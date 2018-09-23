Каждый раз, когдабудет забивать Свечников, мы должны ставить инициал перед этой фамилией – Е или А, Евгений или Андрей. Я жду, что оба брата в этом сезоне закрепятся в основе своих клубов НХЛ.

Минувшей ночью старший, Евгений Свечников, забил уже второй победный гол в предсезонке, на этот раз отличившись в овертайме матча с «Бостоном». Пас из-за ворот, и российский форвард в одно касание бросает низом. Все отлично!

Вообще Жене Свечникову – 21 год. Он уже третий сезон пробивается в основу «Детройта». В первом году он провел два матча, в прошлом первенстве были уже 14 матчей при 4 (2+2) очках, причем сезон у Свечникова получился слабее. Мы знаем, что старший бро может играть гораздо лучше. И вот, похоже, он поймал правильную волну.

"It's one part of my game - I want to be aggressive on forechecks, on rebounds, all of that," - Svechnikov on his game tonight. | #BOSvsDET pic.twitter.com/o3PP1K9O17 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 23 сентября 2018 г.

О своем хоккее Свечников рассказывает так: «Я понимаю, что должен не только забивать, но и быть агрессивным в форчекинге, то есть в силовой борьбе, а также в отборе шайбы».

В матче «Далласа» и «Флориды» сыграли четыре россиянина. Порадуемся за Дениса Гурьянова, который забил гол. Кстати, он тоже третий сезон штурмует НХЛ, но за это время ему дали провести только один матч.

Защитник Богдан Киселевич пробивается в основу «Флориды». Конечно, по условиям контракта его легко могут отправить в АХЛ. Но мне внушает оптимизм то, что Богдан отметился результативной передачей, а также вышел на лед в овертайме, где ставка делается на трех игроков. Это нормальное доверие, и шансы у Киселевича есть.

Оригинальный гол получился у форварда «Монреаля» Никиты Щербака, который бросил с острого угла – и шайба вонзилась в ворота «Оттавы».

Nikita Scherbak scores on a deflection. pic.twitter.com/CUZykBUXd0 — David St-Louis (@RinksideView) 23 сентября 2018 г.

Щербак тоже с 2017 года штурмует НХЛ. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Монреаль» - 6 (4+2) очков. Конечно, иногда эти попытки стать своим в клубе НХЛ выглядят уныло. С другой стороны, когда совсем опустятся руки, всегда можно уехать в КХЛ на приличный контракт. Да, сейчас какие-то россияне теряют деньги, когда сидят на двусторонних контрактах в Северной Америке. Но они инвестируют деньги в свое будущее.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Даллас – Флорида – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

ГУРЬЯНОВ, Шор, Смит – Боргстрем (КИСЕЛЕВИЧ), Петрович, Маккензи, Макдональд (МАМИН)

Д: Гурьянов (1+0; 0, 0, 1)

Радулов (0+0; 0, 0, 0)

Ф: Киселевич (0+1; 0, 0, 0)

Мамин (0+1; 0, 0, 1)

Миннесота – Колорадо – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Закер, Рид, Койл (3), Койву, Паризе

К: Швырев (0+0; 0, 0, 0, 13.43)

Каменев (0+0; -1, 0, 2, 17.33)

Айлендерс – Рейнджерс – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Бовилье (2), Бэйли, Ли, Пулок – Маклауд, Спунер

Р: Наместников (0+0; 0, 0, 2)

в Георгиев (17-20, 85%)

Баффало – Торонто – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Окпосо, Скиннер – Мэттьюз, Бракко, Розен

Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 2, 20.08)

Ожиганов (0+0; 0, 0, 1, 20.27)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Миллер, ВОЛКОВ, Ян, Верхаг, Пакетт – Ярнкрок, Эллис

ТБ: Волков (1+0; +1, 2, 2, 16.02)

Н: Тренин (0+0; 0, 0, 0, 13.04)

Питтсбург – Коламбус – 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Риикола, Каллен (2), Летанг, Джонсон, Тротман, Уилсон – Бьоркстранд (3)

К: Абрамов (0+0; -1, 0, 3, 15.37)

Детройт – Бостон – 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Задина, Чоловски, Саариярви, Е.СВЕЧНИКОВ – Хьюз, Винник, Андерссон

Д: Е.Свечников (1+0; +1, 2, 1, 14.16)

Монреаль – Оттава – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

ЩЕРБАК, Байрон, Татар – Ткачук, Сеси

М: Щербак (1+0; 0, 0, 2, 15.00)

Калгари – Ванкувер – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Царник (3), Бэклунд, Янковски – Петтерсон, Саттер

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 2, 16.40)

Аризона – Анахайм – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Остерле, Степан, Круз (2), Гарланд, Клима – Силфверберг

Сан-Хосе – Вегас – 4:5 бул. (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Бернс, Майер, Гудроу, Кутюр – Пачиоретти, Линдберг (2), Бельмар, Браннстрем (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.