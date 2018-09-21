– Даниил, в чем причины вчерашнего поражения «Динамо» от клуба с берегов Невы? Настолько был силен соперник?

– Мы провалили первый период – где-то проспали, где-то перегорели... Хотели сделать больше, чем могли, и из-за этого допускали глупые ошибки – удалялись, пропустили в большинстве...

– Перемудрили?

– Можно и так сказать. Не получилось только ничего из этого.

– Слышали во время матча скандирование фан-сектора в сторону тренерского штаба?

– Да, и я готов понять болельщиков. Ведь результат совсем не тот, какой должен быть. Но когда они начинают кричать определенные неприятные вещи, это сказывается на игре команды. Мы все играем за «Динамо» и за нашего тренера, которого уважаем. Все – одна команда. Будем выкарабкиваться из сложившейся ситуации.

– По именам бело-голубые имеют довольно сильный состав. Но спустя почти месяц сезона только две победы. После крайних матчей у некоторых болельщиков начинают закрадываться мысли – не происходит ли случайно «слив» игр, за которым может стоять какая-то внутренняя проблема или конфликт?

– Точно нет. Мы выходим на лед и выкладываемся, получаем за свою работу хорошие деньги, уважаем и ценим тренерский штаб и своих болельщиков. Да – не всегда все получается, но термин «слив» здесь точно не уместен ни в каком понятии. «Динамо» и «слив» – несовместимые понятия.

– В субботу вы встретитесь с минским «Динамо». Как их обыграть?

– Во время командного собрания тренеры нам укажут на сильные и слабые стороны соперника. Надеюсь, что нам удастся правильно воспользоваться их советами, выполнить установки на игру и забрать у Минска два очка.