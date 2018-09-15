«Авангард», не взирая на проблемы с переездом из Омска в Балашиху, уверенно набирает очки в первых матчах КХЛ. На счету «ястребов» уже несколько громких побед – над «Локомотивом», московским «Динамо», «Ак Барсом»… Уступили омичи пока только однажды в шести встречах – «Магнитке» (0:1).

– Смогут ли «ястребы» претендовать в нынешнем сезоне на чемпионство?

– Начал «Авангард» действительно лихо! Но тут надо учитывать еще и эффект новизны, – рассуждает Борис Майоров. – В команде новый тренер, известный канадский специалист Боб Хартли, который завоевывал Кубок Стэнли… Наверняка, многие наши игроки слушают и воспринимают все, что он говорит с открытым ртом. Заокеанский авторитет наставника сильно их мотивирует.

Да и по составу омская команда сильно изменилась. Или правильнее сказать – укрепилась. В нее пришло много очень приличных новичков – Сергей Широков, Алексей Емелин...

И все же я бы сказал, что «ястребы» в этом сезоне лишь возвращаются на свои привычные позиции в КХЛ, которые они в последние годы утратили.

– И что это за позиция?

– «Авангард» – один из ведущих российских клубов. К этому все привыкли. Но вот заранее записывать омичей в чемпионы после удачного старта, я бы не спешил! Уж слишком плотно стоят лидеры на Востоке. Там кроме «Авангарда» есть еще «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев». А сейчас в эту элитную группу вклинился еще и «Автомобилист», возглавивший турнирную таблицу КХЛ.

Поэтому безусловным фаворитом в своей конференции «Авангард» точно не будет. Борьба за единственную путевку в финал на Востоке весной будет как никогда упорная.