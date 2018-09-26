В откровенном интервью «Советскому спорту» нападающий Максим Афиногенов объяснил, почему простился с НХЛ в самом расцвете своей карьеры.

Нынешним летом Максим Афиногенов вернулся в московское «Динамо», где начинал карьеру 23 года назад. Турнирная ситуация на старте чемпионата для бело-голубых сложилась не самая приятная. Но разве это повод упасть духом? Как один из лидеров команды Максим Афиногенов уверен, что москвичи преодолеют трудности. В недавнем матче с минчанами он подтвердил эту уверенность и конкретным делом – хет–триком в ворота белорусов.

«ШАПОШНИКОВА ЗНАЛ ЕЩЕ ПО 90-м»

– Понятно, что ситуация в «Динамо» сейчас непростая, – рассуждает Максим. – В команде собрались ребята, которые не любят проигрывать. Но мы же профессионалы! Поэтому должны найти в себе силы и переломить ход событий.

– Вам ведь наверняка и в прошлом приходилось порой попадать в такие турнирные ямы. Тяжело из них выбираться?

– Серия из нескольких поражений – не самое веселое время для спортсмена. Конечно, они угнетают. Но это и есть спорт. У каждой команды бывают такие черные полосы. Надо собраться и закончить ее. Чтоб началась светлая.

– Недавно в «Динамо» случилась трагедия. После возвращения из Братиславы разбился массажист Николай Шапошников, работавший в клубе с 89-года. Вы ведь с ним очень давно знакомы?

– Я Колю знаю с 15 лет, с 90-х… Это был не просто большой профессионал. Еще и человек отличный. Земля ему пухом. Родственникам – соболезнования, держитесь! Большая потеря для команды, для всех нас. Мы вернулись из Братиславы поздно ночью. В половине третьего приземлились. Я уехал домой из аэропорта. А персонал команды отправился на базу. У них ведь рабочий день продолжался – надо разгрузить вещи, что-то просушить, постирать, чтобы на следующий день все было готово к тренировке. У ребят очень тяжелая работа. Домой они под утро уже разъезжались…

– Часто Шапошников лично вам помогал восстанавливаться?

– Да разве дело только в массаже? Мы помимо этого много разговаривали. Коля был очень интересный человек. Я был так рад, что мы опять вместе с ним в «Динамо». Все, кто его знал, сейчас скорбят.

«ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА «ДИНАМО» СЫГРАЛ В КИЕВЕ»

– Лично меня вы летом сильно удивили, когда решились покинуть «Витязь» и перешли в «Динамо». Ведь в подмосковном клубе вы были в большом авторитете. Что заставило искать перемен?

– Посчитал, что пришло время вернуться в свой родной клуб, где я начинал свой путь в хоккее. А тут и «Динамо» интерес ко мне проявило. Сразу откликнулся. В общем, все было взаимно.

– Не сомневаюсь, что «Витязь» пытался вас удержать.

– Да, был разговор с руководством клуба, мне предложили новый контракт… Но я действительно очень хотел вернуться.

– Свой первый матч за «Динамо» вы провели 23 года назад. Некоторые нынешние игроки тогда даже не родились! Давайте проверим вашу память – где прошла та игра?

– Это было в Киеве. Мы встречались с «Соколом». Я все помню! Как можно забыть свой первый матч в профессиональной карьере.

– Точно! И сколько смен вы тогда провели на льду?

– Ну вот этого уже не скажу. Помню, что не забил. Хотя очень хотелось! Вообще я в том сезоне, только несколько матчей за первую команду провел. Больше за дубль выступал. А вот в следующем уже стал игроком основного состава.

– Какие воспоминания остались от бело-голубых времен 90-х?

– Это была команда, которая славилась своей игрой. И в любом турнире была фаворитом. Медали, чемпионства – все это было для «Динамо» в порядке вещей. Я очень гордился и горжусь, что начал играть в хоккей именно в этом клубе. Душа всегда была здесь.

«ГОТОВИТЬСЯ К СЕЗОНУ ПОМОГАЕТ МАМА»

– Сейчас Максим Афиногенов – один из образцов долголетия в современном хоккее. Как вам удается в 39 лет хет-трики делать?

– Да нет у меня никакого секрета! Я просто люблю хоккей. Поэтому и делаю все для того, чтобы оставаться в форме и правильно подходить к матчам. Это же моя жизнь.

– Давайте тогда по пунктам. У вас есть особая диета, позволяющая держать стабильный вес и не стареть?

– Никаких «запретных» продуктов в моем меню нет. Я всеядный. Конечно, стараюсь правильно питаться. Но чтоб чего-то конкретного вообще в рот не брать… Такого нет.

– Тогда, может, все дело в индувидиальной подготовке к сезону?

– Готовлюсь сам тщательно и постоянно что-то добавляю в тренировки. Потому что спорт не стоит на месте. Появляются новые интересные упражнения. Что-то, наоборот, уходит. База остается. Но нюансы меняются.

– А база – это все-таки в первую очередь…

– Легкая атлетика.

– Один ваш секрет я все же знаю. Многие хоккеисты готовятся к сезону с личным наставником. А вот вас с юности летом тренирует… мама!

– Это так. Причем, с самого детства. Только раньше мама лично со мной занималась. А сейчас уже доверяет – просто составляет программы подготовки. Она же сама тренер по специальности. И раньше за сборную СССР бегала. Средние дистанции – 800 метров, 1500… Ну а потом я родился. И с тех пор она занимается со мной. Как видите, хорошая беговая подготовка себя оправдывает.

«РЕШИЛИ С ЛЕНОЙ НА РОДИНЕ СЕМЬЮ СТРОИТЬ»

– Вы вернулись в нашу лигу в 2010-м. А могли бы еще в НХЛ играть и играть. Что стало главной причиной вашего возвращения в Россию?

– Это было решение моей семьи (в 2011 году Максим Афиногенов женился на известной российской теннисистке олимпийской чемпионке–2008 Елене Дементьевой – Прим. Ред.). Мы с Еленой хотели здесь ее построить. А тут как раз поступило предложение от СКА. Я его принял. И до сих пор ни о чем не жалею. Хотя приглашений и от клубов НХЛ было достаточно. Мог в Северной Америке остаться.

– Жена не ревнует вас к спорту? Ведь Елена сама отдала теннису большую часть жизни. Для профессионала уйти из профессии – нелегкий шаг. А тут муж рядом, который продолжает выступать на самом высоком уровне и постоянно напоминает, как это здорово – биться за победу на площадке.

– Лена ушла из большого спорта на самом пике. В тот момент она входила в ТОП–5 лучших игроков мира. А потом у нее так жизнь закрутилась – институт, работа на телевидении, дети. Скучать точно не пришлось. В ее жизни постоянно что–то происходит. Да и с теннисом она не рассталась. До сих пор участвует в показательных матчах с известными игроками – Мартиной Хингис, Ким Клейстерс… Так что не так уж далеко она из своего спорта ушла. Сейчас вот с дочкой занимается…

«ДОЧКА УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТЕННИСОМ»

– Кстати, Веронике пошел пятый годик. И если выбирать серьезный путь в спорте – уже пора определяться.

– Так она уже ходит в секцию. У нее тренер по теннису. Но Лена тоже с ней порой упражняется.

– То есть для дочки вы выбрали все же ракетку, а не клюшку? Уточняю на всякий случай, потому что сейчас девчонки в хоккее – уже не редкость.

– Нет. Я считаю, что хоккей – это для мальчиков.