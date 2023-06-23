«Крик был слышен через закрытые окна». В Рязани погиб 21-летний хоккеист

Страшная новость пришла минувшим вечером из Рязани. Молодой хоккеист Георгий Савин, выступавший в последнее время за клуб «Рязань-ВДВ», при до конца не выясненных обстоятельствах, выпал из окна 18-го этажа. Местом трагедии стал Олимпийский городок Рязани, где Георгий жил вместе со своей девушкой. Всё произошло на её глазах – когда подруга хоккеиста осознала, что произошло, она тут же выбежала на улицу, а её крик ужаса, по словам очевидцев, был хорошо слышен даже тем, кто не открывал окна.
Несчастный случай или суицид?
Правоохранительные органы по горячим следам начали расследование. Рассматриваются сразу несколько версий случившегося. В последнее время у Георгия были серьёзные проблемы и в игровой карьере, и в жизни. Савин рано дебютировал в КХЛ в составе подмосковного «Витязя» и даже смог открыть бомбардирский счёт в главной лиге страны, но затем потерял место в основном составе, всё реже стал вызываться на игры, и, в конце концов, был отправлен в фарм-клуб, где и провёл концовку прошлого сезона. По информации ряда источников, Савин в последнее время испытывал серьёзные материальные трудности – у него были крупные долги. Так что возможный факт самоубийства исключать нельзя. Тем не менее, приоритетной пока считается версия несчастного случая.
Добрый великан
Партнёры Георгия по тем командам, за которые он успел поиграть, находятся в шоке от произошедшего. По словам друзей парня, его называли добрым великаном (рост Савина – 195 сантиметров и он выделялся своими габаритами ещё в команде U16, с которой стал чемпионом России). Конечно, Георгий после столь яркого дебюта мечтал вернуться в КХЛ, но главным для него было время, которое он проводил на льду. Поэтому он с радостью выходил на площадку там, где давали такую возможность – и в команде МХЛ «Русские Витязи», и в «Рязани-ВДВ».
Все, кто играл вместе с Георгием, в один голос называют его настоящим заводилой и мотиватором, Светлый, добрый и позитивный – так начинается на сайте «Витязя» новость о трагической гибели Савина.
Вполне возможно, что набравшись необходимого опыта в играх со сверстниками, он вернулся бы на высший уровень – все необходимые природные задатки для этого у него были, а его работоспособности могли бы позавидовать многие. К сожалению, сбыться этому уже не суждено.