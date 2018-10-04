1. ДУБЛЬ КУЗИ, ГОЛ ОВИ

Вы многое потеряли, если не видели церемонию перед первым матчем «Вашингтона» в новом сезоне. Под своды арены подняли чемпионский баннер. Двадцатитысячное море болельщиков в красных свитерах. А сколько еще людей осталось снаружи Capital One Arena!

На лед выкатилась вся команда, последним под рев толпы появился капитан Александр Овечкин. Даже в этот момент он не выпускал Кубок Стэнли из рук. Если «Вашингтон» не сделает чемпионский дубль, интересно посмотреть, как у Ови будут отбирать его прелесть. Автогеном что ли вырежут из рук?

Овечкин играл в тройке с Евгением Кузнецовым и Бреттом Коннолли. Наши парни набрали в сумме 4 (3+1) очка. Уже на 24-й секунде открыл счет Ти-Джей Оши, нанеся меткий бросок с левого края. А еще через минуту с небольшим за подножку был удален Шон Курали, и через две секунды большинства после выигранного вбрасывания Кузнецов завел шайбу в ворота.

Это был блицкриг, когда «Вашингтон» повел 2:0 ко второй минуте матча. Успех закрепил Овечкин, в большинстве мощно выстрелив из-за левого круга. Вообще «Кэпиталз» реализовали четыре численных преимущества, а «Бостон» схватил 32 минуты штрафа. Да, это решило все. В конце матча лидер «Брюинз» Брэд Маршан вообще подрался с Ларсом Эллером, инициировав конфликт, за что был изгнан с площадки. Маршан завалил датчанина на лед, разбил ему голову в кровь. Они лежали, лицом к лицу, и я думал, что вспыльчивый Брэд вообще укусит Ларса за нос. А он бы мог!

Brad Marchand messing up Lars Eller’s face pic.twitter.com/KUZ9iEa9sw — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 4 октября 2018 г.

И еще один праздник – центрфорвард «Кэпс» Никлас Бэкстрем отдал 800-ю передачу в карьере. За всю историю клуба больше пасов делали только Петер Бондра (825) и Сами Знаете Кто Под Номером Восемь (1124).

@Capitals Ovechkin has tied Dino Ciccarelli for 18th on the all time goal list with 608.



17. Bobby Hull - 610

18. Dino Ciccarelli - 608

18. Alex Ovechkin - 608

20. Jari Kurri - 601

21. Mark Recchi - 577 pic.twitter.com/0cX9js4jQW — Caps1974 (@couchchris) 4 октября 2018 г.

…Да, кстати, чуть не забыл – Овечкин догнал Дино Сиссарелли (608) по голам за карьеру, и это место №18 в великой летописи НХЛ. Впереди – Бобби Халл (610). Представляете? Александр Великий так приучил нас к своим рекордам, что они у нас уже проходят под рубрикой «Кстати» - внизу, мелкой строкой, под тост «Ну, и чтобы два раза не вставать».

2. НАКАЗАНИЕ УИЛСОНА

Вообще в первом звене «Вашингтона» обычно выступает силовик Том Уилсон, который придает этой тройке необычайную жесткость и брутальность. Но накануне дебютного матча НХЛ влепила Уилсону аж 20 матчей дисквалификации за эпизод в контрольной игре с «Сент-Луисом», когда мощный Томми ударил в голову соперника Оскара Сундквиста, который вообще его не видел.

The date is September 30th and Tom Wilson has already filled his SCUMBAG quota for the 2018-19 seasonpic.twitter.com/29O0Rrw4y7 — YP🦈 (@YoungPageviews) 30 сентября 2018 г.

Все правильно, лига ведет суровую борьбу с грязью на льду и ударами в голову. Вам может показаться, что 20 матчей – это слишком много. Пожалуй, да. Но есть три нюанса. Поступок Уилсона нельзя оправдать ничем. Он – рецидивист, за последнее время схватил уже четыре дисквала. И это громкий посыл ко всем игрокам лиги перед стартом сезона: «Будете делать как этот парень – мы вас тоже сурово покараем».

Уилсон вышел в хоккейной форме на церемонию поднятия баннера, но в самом матче не играл. Платить ему за пропущенные 20 матчей никто не станет, и форвард потеряет $1,26 млн из своей зарплаты. Дорогое удовольствие – ударить кого-то в башню. Том сможет вернуться в игру только 21 ноября, в матче против «Чикаго». Да, еще будет апелляция, но думаю, срок Уилсону не скостят. И правильно сделают. Повторю, это показательная порка.

3. РУССКИЕ ИДУТ

Теперь у «Торонто» - сразу два русских защитника. Никита Зайцев начал третий сезон, он играл в паре с Джейком Гардинером и отпахал больше пяти минут в меньшинстве (5:02). Один хит, один блок.

Игорь Ожиганов дебютировал в НХЛ, выходя в третьей паре с Трэвисом Дермоттом. Получил 13 минут игрового времени, но для начала – в самый раз. 45 секунд в меньшинстве, три силовых приема, один блок и штраф в конце второго периода за зацеп соперника клюшкой. Жига не играл в большинстве, но думаю, мы еще увидим, как он заряжает от синей линии из своей пушки.

Pettersson with the fantastic pass to Goldobin - #Canucks up 2-0 pic.twitter.com/wGYHhigAi8 — Ryan Biech (@ryanbiech) 4 октября 2018 г.

Наконец, Николай Голдобин за свои меньше, чем восемь минут (7:53) забил гол и отдал передачу. Он попал в очень перспективное звено к Элиасу Петтерссону, который вполне может завоевать «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. Голдобин же – один из тех молодых парней, который поможет «Ванкуверу» встать с коленей. По крайней мере, начало сезона у «Кэнакс» получилось отличным.

СТАТИСТИКА

Вашингтон – Бостон – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Оши, КУЗНЕЦОВ (2), ОВЕЧКИН, Дауд, Карлсон (ОВЕЧКИН), Эллер

В: Овечкин (1+1; 0, 0, 5, 16.27)

Кузнецов (2+0; 0, 0, 5, 19.15)

Орлов (0+0; +1, 0, 1, 22.00)

Торонто – Монреаль – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Мэттьюз (2), Таварес – Лехконен, Шоу

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 1, 22.47)

Ожиганов (0+0; 0, 2, 0, 13.01)

Ванкувер – Калгари – 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Петтерссон (ГОЛДОБИН), ГОЛДОБИН, Лайпсик, Виртанен, Мотти – Ткачук, Монахэн

В: Голдобин (1+1; +2, 0, 2, 7.53)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Э.Кейн, Хертл – Комтуа, Ракелл, Монтур, Хенрик, Роуни

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.