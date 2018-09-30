Защитник «Флориды» Богдан Киселевич провел на льду только две минуты в матче против «Тампы» - ему попали шайбой в лицо. Как сообщил репортер местного сайта Джемисон Оливе, россиянин доставлен в больницу, где проверяют его челюсть. Травма выглядит не очень хорошо, а всего Богдану наложили 40 швов.

Bogdan Kiselevich got 40 stitches after taking a puck to the face tonight. Boughner said he’s at the hospital getting his jaw looked at right now. Not good. — Jameson Olive (@JamesonCoop) 30 сентября 2018 г.

Швы – это ладно, лишь бы не пострадали лицевые кости, не было бы перелома челюсти. Напомню, что Киселевич подписал однолетний двусторонний контракт с «Флоридой» ($925 тыс.), и я жду, что он получит свое место в третьей паре «Пэнтерз». Хотя «Флорида» прижата к потолку зарплат, там нужно разгружать основу к регулярному чемпионату, отправляя каких-то игроков вниз. Не удивлюсь, если с учетом всех обстоятельств Киселевич не выйдет на первый матч – 6 октября в гостях против той же «Тампы». Но главное – здоровье.

Снова хорош в составе «Филадельфии» форвард Михаил Воробьев, который теперь отметился двумя голевыми передачами в матче с «Бостоном». Первый пас на Лейера был остроумным, Миша отправил шайбу из левого угла площадки, не глядя, под разящий бросок. Второй гол – там была сутолока на пятачке, и Воробьев помог запихать шайбу в ворота. Очень интересно, оставят ли «Флайерз» в составе этого очень талантливого россиянина, и в какой роли будут использовать. Первый матч регулярки «Филадельфия» проведет 4 октября в гостях против «Вегаса». Вообще Воробьев уже играет как профи, пора ему делать шаг наверх.

Интересно в предсезонке выступает «Детройт», который победил семь раз в восьми матчах. Одной голевой передачей отметился Евгений Свечников. При этом никто не скажет, что «Ред Уингз» имеют хорошие шансы выйти в плей-офф. Состав там в стадии перестройки. Помнится, два года назад «Колорадо» всех вынес в предсезонке, а потом занял последнее место в лиге.

Это говорит о том, что у клуба есть хорошая талантливая молодежь. Но во время регулярного чемпионата все равно в основе будут играть те, кто имеют односторонние контракты. А у «Детройта» мало того, что завершил карьеру Хенрик Зеттерберг, команда еще прижата под потолок зарплат и не имеет свободного пространства для маневров. Эта свобода появится, когда с баланса будет списана зарплата Зетты ($6,083 млн в год), а также Юхана Франзена ($3,954 млн). Кстати, самый дорогой защитник клуба Майк Грин ($5,375 млн) тоже пока под вопросом – он наверняка пропустит начало сезона из-за вирусного заболевания печени. А первый вратарь – 34-летний Джимми Ховард ($5,292 млн), чьи лучшие дни позади.

Вот почему я не верю в этом сезоне в «Детройт». Но хотел бы увидеть, как там будет прогрессировать Свечников-старший. Сейчас самое время доверять молодежи.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Флорида – Тампа-Бэй – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Юбердо, Хоффман – Конахер, Джозеф, Миллер (СЕРГАЧЕВ)

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 2, 17.36)

Мамин (0+0; -1, 0, 0, 12.17)

Киселевич (0+0; 0, 0, 0, 2.09)

ТБ: в Василевский (31-33, 93,9%, 60.00)

Сергачев (0+1; +1, 0, 1, 17.43)

Волков (0+0; 0, 0, 1, 16.48)

Бостон – Филадельфия – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Донато – Лейер (ВОРОБЬЕВ), Раффл (2), Симмондс (ВОРОБЬЕВ)

Ф: Воробьев (0+2; +2, 0, 1, 14.52)

Оттава – Монреаль – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Пайет, Дюшен, Райан

М: Щербак (0+0; 0, 0, 1, 12.31)

Детройт – Торонто – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Саариярви (Е.СВЕЧНИКОВ), Тарджон, Пюмпел, Фрк, Шулак – Грандстрем

Д: Е.Свечников (0+1; 0, 0, 4, 14.23)

Лос-Анджелес – Анахайм – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Стрит, Терри, Стил

ЛА: Ковальчук (0+0; -1, 0, 3, 19.47)

Чикаго – Коламбус – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Сибрук, АНИСИМОВ, Саад, П.Кейн – Стенлунд

Ч: Анисимов (1+0; +1, 0, 3, 16.07)

Ванкувер – Аризона – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

ГОЛДОБИН – Фишер, Степан, Ричардсон, Грабнер

Ч: Голдобин (1+0; -2, 0, 1)

Эдмонтон – Калгари – 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Хаира, Макдэвид, Ямамото (2) – Годро, Беннетт, Линдхольм

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.