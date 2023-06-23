«Крик был слышен через закрытые окна». В Рязани погиб 21-летний хоккеист

Страшная новость пришла минувшим вечером из Рязани. Молодой хоккеист Георгий Савин, выступавший в последнее время за клуб «Рязань-ВДВ», при до конца не выясненных обстоятельствах, выпал из окна 18-го этажа. Местом трагедии стал Олимпийский городок Рязани, где Георгий жил вместе со своей девушкой. Всё произошло на её глазах – когда подруга хоккеиста осознала, что произошло, она тут же выбежала на улицу, а её крик ужаса, по словам очевидцев, был хорошо слышен даже тем, кто не открывал окна.

Источник фото: соцсети Георгия Савина

Несчастный случай или суицид?

Правоохранительные органы по горячим следам начали расследование. Рассматриваются сразу несколько версий случившегося. В последнее время у Георгия были серьёзные проблемы и в игровой карьере, и в жизни. Савин рано дебютировал в КХЛ в составе подмосковного «Витязя» и даже смог открыть бомбардирский счёт в главной лиге страны, но затем потерял место в основном составе, всё реже стал вызываться на игры, и, в конце концов, был отправлен в фарм-клуб, где и провёл концовку прошлого сезона. По информации ряда источников, Савин в последнее время испытывал серьёзные материальные трудности – у него были крупные долги. Так что возможный факт самоубийства исключать нельзя. Тем не менее, приоритетной пока считается версия несчастного случая.

Источник фото: соцсети Георгия Савина

Добрый великан

Партнёры Георгия по тем командам, за которые он успел поиграть, находятся в шоке от произошедшего. По словам друзей парня, его называли добрым великаном (рост Савина – 195 сантиметров и он выделялся своими габаритами ещё в команде U16, с которой стал чемпионом России). Конечно, Георгий после столь яркого дебюта мечтал вернуться в КХЛ, но главным для него было время, которое он проводил на льду. Поэтому он с радостью выходил на площадку там, где давали такую возможность – и в команде МХЛ «Русские Витязи», и в «Рязани-ВДВ».

Источник фото: ХК «Витязь»

Все, кто играл вместе с Георгием, в один голос называют его настоящим заводилой и мотиватором, Светлый, добрый и позитивный – так начинается на сайте «Витязя» новость о трагической гибели Савина.

Вполне возможно, что набравшись необходимого опыта в играх со сверстниками, он вернулся бы на высший уровень – все необходимые природные задатки для этого у него были, а его работоспособности могли бы позавидовать многие. К сожалению, сбыться этому уже не суждено.