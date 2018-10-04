Два гола Кузнецова, рекорд Овечкина, разбитая в кровь голова. Три гвоздя НХЛ
Сезон НХЛ стартовал! В первом же матче «Вашингтон»-чемпион уничтожил «Бостон» со счетом 7:0, а русские форварды забросили три шайбы.
1. ДУБЛЬ КУЗИ, ГОЛ ОВИ
Вы многое потеряли, если не видели церемонию перед первым матчем «Вашингтона» в новом сезоне. Под своды арены подняли чемпионский баннер. Двадцатитысячное море болельщиков в красных свитерах. А сколько еще людей осталось снаружи Capital One Arena!
На лед выкатилась вся команда, последним под рев толпы появился капитан Александр Овечкин. Даже в этот момент он не выпускал Кубок Стэнли из рук. Если «Вашингтон» не сделает чемпионский дубль, интересно посмотреть, как у Ови будут отбирать его прелесть. Автогеном что ли вырежут из рук?
Овечкин играл в тройке с Евгением Кузнецовым и Бреттом Коннолли. Наши парни набрали в сумме 4 (3+1) очка. Уже на 24-й секунде открыл счет Ти-Джей Оши, нанеся меткий бросок с левого края. А еще через минуту с небольшим за подножку был удален Шон Курали, и через две секунды большинства после выигранного вбрасывания Кузнецов завел шайбу в ворота.
“Как я забил два гола? Один - фартануло, другой - повезло. Все просто!» Женя Кузнецов - в своём репертуаре. А его «Вашингтон» уработал «Бостон» как Бог - черепаху (7:0). Всех - с началом нового сезона в самой крутой лиге мира. Будет очень весело! @kuzy092 #lysenkovtv #кузнецов #вашингтон
Это был блицкриг, когда «Вашингтон» повел 2:0 ко второй минуте матча. Успех закрепил Овечкин, в большинстве мощно выстрелив из-за левого круга. Вообще «Кэпиталз» реализовали четыре численных преимущества, а «Бостон» схватил 32 минуты штрафа. Да, это решило все. В конце матча лидер «Брюинз» Брэд Маршан вообще подрался с Ларсом Эллером, инициировав конфликт, за что был изгнан с площадки. Маршан завалил датчанина на лед, разбил ему голову в кровь. Они лежали, лицом к лицу, и я думал, что вспыльчивый Брэд вообще укусит Ларса за нос. А он бы мог!
Brad Marchand messing up Lars Eller’s face pic.twitter.com/KUZ9iEa9sw— Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 4 октября 2018 г.
И еще один праздник – центрфорвард «Кэпс» Никлас Бэкстрем отдал 800-ю передачу в карьере. За всю историю клуба больше пасов делали только Петер Бондра (825) и Сами Знаете Кто Под Номером Восемь (1124).
@Capitals Ovechkin has tied Dino Ciccarelli for 18th on the all time goal list with 608.— Caps1974 (@couchchris) 4 октября 2018 г.
17. Bobby Hull - 610
18. Dino Ciccarelli - 608
18. Alex Ovechkin - 608
20. Jari Kurri - 601
21. Mark Recchi - 577 pic.twitter.com/0cX9js4jQW
…Да, кстати, чуть не забыл – Овечкин догнал Дино Сиссарелли (608) по голам за карьеру, и это место №18 в великой летописи НХЛ. Впереди – Бобби Халл (610). Представляете? Александр Великий так приучил нас к своим рекордам, что они у нас уже проходят под рубрикой «Кстати» - внизу, мелкой строкой, под тост «Ну, и чтобы два раза не вставать».
2. НАКАЗАНИЕ УИЛСОНА
Вообще в первом звене «Вашингтона» обычно выступает силовик Том Уилсон, который придает этой тройке необычайную жесткость и брутальность. Но накануне дебютного матча НХЛ влепила Уилсону аж 20 матчей дисквалификации за эпизод в контрольной игре с «Сент-Луисом», когда мощный Томми ударил в голову соперника Оскара Сундквиста, который вообще его не видел.
The date is September 30th and Tom Wilson has already filled his SCUMBAG quota for the 2018-19 seasonpic.twitter.com/29O0Rrw4y7— YP🦈 (@YoungPageviews) 30 сентября 2018 г.
Все правильно, лига ведет суровую борьбу с грязью на льду и ударами в голову. Вам может показаться, что 20 матчей – это слишком много. Пожалуй, да. Но есть три нюанса. Поступок Уилсона нельзя оправдать ничем. Он – рецидивист, за последнее время схватил уже четыре дисквала. И это громкий посыл ко всем игрокам лиги перед стартом сезона: «Будете делать как этот парень – мы вас тоже сурово покараем».
Уилсон вышел в хоккейной форме на церемонию поднятия баннера, но в самом матче не играл. Платить ему за пропущенные 20 матчей никто не станет, и форвард потеряет $1,26 млн из своей зарплаты. Дорогое удовольствие – ударить кого-то в башню. Том сможет вернуться в игру только 21 ноября, в матче против «Чикаго». Да, еще будет апелляция, но думаю, срок Уилсону не скостят. И правильно сделают. Повторю, это показательная порка.
3. РУССКИЕ ИДУТ
Теперь у «Торонто» - сразу два русских защитника. Никита Зайцев начал третий сезон, он играл в паре с Джейком Гардинером и отпахал больше пяти минут в меньшинстве (5:02). Один хит, один блок.
Игорь Ожиганов дебютировал в НХЛ, выходя в третьей паре с Трэвисом Дермоттом. Получил 13 минут игрового времени, но для начала – в самый раз. 45 секунд в меньшинстве, три силовых приема, один блок и штраф в конце второго периода за зацеп соперника клюшкой. Жига не играл в большинстве, но думаю, мы еще увидим, как он заряжает от синей линии из своей пушки.
Pettersson with the fantastic pass to Goldobin - #Canucks up 2-0 pic.twitter.com/wGYHhigAi8— Ryan Biech (@ryanbiech) 4 октября 2018 г.
Наконец, Николай Голдобин за свои меньше, чем восемь минут (7:53) забил гол и отдал передачу. Он попал в очень перспективное звено к Элиасу Петтерссону, который вполне может завоевать «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. Голдобин же – один из тех молодых парней, который поможет «Ванкуверу» встать с коленей. По крайней мере, начало сезона у «Кэнакс» получилось отличным.
СТАТИСТИКА
Вашингтон – Бостон – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Оши, КУЗНЕЦОВ (2), ОВЕЧКИН, Дауд, Карлсон (ОВЕЧКИН), Эллер
В: Овечкин (1+1; 0, 0, 5, 16.27)
Кузнецов (2+0; 0, 0, 5, 19.15)
Орлов (0+0; +1, 0, 1, 22.00)
Торонто – Монреаль – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Мэттьюз (2), Таварес – Лехконен, Шоу
Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 1, 22.47)
Ожиганов (0+0; 0, 2, 0, 13.01)
Ванкувер – Калгари – 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)
Петтерссон (ГОЛДОБИН), ГОЛДОБИН, Лайпсик, Виртанен, Мотти – Ткачук, Монахэн
В: Голдобин (1+1; +2, 0, 2, 7.53)
Сан-Хосе – Анахайм – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Э.Кейн, Хертл – Комтуа, Ракелл, Монтур, Хенрик, Роуни
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.