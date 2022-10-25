Зачем СКА отредактировал тренера «Локомотива»? Решил проигравшего не добивать материально?

Невероятный случай произошел в КХЛ – на сайте СКА в изложении пресс-конференции после вчерашней победы над «Локомотивом» (4:3) исчезла ключевая фраза тренера ярославцев Игоря Никитина.

К счастью, в видеоформате спича подпольные цензоры еще не успели поработать ножницами. Вот с чего вчера начал общение с журналистами тренер «Локомотива»:

- Какой у нас был план на игру? – переспрашивает репортера Игорь Никитин. – Вам надо было на установке присутствовать. Сейчас мы будем долго сидеть, обсуждать. С другой стороны, все очень просто – забить больше, чем СКА. Вот весь план. К сожалению, мы его не выполнили. Поэтому проиграли. Нельзя было допускать ошибки. Из этого состоит хоккей. Можешь планировать одно, а на поле случится совсем иное…

А дальше – внимание! – то, что не вошло в письменный пересказ выступления командира железнодорожников:

- Что сегодня и случилось. Яшкина не должно было быть на поле.

Что это - как не прямая критика судей? Запрещенная регламентом лиги. Воевода «Северстали» Андрей Разин уже дважды пострадал за подобное: лишился честно заработанных 800 тысяч рублей да еще схлопотал дисквалификацию на один матч. Но здесь пока тишина. Да и откуда взяться наказанию, если улики уничтожены?

Что же имел в виду Никитин?

Примерно за минуту до того, как Дмитрий Яшкин забил победный гол, после вбрасывания в зоне СКА в единоборстве с 19-летним Александром Волковым армеец смачно приложился клюшкой по лицу юниора. Да так мощно, что ярославец развернулся вокруг своей оси и рухнул на лед.

Судьи находились рядом. Весь эпизод на их глазах произошел, можно сказать, в статике. Что предельно упрощало принятие решения. Однако свистка так и не последовало. Хотя у форварда «Локомотива» даже вроде как кровь на подбородке появилась, а это автоматом – двойной малый штраф.

Вот так и получилось: вместо того чтоб на четыре минуты присесть на скамью штрафников, Яшкин продолжил игру и на 55-й минуте забил четвертый гол, ставший решающим. Отыграться у гостей - уже элементарно не было ни времени, ни настроения.

Бесполезно призывать к ответу рефери питерского матча Сергея Кулакова (Тверь) и Сергея Юдакова (Москва). В КХЛ это закрытая тема – тотальное табу! Ослушавшихся типа Разина карают мгновенно. Но идет ли это на пользу игре, популярности нашего клубного хоккея? Сильно сомневаюсь!

Пример тут следует брать с отечественного футбола. Что ни тур, то судейский скандал, который все увлеченно обсуждают-смакуют едва ли не неделю! А что еще надо для раскрутки любого события, как не громкие заголовки, заговоры и заговорщики, версии и разоблачения. Сказка! Футбольная сказка, которая никогда не кончается. Более того, убежден, все это сознательно подогревается, а порой даже инициируется.

Ну а как иначе? Не обсуждать же чисто профессиональные достоинства наших виртуозов мяча. Ибо они попросту отсутствуют. Зато заклеймить очередного Васю Пупкина, проглотившего свисток, это и есть наше все! Это высший пилотаж! Все этого только и ждут.

Не понимаю, почему эта лежащая на поверхности завлекалочка массового болельщика принципиально игнорируется КХЛ? Президент лиги Алексей Морозов на днях заявил:

- Есть о чем говорить после игр и с тренерами, и с игроками, разбирать моменты. Но каждый должен отвечать за свою составляющую. У судей есть рамки, лига над этим работает и главный арбитр тоже. Для них есть штрафы, есть поощрения, все игры разбираются, на матчах присутствуют инспекторы. После каждого момента идет разбор, судьям они рассылаются, то есть ведется большая работа.

Все могут допустить ошибку – и игроки, и тренерский штаб, но не нужно это выносить на общее обсуждение. Мы видим примеры из футбола, где после каждого поражения идут разговоры о судейских ошибках. Давайте каждый будет заниматься своим делом, судей наказывают и так. Есть портал КХЛ, куда каждый клуб после игры может отправить запрос на разъяснение момента в игре, ошибки судьи. Может быть, клубы или тренеры по-другому смотрят на это. Все будут рады слышать от тренеров и игроков о моментах, которые происходят на скамейке, в раздевалке, это людей привлекает, а не то, что судья ошибся. Он может допустить ошибку, это бывает, мы с этим боремся. Но разбирать их не очень интересно.

Вот это да! Все перевернуто с ног на голову! Особенно в совершенно неудачном примере с футболом. Наоборот, Алексей Алексеевич, разбирать и обсуждать просчеты арбитров - едва ли не самое интересное и увлекательное, что есть в спорте! Их ошибки становятся такой же важной и яркой частью истории, как какие-нибудь фееричные голы Пеле, Круиффа, Марадоны, Месси. Любой болельщик мира знает, что такое божья рука великого аргентинца. Равно как Тофик Бахрамов известен всем прежде всего как лайнсмен, зафиксировавший спорный гол Херста в овертайме чемпионата мира-1966.

…И все-таки: почему из письменной версии монолога Игоря Никитина исчезло упоминание о Яшкине? В СКА решили потерпевшего поражение наставника не добивать материально? Все-таки 300 тысяч рублей на дороге не валяются.

Вот только у СМИ перпендикулярное мнение. В эпоху интернета и крикливых заголовков все прекрасно знают, что лучше всего собирает клики. Правильно – скандал! А они по большей части связаны с судьями.

Кстати, если КХЛ никак не накажет Никитина – это тоже будет скандалом! Андрей Разин в своем телеграм-канале точно не промолчит. Наперед на всякий случай поддержу череповчанина:

- Нет двойным стандартам! А КХЛ должна провести расследование, как и почему на сайте СКА исчезла важнейшая фраза Игоря Никитина: «Яшкина не должно было быть на поле»?