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«Если они уезжают, это их дело. Хоккей должен продолжаться»: Уфа победила в первом матче

Потерявшие ведущих игроков накануне плей-офф, «Салават Юлаев» и «Сибирь» вступили в борьбу за Кубок Гагарина. Ход первой встречи, а также итоги наставников команд.
«Если они уезжают, это их дело. Хоккей должен продолжаться»: Уфа победила в первом матче
02 марта 2022 21:04
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

Второй день плей-офф КХЛ был ознаменован четырьмя матчами. Один из них проходил в Уфе — «Салават Юлаев» принимал «Сибирь».

Обе команды накануне лишились важных игроков: из-за непростой политической обстановки из Новосибирска уехал американский нападающий Ник Шор, а столицу Башкортостана покинули канадец Джефф Плэтт и финн Маркус Гранлунд. Интересно, что остальные финские игроки, выступающие главной силой «Салавата» остались — Хартикайнен, Маннинен, Метсола. «Сибирские» финны Сятери, Йокипакка тоже на месте.

БЫСТРЫЕ ШАЙБЫ

Начало получилось бодрым. Уже на третьей минуте команды обменялись голами. Сначала Антон Шенфельд поймал отскок от штанги и отправил шайбу в ворота Метсолы. А спустя буквально 40 секунд Николай Кулемин сравнял. 1:1

На этом голевая феерия первого периода закончилась. Хотя у хозяев была возможность отличиться — они два раза находились в большинстве, но проводили его довольно слабо.

ПРОВАЛ ГОСТЕЙ

Второй период стал для «Сибири» провальным. В начале команда Андрея Мартемьянова пропустила шайбу от экс-капитана Сибирь — именно так называли Степана Санникова болельщики из Новосибирска. 2:1

Дальше у гостей игра не пошла совсем — реализовать лишнего не получалось, выйти нормально из зоны тоже.

В начале третьего сибиряки попытались изменить ход встречи, но им не удалось. В середине отрезка «Салават» попытался сделать для себя комфортное преимущество в две шайбы, но Сятери был хорош. В концовке хозяева закрылись, решили не рисковать и сохранить счёт. Что им и удалось. Победа юлаевцев в основное время — 2:1, счёт в серии 1:0.

ИТОГИ

После встречи главные тренеры команд подвели итоги.

Андрей Мартемьянов:

«Напряженный матч был. Команды проявили боевой характер. Соперник в первом периоде поддавил, мы тяжеловато выходили из-под прессинга. Плюс вратари отлично сыграли — и Метсола, и Сятери», — сказал наставник «Сибири».

— Что случилось с командой во втором отрезке? Игра не смотрелась...
— В плей-офф не должна игра смотреться, это не концерт. Инициатива перешла к сопернику в тот момент.

— Вы часто наносили броски с дальней дистанции...
— «Салават» в обороне хорошо играл.

— В прошлом плей-офф Уфа вытелела из розыгрыша Кубка, когда соперник нейтрализовал первую тройку. Вы не пытались пойти по такому же пути?
— Нет. Мы не рассматривали такую тактику. У нас не было определенного звена под звено Хартикайнена. Хотя, наверное звено Пьянова выходило с ними чуть чаще остальных.

— Не было ли установки вывести из себя Маннинена?
— Нет. Там и без него есть кому играть.

— Потеря Шора ощущается?
— Шора не хватило конечно. Рушатся связи, комбинации. Нужно время, чтобы парни сыгрались.

— Есть мнение, что нужно остановить плей-офф, потому что легионеры уезжают. Что вы думаете?
— Если они уезжают, это их дело. Хоккей в России должен продолжаться. Есть много российских пацанов, готовых выходить на лёд и биться.

— Кто из травмированных ранее уже готов вступить в игру?
— Миловзоров, Сетдиков, Дубакин. Эти парни на подходе. Будем смотреть.

Томи Ламса:

«Хорошая битва удалась. Много ожидания, давления вокруг матчей плей-офф, так бывает всегда. Важно, что нам удалось одержать победу. Надеюсь, это придаст нам энергии», — сказал наставник «Салавата Юлаева».

— Что почувствовали, когда поняли, что придётся играть без двух важных игроков?
— Это стало для нас вызовом. Пришлось искать сочетания, перестраивать планы.

— Вы в тёплых отношениях с Гранлундом. Общались с ним? Что говорит?
— Я не расскажу вам подробности.

— По-человечески вы его понимаете?
— Давайте говорить о хоккее.

— Можете гарантировать, что вы не покинете команду до конца сезона?
— Давайте о хоккее.

— Тихонов в первом звене убедил?
— Нужно ещё сыграться, но в звене опытные игроки, понимают всю ответственность. Думаю, все получится.

— Все пытаются грамотно распределить силы по плей-офф. На первый круг лучше потратить их немного. У вас есть план за сколько матчей хотелось бы одолеть «Сибирь»?
— Я бы сказал, что у меня есть план их пройти. Предпочту это. А за сколько — второстепенно. Оппонент сильный, нужно готовиться к каждой игре. Конечно, было бы хорошо победить в четырёх встречах подряд, но соперник будет противостоять этому.

источник: «Советский спорт»
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