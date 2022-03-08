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Ковальчук продает особняк в Штатах. Теряет в деньгах, но в такое время лучше не рисковать

Украинский кризис заставляет наших энхаэловцев – нынешних и бывших – пересматривать свои планы на жизнь.
Ковальчук продает особняк в Штатах. Теряет в деньгах, но в такое время лучше не рисковать
08 марта 2022 12:04
автор: Владислав Корегин

Под беспрецедентным давлением Запада на всех русских без разбора наши граждане начинают избавляться от заокеанской недвижимости. Американские СМИ сообщают, что Илья Ковальчук продает свой дом в Нью-Джерси со скидкой – за 14,99 миллионов долларов, хотя покупал его в свое время за 17,99 млн. особняк выставлен на продажу, но вряд ли стоит в этом искать какую-то сенсацию.

Генменеджер сборной России завершил свою карьеру в НХЛ. Осенью 2020-го он вернулся в Россию, не найдя достойных предложений в Северной Америке. Последним его клубом там был «Вашингтон», куда Илья перешел из «Монреаля». Но вскоре после того, как Кови стал одноклубником Александра Овечкина, грянула пандемия коронавируса. Затем регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен, а в возобновившемся после паузы летом плей-офф «Кэпс» провалились, как и наш легионер.

Больше в НХЛ его не звали, он посредине прошлого сезона стал игроком «Авангарда», с которым выиграл Кубок Гагарина-2021. В новом сезоне предложений из НХЛ вновь не последовало, официально об уходе из хоккея Илья не заявлял и стал генменеджером олимпийской сборной России.

О дальнейших планах героя ЧМ-2008 в Квебеке пока неизвестно, но очевидно, что связаны они скорее всего будут с нашим хоккеем. Обстановка в мире нервная, так что избавится от лишней недвижимости будет практично.

В Нью-Джерси хоккеист в свое время переехал из Атланты, где долгие годы выступал за «Трэшерз». Контракт с «Дэвилз» был многолетним, но Илья его разорвал, отправившись на родину в СКА. Но когда он только планировал играть за «дьяволов», то хотел обосноваться в этом регионе на постоянной основе. Дом в Нью-Джерси, в элитном поселении Элпайн, где цены на недвижимость одни из самых высоких в Штатах, занимает площадь более двух тысяч квадратных метров. В нем есть 8 спален, 11 ванных комнат, 3 туалета, гостиная, две кухни. В наличие винный погреб и огромная столовая, где вполне при желании можно сыграть свадьбу.

Округ находится в 20 км от Манхэттена, этим и объясняется дороговизна жилья. Когда летом 2010-го «Атланта» обменяла Ковальчука в «Нью-Джерси», Илья переехал туда со своей семьей. После того как планы на жизнь у Ковальчуков изменились, он уже попытался его продать – в 2020-м. Но покупателей в период пандемии не нашлось.

Ковальчук уже продал один из своих особняков в США – дом в Беверли-Хиллз с видом океан за 12,4 млн долларов. Что-то подсказывает, что он не единственный российский энхаэловец, кому придется расстаться с американской недвижимостью в ближайшее время.

источник: «Советский спорт»
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