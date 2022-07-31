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Торт в лицо, нижегородские закаты и шведские городки: московское «Динамо» выходит из-под нагрузок

В КХЛ заканчивается первый цикл подготовки команд к новому сезону. Вчера московское «Динамо» подвело черту под стартовым отрезком усиленных тренировок.
Торт в лицо, нижегородские закаты и шведские городки: московское «Динамо» выходит из-под нагрузок
31 июля 2022 12:26
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Подопечные Алексея Кудашова завершили первый цикл предсезонных сборов в Нижегородской области. Корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина побывала на базе бело-голубых в последние тренировочные дни.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

В Бору под Нижним Новгородом московские динамовцы собираются не первый год. Отель, который прекрасно справляется с ролью базы, расположен на лоне природы среди лесного массива. Рядом каток, футбольное поле. Кстати, нижегородский футбольный клуб базируется здесь же. А во время ЧМ 2018 тут останавливалась сборная Уругвая. На дверях номеров третьего этажа до сих пор весят таблички с именами Суарес, Кавани, Санчес.

Теперь же в коридорах можно легко встретить защитника бело-голубых Андрея Миронова с арбузом или кого-то из совсем юных игроков с коробочкой эклеров – нет, не запрещенка, все из столовой.

Кормят хоккеистов тут хорошо. Оно и понятно – столько сил тратится. На фуршетной линии и говядина, и курица, и рыба. Ну и без сладкого никуда!

С СУМАСШЕДШЕЙ ОТДАЧЕЙ

2 недели хоккеисты усиленно тренировались, закладывая физическую базу на предстоящий сезон. А он будет непростой, о чем то и дело говорят игроки и тренеры. Команды КХЛ сыграют по 68 матчей с одной паузой. Это больше, чем в предыдущие годы календарь плотный, резервов понадобится много.

Фото: ХК «Динамо» (Москва)

«Нагрузки были большие, рассказывает Алексей Кудашов, главный тренер динамовцев, поэтому есть и микротравмы и даже перелом. Но весь объем работ ребята выполнили. Пахали с сумасшедшей самоотдачей, ни один человек не дал повода для упреков».

Да, сейчас людей в команде больше, чем мест в составе. Штаб будет думать над тем, кого откреплять, но подходом к делу остались довольны.

Журналистов динамовский клуб пригласил в гости в заключительные дни сборов. И это чувствовалось — настроение команды улучшалось буквально с каждым часом. Впереди возвращение в Москву, выходные и начало тактической подготовки.

Предпоследний день сборов начался с тренировки на льду и в зале. Одна часть команды трудилась под руководством шведского наставника Ларса-Йорана Альквиста, выполняя комплекс упражнений. Ларс на английском объяснял тонкости выполнения различных техник — и прыгали, и бегали, и чуть ли не на руках ходили.

Вторая часть занималась на льду в приподнятом настроении партнеры по команде поздравили защитника Андрея Миронова, «накормив» его тортом. Собственно, Андрей и сам проворачивал такое пару дней назад, чествуя именинника Никиту Новикова, так что своеобразный сладкий бумеранг по-динамовски.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Вечером команде дали отдохнуть, потому что в заключительный день им предстояла игра с новокузнецким «Металлургом». Клубы смогли полностью проверить свои составы и увидеть первые очертания команд. Играли 4 периода в два состава.

В первом периоде доминировали динамовцы. Голкипер бело-голубых лишь раз серьезно вступил в игру, «укротив» шайбу после атаки с добиванием. Условные хозяева забили дважды - Максим Джиошвили сделал отличное подставление, Иван Муранов доработал момент после броска Романа Абросимова.

Во второй двадцатиминутке «Металлург» атаковал больше и был вознагражден – Даниил Ердаков сумел разобраться на пятачке. 2:1

Следующую шайбу трибуны увидели лишь в исполнении других игроков.

Фото: ХК «Динамо» (Москва)

На третий период команды обновились, давая возможность всем хоккеистам составов почувствовать вкус игры. И тут же выпускник динамовской школы Михаил Семенеко передал привет москвичам. Защитник мощным броском с близкого расстояния прошил Константина Волкова 2:2

Такой счет продержался до конца встречи. Победителя выявил лишь овертайм, где исход матча решил точный бросок Дамира Рахимуллина. Победа «Металлурга».

Результат динамовцев не расстроил, ведь это лишь начало, впереди много работы, приезд легионеров.

ИТОГИ

Наставник бело-голубых, Алексей Кудашов перед отъездом команды в Москву подвел итог:

Алексей Николаевич, как вам игра команды против «Металлурга»?
Главный итог сегодняшней игры это завершение сборов. По игре нет смысла рассуждать, еле ползали, у кого-то не получалось. Дали поиграть ребятам на разных позициях.

Ждали от звена Каблукова такой результативности?
 На тренировках много что видно, понимаем у кого какой потенциал. Поэтому ничего удивительного.

Как пришла идея провести матч в таком формате?
 Этому формату лет пять. Многие команды стали так играть. Мы так в Ярославле делали против «Трактора». На этих сборах шесть пятерок было. Нужно чтобы все сыграли.

Какие впечатления от сборов в целом?
 Самые положительные. Мы выполнили всю программу. Этот сбор был нагрузочный, мы закладывали функционал.

С кем-то после сборов расстаетесь?
 Приедем и посмотрим, врачи доложат у кого какие болячки. Позже будем решать.

Ребята из Петербурга стали частью коллектива?
 Да, они органично влились. Они с нами долго, поэтому они освоились.

Какое состояние у Сергея Бойкова?
 У него небольшой перелом, при этом такой, при котором можно кататься. Он занимается в Москве.

Спустя пару часов база в Боре опустела. Бело-голубые загрузили форму в автобусы с традиционным синим волком и уехали навстречу знаменитому нижегородскому закату. Куда «доедут» динамовцы в этом сезоне по турнирной таблице пока говорить рано, но функционал, закладываемый в игроков в первом цикле, в нынешней регулярке точно сыграет большую роль.

источник: «Советский спорт»
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Торт в лицо, нижегородские закаты и шведские городки: московское «Динамо» выходит из-под нагрузок
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