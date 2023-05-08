Жуткая травма русского вратаря «Торонто». Илью сломал свой же игрок

Выражение «хет-трик Горди Хоу» после сегодняшней третьей игры плей-офф «Флорида Пантерз» - «Торонто Мейпл Лифс» вполне можно перефразировать в «хет-трик Самсонова». Но у Ильи своё, личное вратарское «достижение»: проиграл две игры – понервничал в послематчевом интервью на коллегу Бобровского – получил травму в момент спасения ворот от своего же игрока. И всё это уместилось в три первых встречи серии.

Сомнительные скиллы, конечно, но это не отменяет того, что первый же потрясающий сейв в южной части серии закончился для уроженца Челябинской области очень плохо. Все бежали спасать тонущий «Торонто» (а утопают «кленовые» после сегодняшней игры уже по горлышко). Нёсся через весь лёд и опытный Люк Шенн. Не рассчитал, и въехал коньками в Самсонова. Надежда Ливз покинула лёд, на смену ему выскочил бэкап Джозеф Уолл, не удививший какой-то прям надежной игрой.

NHL

Сама игра уже не была настолько мощной от канадского клуба. Сегодня пришло время «Флориде» показывать товар лицом пред своим верным людом на трибунах. По части бросков, «пантеры» были впереди Канады всей, но в плане реализации как-то не шло. Плюсом ко всему у гостей почти ничего не летело в створ, зато были иные основательные доводы, например, две заброшенные шайбы на шесть бросковых попыток. Вот это реализация! У южан же солировал вездесущий Дюклер. Три выхода «один на один» - одна заброшенная шайба.

В целом же, сценарий от матча к матчу не меняется. «Торонто» постоянно ведёт в счете, «Флорида» догоняет. И такой фокус у «Пантерз» всякий раз проходит. Во втором периоде результативный Картер Верхеге вновь нашел возможность огорчить кленовых, счет к тому времени стал 2:2. Длительный овертайм по факту продлился не очень долго. Каких-то три минуты хватило Сэму Райнхарту, чтобы закрыть страницу этого матча. Катастрофичные 0-3 для «Торонто Мейпл Ливс» и шансов на спасение почти нет.