Хорошо известный в КХЛ финский форвард Йори Лехтеря, ныне выступающий в НХЛ за «Филадельфию» в вляпался в историю с торговлей наркотиками.

Прямо готовая частушка – «Нашли у финна два кило кокаина. А он в НХЛ играет, ни за что не отвечает».

Но бронзовому призеру ОИ-2014 Йори Лехтере, который был в КХЛ на протяжении нескольких сезонов лидером «Сибири», сейчас, конечно, не до шуток. Потому что два кило кокаина – это очень серьезное обвинение. Тут не отделаешься разговорами, что «для себя купил». На лицо распространение с целью наживы.

Преступную группу летом накрыли в финском Тампере, где перед этим полиция зафиксировала новую сеть наркоторговли. В результате операции у преступников было изъято около двух килограммов кокаина и другого имущества и денежных «активов» на сумму 650 тысяч евро.

Семь человек уже находятся под стражей. Идет следствие, которое и покажет – насколько сильно был причастен к преступной группе Лехтеря. Кроме него под подозрением находятся еще 15 человек, сейчас находящихся на свободе. При этомЛехтеря уже был вызван в полицию и допрошен. На сегодняшний день он отрицает свою причастность к торговле наркотиками.

Тут стоит добавить, что в финской лиге нападающий выступал в основном именно за «Тампере», где провел три сезона. Затем перебрался в КХЛ. А из России махнул вслед за нашим известным форвардом Владимиром Тарасенко в «Сент-Луис». Однако в прошлом году карьера Йори за океаном пошла на спад. Его обменяли в «Филадельфию», где он проявить себя ярко уже не смог. А тут еще и такая грязная история…

Впрочем, руководство клуба НХЛ уже сделало заявление по этому поводу.

- Мы поговорили с Лехтеря и руководством НХЛ о той информации, которая пришла из Финляндии, - заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл. – И на данный момент дальнейших комментариев по этому поводу не будет.

И, вот честно, с одной стороны я приветствую решение НХЛ не спешить с выводами до окончания следствия. Но с другой вспоминается недавняя история с российским защитником Вячеславом Войновым, обвиненном в США в домашнем насилии.

Когда грянул тот скандал, никто в НХЛ не стал особо ждать и разбираться – россиянина сразу отстранили от игр, а затем дисквалифицировали. Ни суд, ни НХЛ не захотели слушать слов жены Вячеслава, хотя «пострадавшая» во время всего процесса была полностью на стороне мужа.

Более того, пара до сих спокойно и счастливо живет вместе. Но боссам НХЛ на это плевать. Войнов нынешним летом (опять-таки вместе с Мартой) вернулся за океан, отработав контракт в СКА и став олимпийским чемпионом, но НХЛ его пускать назад не спешит:

«Парень, ты отсидел свой срок, у США нет к тебе претензий, ты можешь жить в стране. Но, видишь ли, мы до сих пор не закончили собственное расследование…»

Нелепый бытовой конфликт перечеркнул карьеру игрока в НХЛ. А тут – два кило кокаина! Игрок лиги подозревается в распространении и торговле наркотиками. И… «без комментариев»! А разве это не позор, не тень на репутацию?

Или все дело в том, что Лехтере выдвинуто обвинение в Финляндии, а не в США? Получается, что в Европе ты можешь быть хоть серийным убийцей. Твори, что хочешь. Главное, чтоб у прокурора штата к тебе претензий не было. Тогда и у НХЛ их не будет.

Опять двойные стандарты.