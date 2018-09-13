Бело-голубые потерпели уже четыре досадных поражения в пяти матчах на старте чемпионата КХЛ – от «Салавата Юлаева», «Авангарда», ЦСКА и, наконец, от рижан в столице Латвии, где за этим матчем как раз наблюдал экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Олег Знарок, который также трижды завоевывал Кубок Гагарина. В том числе дважды – вместе с «Динамо».

- Нужно ли бело-голубым менять тренера и возвращать в клуб золотоносного Олега Знарка, который скучает в Латвии без работы?

- Не собираюсь лезть во внутреннюю кухню клуба и тем более давать руководству «Динамо» советы о замене тренерского штаба, - отвечает Борис Майоров. - Понятно, что поражениями на старте никто недоволен. Но, наверное, Владимир Воробьев может внятно объяснить – почему он у бело-голубых не задался. Хотя если посмотреть – сколько матчей сыграно, и какая их бездна еще впереди… Сразу понятно, что делать скоропалительные выводы – рано. А времени, чтоб исправить положение – предостаточно. Тем более, что фундамент для этого у бело-голубых есть. Да и уступило «Динамо» сейчас достойным соперникам – «Салавату», «Авангарду», ЦСКА. Все они потенциально сильнее команды Владимира Воробьева.

- Но «Динамо» нынешнем летом тоже серьезно усилилось.

- Не спорю, бело-голубые летом солидно укрепились. Но если говорить именно о звездных новичках, то на ум приходит только Вадим Шипачев. Тогда как принципиальные соперники «Динамо» получили в свои ряды порой по несколько игроков такого уровня. В том числе и с солидным опытом игры в НХЛ. Что, впрочем, лично для меня не является гарантом качественной игры. Однако многие руководители клубов мыслят иначе.

- Так стоит «Динамо» сейчас менять тренера или нет?

- Я бы не торопился с заменой Владимира Воробьева. Человек нормально отработал прошлый сезон. Да, в плей-офф не пробился. Но если вспомнить в какой передрягу угодило «Динамо» год назад – речь тогда не о плей-офф шла, а о сохранении клуба в КХЛ.

Поэтому сейчас не грех об этом вспомнить. И дать ему время спокойно исправить ситуацию, в которой команда оказалась на старте.

! Сегодня вечером московское «Динамо» встретится в Братиславе со «Слованом». Начало матча – 19.30 мск.