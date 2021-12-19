Взгляд из прошлого века: финны взяли реванш у СССР за поражение на чемпионате мира 1970 года

Честно сказать, здорово удивил – и озадачил! – выбор формы на решающий матч. С красными фуфайками образца итальянской Олимпиады-1956, где мы впервые добыли золото Игр, все ясно. Правильно, стильно, логично в год 65-летия триумфа. Важно, что не возникало никаких ненужных ассоциаций. Ибо, как всем известно, хоккейный чемпионат мира из-за рубежа, которые тогда раз в четыре года совмещались с Олимпиадами, впервые показали по советскому ТВ только в 1963 году. Из Стокгольма.

Белые свитера с четырьмя буквами СССР, в которых хозяева вышли сегодня на лед в Парке легенд – принципиально иной коленкор. Здорово, что большинство нынешних сборников предпочитает большие числа. Смотрел я на игрока под номером 10 (Сергей Толчинский) и невольно вдруг видел Александра Мальцева. Но не понимал, куда подевались кружевное катание, диковинные финты, слепые передачи? Или вот №15 (Павел Карнаухов). Так это же джерси Александра Якушева! Но где русская удаль Як-15, доминирующее катание, обводка с амплитудой метров в пять? Сергей Плотников достойно носит 16-й номер. Однако он у меня навсегда связан с лучшим центром, по моему мнению, в истории отечественного хоккея Владимиром Петровым.

Хочу, чтобы меня правильно поняли. Возможно, это исключительно мои личные переживания, проистекающие из глубокого детства. Когда любой мальчишка в счастливой советской стране мог узнать игрока сборной СССР по посадке, по катанию. Для всех нас это были боги. Потому за их номера мы чуть ли не дрались в дворовых командах. Каждый хотел быть Фирсовым, Якушевым, Мальцевым, Петровым, Харламовым…

Поразительно, но ход заключительного матча московского этапа Евротура против финнов вернул меня на 51 год назад! Словно это вчера было. Прекрасно помню свои тогдашние чувства и волнения.

Это был матч открытия чемпионата мира 1970 года - 14 марта в Стокгольме команда Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова сошлась с Финляндией. Северян мы тогда и за соперника-то не считали. Однако после двух периодов на табло знаменитого Юханнесхофа горели сенсационные нули! Я не понимал, что происходит. Чуть не плакал. Только на 45-й минуте Мальцев распечатал великолепного Валтонена, а спустя четыре минуты Петров удвоил счет. В итоге скромные 2:1. Зато во втором круге наши оттоптались на Суоми - 16:1! Михайлов и Харламов выбили по хет-трику, Мальцев, Якушев, Фирсов – по дублю.

Всего два по сути рядовых матча в славной 75-летней истории отечественного хоккея. Но засели в памяти девятилетнего пацана на всю жизнь. Равно как та святая белая форма, в которой мы спустя два с половиной года порвали в Монреале в логове мирового хоккейного империализма расфуфыренных канадских небожителей НХЛ. А потом им еще так наподдали в Ванкувере, что бедняга Эспозито рыдал в телекамеру и проклинал местных болельщиков, которые освистали опозоренных лузеров в красных джерси с гигантским кленовым листом на груди.

Да, времена изменились. Наши северные соседи из идеальных груш для битья превратились в самого неудобного противника. Даже вспоминать не хочется, сколько раз вышколенные финские аккуратисты бесцеремонно выкидывали нас из плей-офф ЧМ и Олимпиад. Хотя Турин-2006 и Сочи-2014 вычеркнуть невозможно.

Уступили мы им и в генеральной репетиции перед пекинскими Играми-2022. Но главный для меня вывод, надежда и гарантия в резюме главного тренера российских олимпийцев Алексея Жамнова:

- Были бы чуть свежее, нам было бы легче играть против такой закрытой команды, как финская. Мы изучили их тактику. В последние годы у них ничего не меняется. Играют чисто в оборонительный хоккей, на контратаках. Мы старалась взломать этот забор. Делали упор на атаку. Что-то получалось, что-то – нет. Но теперь мы прекрасно понимаем, как нам надо играть, если сойдемся с Финляндией на Олимпиаде.

Нечто похожее сказал мне Игорь Захаркин в Квебеке перед полуфиналом ЧМ-2008: дескать, все ходы записаны. Магистр слово сдержал: финны были сметены – 4:0, а счет открыл Сергей Федоров. Ну а что потом случилось в финале, Россия никогда не забудет.

Так бы через пару месяцев и в Пекине…