился и купил. Точнее, нашел человека, который мне их достал. Да еще сделал небольшую скидку.

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»

– Как долго вы набивали свои татуировки и что они значат?

– Я пришел в тату-салон, мне побрили правую руку. И начали набивать. Сначала нанесли надпись «Viamsupervadetvadens». Я ее никому не перевожу. Сами в гугле посмотрите.

– «Дорогу осилит идущий».

– Потом набил компас. Олимпийские кольца появились после золота Пхенчхана. Когда родился сын, я на запястье написал его имя – Михаил, а еще дату рождения римскими цифрами (XIV.IV.XVL). И в итоге обрисовал руку в духе Тургояка. Знаете такое озеро?

– Да, в Челябинской области.

– Изумительно чистое, на фоне – горы. И как раз над ними олимпийские колечки и подвисли. Я думаю, это очень красивая татуировка.

– Вы так много времени проводите с Кириллом Капризовым, что он будто старший сын в вашей семье. Берете его с собой в зоопарк, куда-то вместе ездили летом…

– Вы хотите спросить, приходится ли его содержать? Слава богу, мы подписали Кириллу новый контракт, – смеется Нестеров. – Теперь он содержит себя сам. А так мы хорошо общаемся. Познакомились, сдружились.

Я всегда Кирилла приглашаю, ему нравится с моим сыном играть. И чтобы ему не было скучно в Москве. А что, одинокий парень…

– Сейчас в инстаграме от радости взорвались сотни фан-клубов Капризова.

– Это да, их у него много. А по поводу лета – мы вместе ездили на свадьбу Валеры Ничушкина в хорватский Дубровник. Оранжевые крыши домов, там еще снимают «Игру престолов».

– А что дарить на свадьбу человеку, у которого все есть? Вы же, хоккеисты – миллионеры.

– Я и сам не знаю. Но самое главное – это внимание. Представляешь, тебя пригласили на свадьбу в Дубровник. А кто-то думает: «Блин, ехать или не ехать?» Ты же говоришь сразу: «Да, еду, дружище!» Летишь в Хорватию, и Валере приятно, что у него такие друзья. Ну а подарок – дело второе, это символическая вещь.

– Вы здорово показываете походку Конора Макгрегора, а он будет драться с Хабибом Нурмагомедовым. Вы на кого ставите?

– Лакки панч? – смеется Нестеров.

– Да, какой-нибудь удачный удар пройдет у Конора, и все.

– Если они уйдут из стойки в партер, то у Макгрегора нет шансов. Оттуда еще никто не выбирался. А если Конор хорошо попадет… Тут 50 на 50.

ВОПРОС РЕБРОМ

«ЦСКА СТАЛ СИЛЬНЕЕ КАК КОМАНДА»

«Чего ждать от ЦСКА в этом сезоне? Из года в год многие ждут, что армейцы завоюют Кубок Гагарина. В прошлом сезоне не хватило немного из-за эпидемии свинки в финале против «Ак Барса». Может, получится на этот раз?» – спросил я в конце интервью у Никиты Нестерова.

– Настрой у нас как обычно – будем сражаться за самые высокие места. Я не люблю загадывать, но в этом году у нас команда стала намного сильнее. В прошлом сезоне она была молодая. Я вернулся из НХЛ, Каприз появился в составе, приехали Марчело и Григо (Алексей Марченко и Михаил Григоренко). Максим Шалунов с Сергеем Шумаковым перешли из «Сибири»… – рассказывает Нестеров. – В прошлом сезоне мы еще притирались друг к другу. У нас не было такой прям команды, которая взяла бы и выиграла Кубок Гагарина как Казань. Вот у них была команда как команда.

Я думаю, мы к этому состоянию понемногу подходим, и к середине сезона станем настоящей семьей. У нас будут большие шансы на успех.