«Динамо» снова уступило на Урале. На этот раз «Трактору». И все с тем же унылым счетом 0:1. В четырех последних встречах бело-голубые не смогли победить, хотя и набрали пару очков, завершая матчи в дополнительное время. Но в двух последних играх не смогли и забить…

Похоже, что на этот раз перемен в тренерском штабе уже не избежать. По информации «Советского спорта», уже сегодня «Динамо» официально объявит имя своего нового главного тренера. Им станет опытнейший Владимир Крикунов, который уже приводил бело-голубых к чемпионству в 2005-м. А в прошлом сезоне возглавлял «Автомобилист», уже тогда начавший свой путь наверх.

Интересно, что при этом и Владимир Воробьев, скорее всего, тоже останется работать с командой! Вновь став помощником главного тренера.

Поможет ли это бело-голубым? Увидим в четверг, когда они в Москве встретятся с «Ак Барсом», который Крикунов опять-таки знает не понаслышке – он возглавлял казанцев в сезоне-2011/12.

Ну а пока динамовцы занимаются кадровыми вопросами, их земляки-армейцы времени зря не теряют! ЦСКА тоже закончил матч с минимальной разницей в счете – 2:1. Но это победа над «Салаватом» в Уфе и она дорогого стоит! Кстати, у Капризова и Умарка в этом противостоянии паритет – оба лидера набрали по очку за передачу, реализуя большинство. Ну а победный гол – на счету Максима Шалунова и он был забит в равных составах. Хотя на последних минутах армейцы победу едва не упустили… А как это произошло – в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

«Йокерит» же дома без особых проблем разобрался с ХК Сочи. Впрочем, черноморцев можно понять – до игры ли им было?! Ведь с утра интернет взорвало предложение пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена снести ЛД «Большой» (домашнюю арену ХК Сочи) в Олимпийском Парке, чтобы он не мешал голландцу вписываться в повороты…

Улетевшего помыслами в стратосферу гонщика спускал обратно на земную трассу в своей колонке наш обозреватель Дмитрий Пономаренко. «Большой» в итоге решили пока не сносить.

Журналистка «Советского спорта» Елена Кузютина тем временем отправилась в гости к «Спартаку» и допросила там с пристрастием новичка красно-белых Михаила Григорьева. Говорили, как водится, не только о хоккее. К примеру, подробно обсудили дрессировку слонов. Ну а как защитнику играть в КХЛ без таких знаний? Сразу задавят!

В НХЛ же наступает очередной сезон Александра Великого Овечкина, который уже забивает роскошные голы, дарит клюшки фанатам, а вслух говорит та-акое, что прочитать об этом можно только в обзоре событий заокеанской лиги от Павла Лысенкова. А я даже повторять не рискну.

Ну а в КХЛ сегодня, как и всегда, новые интересные матчи.

19.00* Локомотив – Нефтехимик (КХЛ ТВ)

19.30 Витязь – Авангард (КХЛ ТВ HD)

19.30 Спартак – СКА (КХЛ ТВ)

* время московское

Молодая гвардия «Локомотива» сразится с лютыми «волками» Андрея Назарова.

«Авангард» попытается продлить победную серию в битве с соседом по Подмосковью и доказать, что Балашиха круче Подольска.

Ну а «Спартак» примет СКА и соберет аншлаг на «ЦСКА Арене». Вот этим каламбуром сегодня, пожалуй, закончим.

И не забывайте, что все самые интересное, что происходит в нашем хоккее, вы найдете только