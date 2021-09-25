Шедевр Голдобина, первое поражение без Скабелки. А еще обструкция в Минске (видео)

После перерыва красно-синие, пропустив в меньшинстве, проторили-таки тропинку к воротам Василия Кошечкина, но ветеран повесил на них амбарный замок и засушил «сухарь». Поражение ЦСКА от организованного «Металлурга» откровением не стало, удивила реакция главного тренера москвичей Сергея Федорова. Он заявил, что его команда сыграла по плану и он доволен своими парнями.

После поражения в Челябинске (1:2) армейцы решили сыграть в три звена, что аномально в наше время скоростей и огней. Однако свежести ногам гостей эта мера не добавила. Со второго периода вместо опытного защитника Артема Блажиевского, напарившего с эпизоде с первым голом, выходил молодой Луговяк. Эпизодичски появлялись на льду Матвей Гуськов и Николай Макаров.

Победную шайбу забросил технарь Николай Голдобин, прошлый сезон начинавший в ЦСКА, но не вписавшийся в жесткие схемы уже бывшего наставника армейцев Игоря Никитина. Голдобин то и дело радует болельщиков шедеврами. Вот и сегодня он отправил шайбу в ворота Ивана Федотова из-под ноги, покараулив вратаря на попытке сыграть клюшкой.

Московские армйецы завершили выездную серию из четырех матчей сухим поражением в Магнитогорске 0:4. Такой же результат был зафиксирован в матче за Кубок открытия в Балашихе, где красно-синие оказались на щите обладателя Кубка Гагарина «Авангарда».

Пусть будет так, тем более что в прошлом сезоне ЦСКА дважды оказался на щите «Магнитки» (1:4 дома и 4:6 в гостях).

УДАР ЛАЙНСМЕНУ В НОС НА ГЛАЗАХ 13 ТЫСЯ «МИНСК-АРЕНЫ»

В Минске на матч с питерскими армейцами собралась неслыханная в наше ковидное время аудитория – 12617 тысяч зрителей. Соперники доставили удовольствие болельщикам. Огненная игра с обоюдными шансами завершилась в овертайме голом лидера гостей Антона Бурдасова.

А началась эта последняя в матче атака толчком в спину соперника за воротами гостей. Отличился канадец Линден Вей, к которому в команде накопилось немало претензий. Сокрушив соперника, он организовал контратаку «3 в 1». Рефери Виктор Бирин и Иван Фатеев криминала не заметили и проглотили свисток. А потом выписали штрафы за неспортивное поведение и оскорбление судей.

Команды покидали лед под пронзительный свист, от которого закладывало уши. Напрасно форвард «зубров» Тэйлор Бек апеллировал к людям в полосатых джерси. Те в ответ смущенно улыбались. Видно, разучились работать при таком стечении народа. Хочется услышать оценку вызвавшего столь бурную реакцию главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

В Минске еще на забыт судейский скандал в серии плей-офф с участием этих же соперников. В него оказался вовлечен не только главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, но даже первое лицо Белоруссии. Неужели начинается новый виток?

А во втором периоде до конца игры был изгнан капитан СКА Евгений Тимкин, в куче-мале у ворот хозяев сунувший перчаткой лайнсмену в нос. Случайно ли ?

ЯРОСЛАВЛЬ ПРОИГРАЛ БЕЗ СКАБЕЛКИ И БЕЗ НИКИТИНА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скаблека отправлен в отставку, его заменил Игорь Никитин. Но командой в сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым» руководил… Дмитрий Юшкевич – правая рука Никитина в штабе ЦСКА. Новый наставник не вступил в права, пока не улажены юридические формальности увольнения его предшественника.

Железнодорожники не удержали перевес 2:0. Лидеры Востока отыгрались благодаря финской чудо-тройке – первую шайбу забросил Тему Хартикайнен, а сравнял счет Сакари Маннинен. Он же в овертайме принес гостям победу (2:3ОТ).

Хозяева грешили глупыми удалениями. А при счете 2:1 должен был снимать вопрос о победителе Максим Шалунов: улетев в одиночестве к воротам Юхи Метсолы, самый высокооплачиваемый игрок ярославской команды не смог перехитрить финского голкипера.

После игры Юшкевич похвалил обе команды и заметил, что за одну утреннюю тренировку трудно привнести что-нибудь новое.

P.S. Прервалось триумфальное шествие по регулярному чемпионату московского «Динамо». После восьми побед на старте бело-голубые уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» 2:4.