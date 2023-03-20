В Кубке Гагарина увидим пятый подряд западный финал СКА – ЦСКА? 

После поражения во второй встрече в Санкт-Петербурге (4:5) у раздевалки «Торпедо» Игорь Ларионов заявил:

– Чего не хватило для победы? Удачи не хватило. Ребята играли в блестящий хоккей. Третий период был просто фантастический. Где-то счастье ходило рядом. Но вот именно в концовке, когда надо завершить, не хватило. Но все равно много позитива из этой игры.

На пресс-конференции тренер СКА Роман Ротенберг мощно отреагировал:

– Удача помогает сильным. Слабым не помогает.

Матч номер 3 предоставлял отличную возможность разобраться: «Торпедо» – сильная команда или просто нефартовая? Тем более что 0-3 в серии не отыгрываются. Кроме редчайших исключений.

Увы, капитан армейцев Яшкин, пропустивший третий период последней игры в Питере, не сумел восстановиться. Как сказал Ротенберг, чтобы не рисковать, ему дали передохнуть. Место русского чеха в центре ударного звена с Гусевым и Хуснутдиновым занял Галимов.

Источник фото: ХК СКА

Автозаводцы вышли в привычном составе. Требовалось только с удачей разобраться. Что блестящее ранее в этот день сделал «Адмирал»: дожал «Ак Барс» в овертайме (1:0) и размочил счет в серии 1-2.

Невезение продолжилось в Нижнем. Уже в дебюте Коваленко в большинстве с убойной позиции угодил в штангу, а затем Гончарук с Кручининым вывалились на одного защитника, но лучший бомбардир «Торпедо» снова сплоховал. Очевидно, что из-за долгого лечения острый форвард утратил чувство гола.

Стоило же гостям в середине периода в контрвыпаде получить первый полушанс, как Хайруллин мастерски пустил шайбу по льду меж щитков Кульбакова. 0:1. Спустя две с половиной минуты экс-нападающий «Торпедо» Жафяров почему-то оказался один на пятаке хозяев и удвоил перевес. Два поразительно легких гола для уровня западного полуфинала!

Хотелось воскликнуть: Профессор, что с вашими школярами? Куда делся позитив после невского десанта? Чемпион регулярки вам не по зубам? Благо подоспела перемена. Ларионову требовалось срочно что-то предпринять, перезагрузить команду, ибо с таким сквозняком в тылу и транжирством в атаке волжанам ловить было нечего.

Помнится, Николай Озеров в подобных ситуациях говорил – игра идет до гола. В нашем случае следовало уточнить – до гола идет серия. На вторую треть соперники выходили с тем же счетом, что и в серии – 2:0 в пользу СКА. Самое страшное для «Торпедо» – в отличие от предыдущих матчей, в этом все было абсолютно по делу.

Источник фото: ХК СКА

Чуда не произошло. Хотя автозаводцы добились трех кряду возможностей реализовать численное преимущество, атаковали настолько беззубо и прямолинейно, что пропустили в большинстве. Да как! Защитник Никишин выскочил один на Кульбакова, а тот снова не закрыл «домик». 0:3!

Игра, а с ней и серия сделана? На спасение у юных волжских бурлаков оставалось 20 минут. В воскресенье в Омске «Магнитка» сумела ликвидировать дефицит в три шайбы. Правда, все равно уступила. Тем не менее факт налицо: в плей-офф все возможно.

Но не в этот раз. Несмотря на все усилия хозяев, размочить Николаева они так и не смогли.

Прав Роман Борисович – удача любит сильных. Похоже, все силы и эмоции торпедовцы оставили в шестиматчевой битве с московским «Динамо». На большее юные нижегородцы пока не готовы ни физически, ни ментально.