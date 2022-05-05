ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы

В стартовом матче Турнира трех в городе на Неве первая сборная России одолела молодежку 4:2, уступая после второго перерыва 1:2.
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
05 мая 2022 19:29
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Турнир c участием первой и молодежной сборных России, а также национальной команды Белоруссии проходит в ледовом дворце «Юбилейный», принимавшем два чемпионата мира (в 2000-м и 2016-м), а также первый неофициальный МЧМ (в 1974-м).

После недавних контрольных матчей в Туле главный тренер «Красной машины» Сергей Зубов призвал одного из героев Кубка Гагарина форварда Егора Коробкина, гол которого в пятом матче финала мог принести «Магнитке» трофей. Его одноклубник Данила Юров усилил молодежку.

Коробкин энергию в противостоянии ЦСКА энергию не растратил. Он без тени сомнения лез на ворота по кратчайшему пути, организовал последнюю шайбу в матче, которую забросил Никита Чибриков в пустые ворота.

Младшие по рангу дали бой зубовцам. Красноармеец Матвей Аверочкин открыл счет в большинстве хитрым броском, расположившись спиной к воротам Максима Третьяка.

Защитник Владимир Грудинин, лицезревший победу ЦСКА в Магнитогорске с лавки, шайбой в раздевалку вторично вывел молодежку вперед.

Однако в третьем периоде он же и сплавил свою команду, позволив Чибрикову обокрасть себя за своими воротами. Видно, учиться на чужих ошибках (в частности, «сталевара» Андрея Чибисова) Грудинин не хочет, а надо бы. Бросок у Марата Хуснутдинова, сохранившего капитанскую нашивку, толком не получился, но шайба все-таки запорхнула в сетку ворот Иванова.

К слову, после второго перерыва соперники дружно заменили вратарей. Вышедший вместо Третьяка голеадор Дмитрий Николаев. Только теперь он шайб не забрасывал, зато в нужный момент выручил первую сборную. Красноармеец Прохор Полтапов обязан был за пару десятков секунд до сирены сокращать разрыв в счете, но как следует не попал по шайбе и подарил шанс голкиперу.

Заменивший казанского воротчика Вячеслава Пексу Сергей Иванов пропустил две шайбы и неожиданно был признан лучшим игроком своей команды.

Завтра, 6 мая, сборная России встретится с белорусами, а на следующий день с ними сыграет наша молодежка. Финал с участием команд, занявших первое и второе место, состоится 8 мая.

ТАБЛО

Россия – Россия U20 – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Кровяков, Тертышный, Хуснутдинов, Чибриков – Аверочкин, Грудинин.

Вратари: Третьяк (Николаев, 40:01) – Пекса (Иванов, 40:01)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
В стартовом матче Турнира трех в городе на Неве первая сборная России одолела молодежку 4:2, уступая после второго перерыва 1:2.
05.05.2022 19:29
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Спорта без политики не бывает. Если вас убеждают в обратном – обманывают. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Европе. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
05.05.2022 16:13
Хоккей
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
В третий день плей-офф фавориты в лице «Тампы», «Эдмонтона» и «Миннесоты» добыли свои дежурные победы и сравняли счет в сериях, а заправляли процессом, как всегда, россияне.
05.05.2022 13:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
Так можно коротко описать стартовый матч серии «Рейнджерс» - «Питтсбург», в котором Шестеркин едва не побил рекорд НХЛ по сейвам. Но 83-й бросок в третьем овертайме Игорь отразить не смог – 3:4.
04.05.2022 11:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Русский капитан «Вашингтона» из-за травмы пропустил финиш «столичных» в чемпионате. В итоге три поражения с четырьмя голами. А теперь четыре забиты за игру – и вот вам первая сенсация: «Флорида» капитулировала – 2:4.
04.05.2022 09:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в борьбу за главный трофей НХЛ вступят остальные восемь команд-участниц плей-офф. Представляем четыре пары второго кубкового дня.
03.05.2022 13:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Из четырех игр первого дня плей-офф сразу три завершились разгромами. Но только фиаско «Бостона» в Роли никого не удивило – 1:5 от «Каролины». А вот «Тампа» и «Миннесота» сильно разочаровали
03.05.2022 10:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в четырех городах Канады и США стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем четыре первые пары.
02.05.2022 11:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Первый матч сборной России после Олимпиады в Пекине прошел весело. Наши выиграли у белорусов 5:2. Гол, снявший вопросы о победителе, забил голкипер хозяев Дмитрий Николаев броском по пустым воротам.
01.05.2022 19:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Такой ЦСКА Федорова победить было невозможно. Послесловие к Кубку Гагарина- 2022
Такой ЦСКА Федорова победить было невозможно. Послесловие к Кубку Гагарина- 2022
По крутизне интриги с плей-офф чемпионата России-2022 может сравниться, пожалуй, только кубковая часть первенства СССР-1988. В обоих случаях победил ЦСКА с Сергеем Федоровым. Разберемся в деталях.
01.05.2022 12:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
Мекрюкова берется за винтовку! Зачем одна из лучших молодых лыжниц России перешла в биатлон
Бронзовый призер молодежного ЧМ-2022 по лыжным гонкам Наталья Мекрюкова решила сменить вид спорта.
От 0 до 1000! Цифры уникального матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Придя в себя после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» (3:1ОТ), мы собрали самую интересную статистику матча, который останется в истории футбола на века.
«Фарт «Реала» — это что-то мистическое». Мостовой — о выходе королевского клуба в финал ЛЧ
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1ОТ).
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Не злите русских «сухарями»! Как Капризов разразился тремя голами, а Кучеров — тремя очками (видео)
«Миннесота» и «Тампа» после проигранных всухую стартовых поединков первого раунда плей-офф НХЛ взяли убедительные реванши соответственно у «Сен-Луиса» (6:2) и «Торонто» (5:3), а Кирилл Капризов и Никита Кучеров блеснули в этих встречах яркой и результативной игрой.
Анчелотти снова сыграет с «Ливерпулем» в финале ЛЧ, Капризов оформил исторический хет-трик, Шипачев перебрался в Казань
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Проклятье Гвардиолы, или Все могут короли! Как «Реал» сотворил чудо с «Ман Сити» и 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном полуфинальном матче ЛЧ королевский клуб, уступая 0:1 к 90-й минуте, забил два гола, а затем и третий - уже в овертайме, выбросив команду Пепа Гвардиолы из турнира.
Верните команду Николича! Как «Локомотив» проиграл третий раз за пять матчей
В перенесенной встрече 19-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Локо» (1:0) и продолжил борьбу за тройку призеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика