Пятерка Шипачева. Капитан «Динамо» настрелял в дерби со «Спартаком» 5 (1+4) очков

Сегодня экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером для Пекина-2022 Алексея Жамнова. Многие его называют сильнейшим центральным нападающим в истории «Динамо». Ставят выше Владимира Юрзинова и Анатолия Семенова, Алексея Яшина и Александра Семака.

Плоть от плоти динамовской Жамнов в бело-голубой форме выиграл три чемпионата страны, Олимпиаду-1992, в его коллекции медалей также золото чемпионата Европы, бронза чемпионата мира, серебро и бронза Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002. Мог кавалер всех олимпийских наград зацепить Турин-2006, его уже включили в состав, но помешала травма.

Ныне пальму лучшего центра перехватил Вадим Шипачев. Сегодня его гол и четыре передачи позволили хозяевам сломить сопротивление «Спартака» и победить 6:3. В первом периоде результативных действий зрители «ВТБ Арены» не дождались. С хмурыми лицами следили за вяловатой игрой легенды «Динамо» Виталий Давыдов и Александр Мальцев.

После перерыва соперники разразились голами. Почин сделал Шипачев, реализовав большинство. Его хитрый бросок из угла поля с отрицательного угла оказался откровением для вратаря красно-белых Оскара Данска. Шайба рикошетом от ноги шведа залетела в сетку.

Гости дважды догоняли хозяев, но остановить бело-голубых им было не под силу. Защитрник Руслан Педан попотчевал голом-тачдауном. Форвард Дмитрий Рашевский — дублем.А победный гол на счету нападающего Владислава Ефремова. Его поначалу судьи не засчитали, но после похода в «кино» приняли решение в пользу атаки. Шайба попала в ворота не от бедра форварда, а от черенка его клюшки. Шипачев же четырежды ассистировал голеадорам — в его активе по две голевые и вторые передачи. За десять матчей регулярного чемпионата он успел разжиться 24 (9+15) результативными баллами и готов замахнуться на сотню, если не сбавит взятый темп. Пока Русский Кросби не уходит со льда без набранных очков. После финальной сирены журналисты уделили максимум внимания главному бомбардиру турнира, спрашивали про перемены в тренерском штабе сборной. Шипачев дипломатично ушел от ответа на злободневный вопрос. При этом похвалив вратаря-ветерана Александра Еременко, подсказавшего, где слабое место у голкипер красно-белых Данска: «Он щиток положил не туда...».