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Красную машину пока напоминают, увы, только червонные майки

После трех матчей в Канаде у нас все плохо. Если забыть о пришельце из Перми. Победа (4:2) над заржавевшими швейцарцами не должна расслаблять. Да и ее из-за головотяпства тренеров чуть под занавес не упустили.
Красную машину пока напоминают, увы, только червонные майки
28 декабря 2021 10:00
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея России

Если претендуем на золото МЧМ-2020 – а иначе зачем мы приперлись в это канадское захолустье? – обязаны ориентироваться на сильнейших. Пока эту проверку проходит только 17-летний уральский брильянт Мичков. Но где у нас такие доминирующие защитники, как 18-летний швед Эдвинссон или чемпион мира-2021 Пауэр? Где вратари, которые не нервируют себя и полевых, а стоят шведской стенкой и тащат, как опять же скандинав Вальстедт? Где настойчивые и умелые копатели пятака типа канадского форварда Мактавиша?

А главное – где структура игры, которая позволяла бы рассчитывать хотя бы на викторию в утешительном финале?

Швейцарцы были обречены с самого начала. Мало того, что, по признанию тренера Марко Байера, почти все его подопечные привыкли играть на европейских аэродромах. Прибыв в Канаду, они угодили на два карантина. На стандартный для всех после прилета, а затем на дополнительный. После того как 23 декабря капитан команды Симон Кнак сдал два положительных теста на вирус. В итоге отменили единственную контрольную встречу с Чехией, а стартовали именно со стыка с Россией, которая успела уже дважды опробовать здешние коробки-лифты - 4:6 с Канадой в Эдмонтоне, 3:6 со Швецией в Ред-Дире.

Разумеется, весь первый период альпийцы только взглядом провожали шайбу и резвых россиян, невольно всячески помогая им поразить собственные ворота.

0:1 после двойного рикошета в простейшей для вкатившихся в турнир игроков ситуации. Крестоносцы, понятно, тогда еще никуда не вкатились.

0:2 и 0:3 – подарки от вратаря, забывшего вместо маски надеть красный колпак Святого Николая.

Но уже к концу первого периода игра полностью выравнялась, Недаром, если отбросить эти три непутевых гола из-за растренированности, швейцарцы к финальной сирене вели бы в счете 2:1. Могли и третий положить в концовке, когда в большинстве сняли вратаря. Вот здесь нашему воротчику Гуськову пришлось здорово потрудиться. Но лично я совершенно не понял, кто подставил его и тренеров: зачем было на 59-й минуте брать заведомо обреченный на меньшинство челлендж на офсайд при втором голе соперника?! Положения «вне игры» там близко не было даже при беглом взгляде! Или кто-то в нашем штабе не в курсе, где должна быть шайба и коньки при входе в чужую зону?

Больше всего расстроили, казалось бы, мелочи, но они определяют всю игру. И результат. Хотя какие это мелочи, если у наших ребят просматриваются жуткие пробелы в начальном образовании. Например, приеме шайбы. Ну как так можно, что она отлетает почти от каждого! В том числе капитана Хуснутдинова, что особенно бросается в глаза. Культура паса тоже вызывает массу вопросов. Равно как нацеленность на ворота. Швейцарцы открыли нам периметр – и мы самозабвенно гоняли по нему все 40 минут после первого перерыва!

Это ужас, но никто не обостряет. Кроме Мичкова. Стоит увидеть перед собой противника, делаем улитку назад или откидываем партнеру. Неважно – в какой он позиции, готов забить, развить атаку или ее угробить. Сплошное кружение по чужой зоне без угроз и бросков. Хотя в современном хоккее все надо делать строго наоборот. Как Канада и США. Все атаки по прямой на ворота. Бросил, закрыл вратаря, подобрал, добил. Либо продолжил наседать-нагнетать до скорейшего следующего броска. И давление, давление на ближнем и среднем пятаках, а не массовое катание вдоль бортов по свободным местам.

Радуют разве что общее желание, физподготовка и мощное катание. Но хоккей – не фигурка и не легкая атлетика. А настрой любой молодежный ЧМ подразумевает по определению. Без преодоления себя - убрать хотя бы в ноль ненужные фолы, заставить всегда лезть на ворота, как Мичков, а главное – подавления слаженной и агрессивной игрой противника надеяться не на что.

Если только очередной оппонент вдруг не окажется на карантине.

источник: «Советский спорт»
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