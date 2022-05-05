Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы

Турнир c участием первой и молодежной сборных России, а также национальной команды Белоруссии проходит в ледовом дворце «Юбилейный», принимавшем два чемпионата мира (в 2000-м и 2016-м), а также первый неофициальный МЧМ (в 1974-м).

После недавних контрольных матчей в Туле главный тренер «Красной машины» Сергей Зубов призвал одного из героев Кубка Гагарина форварда Егора Коробкина, гол которого в пятом матче финала мог принести «Магнитке» трофей. Его одноклубник Данила Юров усилил молодежку.

Коробкин энергию в противостоянии ЦСКА энергию не растратил. Он без тени сомнения лез на ворота по кратчайшему пути, организовал последнюю шайбу в матче, которую забросил Никита Чибриков в пустые ворота.

Младшие по рангу дали бой зубовцам. Красноармеец Матвей Аверочкин открыл счет в большинстве хитрым броском, расположившись спиной к воротам Максима Третьяка.

Защитник Владимир Грудинин, лицезревший победу ЦСКА в Магнитогорске с лавки, шайбой в раздевалку вторично вывел молодежку вперед.

Однако в третьем периоде он же и сплавил свою команду, позволив Чибрикову обокрасть себя за своими воротами. Видно, учиться на чужих ошибках (в частности, «сталевара» Андрея Чибисова) Грудинин не хочет, а надо бы. Бросок у Марата Хуснутдинова, сохранившего капитанскую нашивку, толком не получился, но шайба все-таки запорхнула в сетку ворот Иванова.

К слову, после второго перерыва соперники дружно заменили вратарей. Вышедший вместо Третьяка голеадор Дмитрий Николаев. Только теперь он шайб не забрасывал, зато в нужный момент выручил первую сборную. Красноармеец Прохор Полтапов обязан был за пару десятков секунд до сирены сокращать разрыв в счете, но как следует не попал по шайбе и подарил шанс голкиперу.

Заменивший казанского воротчика Вячеслава Пексу Сергей Иванов пропустил две шайбы и неожиданно был признан лучшим игроком своей команды.

Завтра, 6 мая, сборная России встретится с белорусами, а на следующий день с ними сыграет наша молодежка. Финал с участием команд, занявших первое и второе место, состоится 8 мая.

ТАБЛО

Россия – Россия U20 – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Кровяков, Тертышный, Хуснутдинов, Чибриков – Аверочкин, Грудинин.

Вратари: Третьяк (Николаев, 40:01) – Пекса (Иванов, 40:01)